Открывает нашу подборку оригинальный треугольный светильник. Широкая сторона светильника имеет четыре лампы, а острый кончик две. Заявлено, что корпус изготовлен из алюминия, а энергопотребление низкое. У продавца на выбор два основных цвета освещения.

Цена US $12.29

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Все привыкли сейчас носить различные фитнес браслеты, но эти часы точно достойны вашего внимания. Стильный дизайн, черный цвет циферблата и ремешка ни может не понравится. Механизм кварцевый, а так же, заявлено, что они водонепроницаемые. У товара много хороших отзывов, а с вопросами всегда можно обратиться к продавцу.

Цена US $13.59

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Далее в подборке отличная компьютерная мышь. На выбор у продавца много моделей, но все они выглядят очень круто. Будет отличным подарком для геймера. Данная компьютерная мышь так же имеет светодиодную подсветку, меняющуюся на четыре разных цвета, удобно сидит в руке. У товара более 1500 отзывов, а цена очень приятная.

Цена от US $6.69

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Отличная вещь, для тех, кто много работает. Такая электрическая подушка-массажер отлично подойдет для пожилых людей, водителей, кто много время проводит сидя или стоя. Очень проста в применении, и можно использовать, к слову, не только для шеи, но и так же для: спины, ног, плечей. У продавца можно выбрать модель попроще, либо же самую лучшую для хорошего массажа.

Цена от US $20.80

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Далее в подборке термометр для измерения температуры на расстоянии. Но этот термометр предназначен не для измерения температуры человека, а для того чтобы, например, измерить температуру в холодильнике. Датчик различает температуру от -50 °C до 390/490 °C. Безопасно измеряет температуру поверхности горячих, опасных или труднодоступных предметов без контакта с ними. В комплекте с термометром так же идет руководство, правда, на английском языке.

Цена от US $12.74

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Далее в подборке Bluetooth колонка в форме шара. Колонка работает на расстоянии до 10м от смартфона или планшета, который к ней подключен по Bluetooth. Колонка имеет меняющуюся подсветку, а заряжается по USB. Шнур для зарядки идет в комплекте с колонкой. У продавца на выбор есть пять ярких цветных колонок.





Цена от US $6.07

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Замыкает нашу подборку отличный светильник для вашего двора или сада в форме одуванчика, или цветка. Высота этого декора около 85 сантиметров, можно выбрать количество светодиодов. Светильник имеет восемь режимов переключения освещения. У товара более 800 отзывов. Такой светодиодный одуванчик точно украсит ваш двор.

Цена от US $9.66

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал , там больше интересных и полезных товаров для вас

И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.