Открывает подборку крепкий гаечный ключ. Ключ изготовлен из качественных материалов и точно долго прослужит вам. У продавца можно выбрать один гаечный ключ, набор из двух ключей, к которым так же в подарок идет отвертка и перчатки. Размеры у ключей так же разные, что, соответственно влияет на цену. Гаечный ключ регулируется, поэтому подходит почти для всех типов гаек и болтов.

Цена от US $8.25

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Это мини кондиционер. У данного кондиционера небольшие размеры, и он отлично поместиться на полке, столе, прикроватной тумбе. Емкость резервуара для воды 375 мл. Именно благодаря воде вы получаете прохладные потоки воздуха. Кондиционер работает от стандартной розетки, или от USB. Кондиционер может работать до восьми часом беспрерывно, с учетом того, что вы будете дополнять резервуар водой. У товара более 600 отзывов.

Цена US $24.23

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А это отличный стул для рыбалки, кемпинга и походов. Ножки стула изготовлены из алюминиевого сплава, а сиденье из плотной качественной ткани. Стул быстро складывается и раскладывается, и в собранном виде очень компактный. Вместе со стулом в наборе так же поставляется чехол для транспортировки. У товара много положительных отзывов.

Цена US $5.46

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Далее качественный и крепкий кронштейн для монитора или телевизора. Кронштейн очень просто крепится на практически любую стену. Он регулируется как вверх-вниз, так и вправо-влево. Максимальная нагрузка для кронштейна не более семи килограмм. Продавцом заявлено, что максимальная диагональ телевизора или монитора, который можно прикрепить, может достигать до 27 дюймов. Но нужно обязательно проверить, совпадают ли отверстия для крепления на кронштейне и вашем мониторе, и, конечно же, вес монитора.

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Цена от US $16.22

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Это стильная и современная зажигалка от Xiaomi Mijia. Зажигалка сенсорная, и заряжается с помощью USB кабеля. Зажигалка маленькая и ультратонкая, поместится в любой, даже самый маленький, карман. После полной зарядки, зажигалка может работать несколько дней. Т.к. зажигалка электрическая, то даже при сильном ветре, вы сможете ею воспользоваться.

Цена US $29.69

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Далее в подборке стильные проводные наушники. У наушников есть встроенный микрофон, а сами вкладыши довольно удобно сидят в ушах. Судя по отзывам звучание наушников довольно качественное. Тем более, что цена наушников низкая. В комплекте с наушниками так же есть три пары запасных вкладышей. У продавца можно приобрести наушники пяти разных цветов.

Цена без учета доставки US $2.23

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Замыкает подборку актуальная модель поясной сумки. Поясные сумки с каждым годом то и делают, что набирают популярность. Данные сумки блестящие и довольно яркие. У продавца очень большое количество цветов на выбор. Размер поясной сумки небольшой, она отлично подойдет для ключей и ваших мелких вещей. Цена у товара очень низкая, но доставка платная, а отзывов больше 500.

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться