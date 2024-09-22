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Смартфон Infinix ZERO 40 5G представлен в России

Infinix представила новый предфлагманский смартфон ZERO 40 5G с AMOLED-экраном 144 Гц, камерой на 108 Мп и поддержкой быстрой зарядки.
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Компания Infinix анонсировала свой новый предфлагманский смартфон ZERO 40 5G на фестивале New Star Weekend, прошедшем на курорте «Роза Хутор». Этот смартфон рассчитан на тех, кто хочет получить передовые технологии и мощные характеристики за доступную стоимость.

Главное преимущество Infinix ZERO 40 5G — это 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2436x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, обеспечивающей плавную и четкую картинку. Экран полностью охватывает цветовую гамму DCI-P3. Дополнительную защиту дисплею обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. Смартфон базируется на мощном процессоре MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, дополненном 12 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище представлено в вариантах на 256 или 512 ГБ.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку на 25 Вт. Особенностью устройства является возможность зарядки до 60% всего за 25 минут с помощью кабеля. Также благодаря технологии Extreme-Temp смартфон можно заряжать при температуре до -20 C, хотя в этом режиме мощность зарядки снижена до 2,5 Вт.

Основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией (OIS) позволяет делать четкие снимки даже при слабом освещении. Ультраширокая и фронтальная камеры имеют разрешение 50 Мп каждая. ZERO 40 5G поддерживает запись видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду. Смартфон будет получать обновления операционной системы до Android 16, что гарантирует его актуальность на несколько лет вперед.

Продажи Infinix ZERO 40 5G в России стартуют 26 сентября 2024 года. Ожидаемая цена устройства составляет около 40 000 рублей.

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