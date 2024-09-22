Смартфон Infinix ZERO 40 5G представлен в России
Компания Infinix анонсировала свой новый предфлагманский смартфон ZERO 40 5G на фестивале New Star Weekend, прошедшем на курорте «Роза Хутор». Этот смартфон рассчитан на тех, кто хочет получить передовые технологии и мощные характеристики за доступную стоимость.
Главное преимущество Infinix ZERO 40 5G — это 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2436x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, обеспечивающей плавную и четкую картинку. Экран полностью охватывает цветовую гамму DCI-P3. Дополнительную защиту дисплею обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. Смартфон базируется на мощном процессоре MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, дополненном 12 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище представлено в вариантах на 256 или 512 ГБ.
Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку на 25 Вт. Особенностью устройства является возможность зарядки до 60% всего за 25 минут с помощью кабеля. Также благодаря технологии Extreme-Temp смартфон можно заряжать при температуре до -20 C, хотя в этом режиме мощность зарядки снижена до 2,5 Вт.
Основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией (OIS) позволяет делать четкие снимки даже при слабом освещении. Ультраширокая и фронтальная камеры имеют разрешение 50 Мп каждая. ZERO 40 5G поддерживает запись видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду. Смартфон будет получать обновления операционной системы до Android 16, что гарантирует его актуальность на несколько лет вперед.
Продажи Infinix ZERO 40 5G в России стартуют 26 сентября 2024 года. Ожидаемая цена устройства составляет около 40 000 рублей.
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