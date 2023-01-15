Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

О богатом внутреннем мире электронных компонентов

Авторы книги "Open Circuits: The Inner Beauty of Electronic Components" представили потрясающие детализированные фотографии строения электронных устройств с описанием принципа их работы
[ ] для раздела Блоги
+
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Книга "Open Circuits: The Inner Beauty of Electronic Components" Эрик Шлапфер (Eric Schlaepfer) пытался починить неисправный танталовый конденсатор. Компонент был каким-то образом закорочен, и он хотел узнать, почему. Поэтому он вскрыл и отполировал его, чтобы заглянуть внутрь. Он так и не нашел источник короткого замыкания, но он и его коллега, Уинделл Оскей (Windell Oskay), открыли кое-что лучше: захватывающий скрытый мир внутри электроники. Затем последовали часы и часы полировки, чистки и фотографирования, результатом которых стала книга "Open Circuits: The Inner Beauty of Electronic Components" (No Starch Press, 2022).

реклама

Как пишут авторы, всё в этих компонентах намеренно разработано для удовлетворения конкретных технических потребностей, но этот дизайн приводит к "случайной красоте: возникающей эстетике вещей, которые вы никогда не ожидали увидеть".

Один из разворотов книги

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Сама книга охватывает практически всю электронику, но в этой статье будут представлены только пассивные компоненты. Если вас это действительно заинтересует, то рекомендую приобрести книгу, она действительно выполнена очень качественно. На данный момент русского перевода нет, но уверен, что он не завставит себя долго ждать. А мы приступаем.

Высокостабильный пленочный резистор

Резистор при сильном приближении

реклама

Этот высокостабильный пленочный резистор диаметром около 4 миллиметров изготавливается практически так же, как и его недорогой углеродно-пленочный собрат, но с высокой точностью. Керамический стержень покрывается тонким слоем резистивной пленки (тонкий металл, оксид металла или углерод), а затем в пленке вырезается идеально равномерная спиральная канавка.

Вместо того чтобы покрывать резистор эпоксидной смолой, его герметично запаивают в маленькую блестящую стеклянную оболочку. Это делает резистор более прочным, идеальным для специализированных случаев, таких как прецизионные (высокоточные) эталонные приборы, где долгосрочная стабильность резистора имеет решающее значение. Стеклянная оболочка обеспечивает лучшую изоляцию от влаги и других изменений окружающей среды, чем стандартные покрытия, такие как эпоксидная смола.

15-оборотный триммерный потенциометр

15-оборотный триммерный потенциометр

Как вы могли догадаться, чтобы переместить 15-оборотный триммерный потенциометр из одного конца диапазона сопротивлений в другой, требуется 15 оборотов регулировочного винта. В схемах, требующих точной регулировки, используется этот тип триммерного потенциометра вместо однооборотных.Он же на печатной плате

реклама

Резистивный элемент представляет собой полоску кермета - композита керамики и металлического шелка, нанесенного на белую керамическую подложку. Металлическая трафаретная печать соединяет каждый конец полоски с соединительными проводами.

Поворот регулировочного винта перемещает пластиковый ползунок по дорожке, меняя таким образом сопротивление.

Керамический дисковый конденсатор

Керамический конденсатор в разрезе

Конденсаторы - это фундаментальные электронные компоненты, которые хранят энергию в виде статического электричества. Они используются бесчисленными способами, в том числе для накопления объемной энергии, для сглаживания электронных сигналов и в качестве ячеек компьютерной памяти. Простейший конденсатор состоит из двух параллельных металлических пластин с зазором между ними, но конденсаторы могут принимать различные формы, если есть две проводящие поверхности, называемые электродами, разделенные изолятором.Внешний вид

реклама

Керамический дисковый конденсатор - это недорогой конденсатор, который часто встречается в электроприборах и игрушках. Его изолятором является керамический диск, а две параллельные пластины представляют собой очень тонкие металлические покрытия, которые испаряются или напыляются на внешние поверхности диска. Соединительные провода прикрепляются с помощью припоя, и вся сборка погружается в пористый материал покрытия, который высыхает и защищает конденсатор от повреждений.

