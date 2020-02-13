Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: компьютерная мышь для геймера, подушка-массажер и многие другие товары
Светильник
Открывает нашу подборку оригинальный треугольный светильник. Широкая сторона светильника имеет четыре лампы, а острый кончик две. Заявлено, что корпус изготовлен из алюминия, а энергопотребление низкое. У продавца на выбор два основных цвета освещения.
Цена US $12.29
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Наручные часы
Все привыкли сейчас носить различные фитнес браслеты, но эти часы точно достойны вашего внимания. Стильный дизайн, черный цвет циферблата и ремешка ни может не понравится. Механизм кварцевый, а так же, заявлено, что они водонепроницаемые. У товара много хороших отзывов, а с вопросами всегда можно обратиться к продавцу.
Цена US $13.59
Компьютерная мышь
рекламаДалее в подборке отличная компьютерная мышь. На выбор у продавца много моделей, но все они выглядят очень круто. Будет отличным подарком для геймера. Данная компьютерная мышь так же имеет светодиодную подсветку, меняющуюся на четыре разных цвета, удобно сидит в руке. У товара более 1500 отзывов, а цена очень приятная.
Цена от US $6.69
Подушка-массажер
Отличная вещь, для тех, кто много работает. Такая электрическая подушка-массажер отлично подойдет для пожилых людей, водителей, кто много время проводит сидя или стоя. Очень проста в применении, и можно использовать, к слову, не только для шеи, но и так же для: спины, ног, плечей. У продавца можно выбрать модель попроще, либо же самую лучшую для хорошего массажа.
Цена от US $20.80
Инфракрасный термометр
Далее в подборке термометр для измерения температуры на расстоянии. Но этот термометр предназначен не для измерения температуры человека, а для того чтобы, например, измерить температуру в холодильнике. Датчик различает температуру от -50 °C до 390/490 °C. Безопасно измеряет температуру поверхности горячих, опасных или труднодоступных предметов без контакта с ними. В комплекте с термометром так же идет руководство, правда, на английском языке.
Цена от US $12.74
Колонка
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Далее в подборке Bluetooth колонка в форме шара. Колонка работает на расстоянии до 10м от смартфона или планшета, который к ней подключен по Bluetooth. Колонка имеет меняющуюся подсветку, а заряжается по USB. Шнур для зарядки идет в комплекте с колонкой. У продавца на выбор есть пять ярких цветных колонок.
Цена от US $6.07
Светящийся декор во двор
рекламаЗамыкает нашу подборку отличный светильник для вашего двора или сада в форме одуванчика, или цветка. Высота этого декора около 85 сантиметров, можно выбрать количество светодиодов. Светильник имеет восемь режимов переключения освещения. У товара более 800 отзывов. Такой светодиодный одуванчик точно украсит ваш двор.
Цена от US $9.66
рекламаВот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас
И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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