Пленочный конденсатор

Плёночный конденсатор в разрезе

Пленочные конденсаторы часто встречаются в высококачественном аудиооборудовании, таком как усилители для наушников, проигрыватели пластинок, эквалайзеры и радиотюнеры. Их ключевая особенность заключается в том, что диэлектрическим материалом является пластиковая пленка, например, полиэстер или полипропилен.

Металлические электроды пленочного конденсатора наносится вакуумным методом на поверхности длинных полос пластиковой пленки. После присоединения выводов пленка сворачивается и погружается в эпоксидную смолу, которая скрепляет сборку вместе. Затем готовый узел окунают в прочное внешнее покрытие и маркируют его номинал.Внешний вид

Другие типы пленочных конденсаторов изготавливаются путем укладки плоских слоев металлизированной пластиковой пленки, а не сворачивания.

Танталовый конденсатор

Разрез танталового конденсатора

В основе этого конденсатора лежит пористая гранула танталового металла. Гранула изготавливается из танталового порошка и спекается, или сжимается при высокой температуре, в плотный, похожий на губку твердый материал.

Подобно кухонной губке, полученный гранулят имеет высокую площадь поверхности на единицу объема. Затем гранулу анодируют, создавая изолирующий оксидный слой с такой же высокой площадью поверхности. Этот процесс позволяет вместить большую емкость в компактное устройство, используя геометрию, подобную губке, а не уложенные или свернутые слои, которые используются в большинстве других конденсаторов.Внешний вид

Положительный вывод устройства, или анод, подключается непосредственно к танталовому металлу. Отрицательный вывод, или катод, образован тонким слоем проводящего диоксида марганца, покрывающего гранулу.

Осевой индуктор (катушка индуктивности)

Изображение в разрезе

Индукторы - это базовые электронные компоненты, которые накапливают энергию в виде магнитного поля. Они используются, например, в некоторых типах источников питания для преобразования напряжения путем попеременного накопления и высвобождения энергии. Такая энергоэффективная конструкция помогает максимально продлить срок службы батарей мобильных телефонов и другой портативной электроники.

Индукторы обычно состоят из катушки изолированного провода, обернутого вокруг сердечника из магнитного материала, такого как железо или феррит (керамика с оксидом железа). Ток, протекающий вокруг сердечника, создает магнитное поле, которое действует сглаживая изменения тока по мере его протекания через индуктор.Катушка индуктивности на печатной плате

Этот осевой индуктор имеет несколько витков лакированной медной проволоки, намотанной вокруг ферритовой формы и припаянной к медным выводам на двух концах. Он имеет несколько слоев защиты: прозрачный лак на обмотках, светло-зеленое покрытие вокруг паяных соединений и яркое зеленое внешнее покрытие, защищающее весь компонент.

Трансформатор источника питания

Трансформатор в разрезе

Этот трансформатор имеет несколько наборов обмоток и используется в источнике питания для создания нескольких выходных переменных напряжений из одного входного переменного напряжения, например, из розетки.

Маленькие провода ближе к центру - это "высокоомные" витки магнитопровода. Эти обмотки проводят большее напряжение, но меньший ток. Они защищены несколькими слоями изоленты, электростатическим экраном из медной фольги и еще большим количеством изоленты.Вид на плате

Внешние "низкоомные" обмотки изготавливаются из более толстого изолированного провода и меньшего количества витков. Они выдерживают меньшее напряжение, но больший ток.

Все обмотки намотаны на черную пластиковую шпулю. Два куска ферритовой керамики соединяются вместе, образуя магнитный сердечник трансформатора.

А на этом всё. В самой книге вы найдёте гораздо больше уникальных фотографий электроники в разрезе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

электроника компоненты конденсатор изнутри резистор
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
46
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
30
Главные игры января 2023 года
12
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
14
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6

Интересные материалы

Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
13 января 2023 46
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
9 января 2023 30
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
11 января 2023 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый основной боевой танк Китая - копия русского Т-14 "Армата"
19
Майнинг становится прибыльным, а бычье ралли Биткоина может привести к подорожанию видеокарт
9
На первой открытой экзопланете обнаружена атмосфера
2
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ вернулись к отметкам середины декабря
13
США оказались не в состоянии пополнить запас нефти, находящийся на самом низком уровне с 1984 года
2
В магазине Регард за сутки раскупили почти всю оперативную память DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800
31
В Украине рассказали, почему российские крылатые ракеты и Калибры никогда не закончатся
31
Количество переданных Украине терминалов Starlink от SpaceX перевалило за 30 тысяч
6
GeForce RTX 4080 получает новую версию графического процессора и может подешеветь
15
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
23
Под Херсоном "засветился" новейший танк Т-90М "Прорыв"
3
В Германии призвали восстановить «Северный поток»
7
Спикер ВВС ВСУ: У России не закончатся ракеты
10
Польская актриса фильмов для взрослых Bunny Marthy участвует в захвате движений для CD Projekt Red
17
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
63
Новый драйвер Intel исправляет для видеокарт Arc ошибки в Fortnite на высоких настройках графики
1
Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
97
Закон Мура важен с точки зрения снижения энергопотребления, как считает TSMC
+
Сравнение производительности DirectStorage: AMD vs Intel vs Nvidia
18
Dish Network и группа по защите окружающей среды подали иски, чтобы остановить SpaceX Starlink Gen 2
+

Популярные статьи

8 лучших связок шестиядерных процессоров и материнских плат для игровых ПК в начале 2023 года
38
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя
66
Корабль XBOX тихо идет ко дну
30
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
20
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
40
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
200
Самые ожидаемые игровые мониторы 2023 года: 540 Гц, OLED и ультраширокий экран
29
О параллельном импорте компьютерного железа
27
Могут ли в Украине появиться M1 Abrams – США перебрасывают тысячи танков в Польшу и Прибалтику
39
Ана Белен Монтес - герой Кубы и "самый опасный шпион" в истории США
6

Сейчас обсуждают

Pepopi Pepopimbovich
00:04
Самолëт интересен, только наши продавать не хотят, чтобы избежать конкуренцию
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Pepopi Pepopimbovich
00:03
Покупают-покупают. Не лезь в химию, не зная даже математики, не лезь в инженерию, не имея мышления и логики
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Шишандопуло
00:00
Все с тобой далбаебом ясно. Иди пососи у себя хохол имбецил. Понравилось как тебе опу порвали за 3 последних дня?
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
Роман Пономаренко
23:59
Щас какой-нибудь китаец, играющий в вар тандер скажет, что их танки слишком не похожи на реальные и отправит чертежи новейшей разработки китайского впк, как произошло с тем снарядом.
Новый основной боевой танк Китая - копия русского Т-14 "Армата"
Кайфарик
23:59
Не. Не смотрю сериалы. По ютубу выбрасывало ролики, от них узнал что это уэнсдей
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
Шишандопуло
23:58
Asus Дата основания 2 апреля 1989 г., gigabyte дата основания 1986. Это так на вскидку.
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
Кайфарик
23:57
Аахахахазажаж
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
Андрей Смирнов
23:56
А откуда ты знаешь, что это пиво? Может он тебе апшеронского сока собственной выдержки принёс 😂
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
TheEd
23:54
"Хохол на западенщине слушает арестовича" да , это известная картина.
Генсек НАТО исключил возможность нормализации отношений Запада с Россией
grom9000
23:54
Power Color еще в 90ых видеокарты делала, классная фирма, мало кто продержался столько лет.
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем