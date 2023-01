За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

1. Doge

Wow. Столько воспоминаний! В 2013 году публичный образ скромного Сиба-Ину Кабосу был навсегда изменен мемом "Doge". Фотография собаки, загруженная ее японским владельцем средних лет, была радостно принята Интернетом, усеянная грамматически неправильными фразами из двух слов - обычно начинающимися с "such," "much," "so," "very" . В 2013 году были созданы субреддиты /r /Doge и / r/dailydoge, поиск "doge meme" на YouTube привел к появлению веб-страницы, написанной на comic sans, и запуску сатирической криптовалюты Dogecoin.

2. "Wrecking Ball"

В сентябре 2013 года она вошла в игру как тот самый шар, что сносит стены. Чувственно облизывая кувалды и плача нежными слезами. До выхода "Wrecking Ball" Майли Сайрус была известна как безупречно чистая девочка с канала Disney, поэтому широкая публика была ошеломлена "откровенно эротическими" образами бывшей детской звезды. Пародий было предостаточно, в том числе очень правдивая от радиоведущего Грега Джеймса и более короткий клип, в котором лицо Сайруса было заменено лицом Николаса Кейджа.

3.Тверк

Тверк зародился на танцевальной сцене хип-хопа Нового Орлеана задолго до 2013 года, но Майли Сайрус сделала его общенациональным трендом, когда исполнила свою версию этого движения на MTV Video Music Awards в 2013 году. Это выступление побудило миллионы людей искать этот термин в Интернете, настолько, что он стал самым популярным термином года в Великобритании.

4. Что говорит лиса / What does the fox say?

Норвегия принесла нам много замечательных вещей: аэрозольный баллончик, серию фильмов "Крик" и вечный вопрос: "Что говорит лиса?" Написанный и исполненный комедийным дуэтом Ylvis, "What Does the Fox Say?" был фантастической пародией на ток-шоу, которая стала настоящим хитом в Норвегии и за ее пределами. Мелодия достигла 6-го места в Billboard Hot 100 и породила тысячи пародий, в том числе пародию на SNL 2016 года, в которой Керри Вашингтон отвечает на вопрос "что говорит моя девушка?" Это также было темой ежегодного видеоролика Rewind на YouTube.

5. Гарлем шейк / Harlem Shake

Возможно, сейчас вы знаете Джорджа Миллера как музыкального исполнителя Joji, но в 2013 году он снимал абсурдные и максимально оскорбительные видео на YouTube под названием DizastaMusic. В феврале того же года он загрузил видео под названием "Do the Harlem Shake", в котором он и еще несколько человек двигали бедрами под песню Baauer "Harlem Shake", пока ритм не стих, после чего они начанали махать руками, как те танцоры из надувных трубах возле автосалонов. Это было легко воспроизводимо и быстро распространялось. Люди танцевали Harlem Shake в самолетах, под водой и на работе (у "Армейского выпуска" сейчас 129 миллионов просмотров, что более чем в два раза больше, чем у оригинального видео). По иронии судьбы, хотя песня и тренд призваны показать людей, исполняющих "Harlem Shake", ни один из них не акцентирует внимание на самом танце Harlem Shake, который возник в Гарлеме в 1980-х годах.

6. Челябинский метеорит





Метеорит, неожиданно упавший на Челябинск в феврале 2013 года, вызвал сразу две любопытных тенденции — жители города (и страны в целом) питают странную любовь к видеорегистраторам и совершенно безразличны к происходящему, будь то даже такое заметное и редкое событие, как падение метеорита.

7. Мем с Хлоей (Side Eyeing Chloe)

Мем взят из видео 2013 года на YouTube "Сюрприз Лили в Диснейленде… СНОВА!". На видео показаны две сестры, Лили и Хлоя Клем, реагирующие на новость о неожиданной поездке в Диснейленд по дороге Лили в школу. Когда старшая сестра, Лили, заливается слезами радости, Хлоя ненадолго появляется на камеру с встревоженным выражением лица. Видео является продолжением аналогичного видео, выпущенного двумя годами ранее, которое стало вирусным, набрав более 19 миллионов просмотров по состоянию на февраль 2021 года.

BuzzFeed опубликовал статью об этом меме в ноябре 2013 года, назвав ее "святой покровительницей Tumblr" и "королевой и богиней Интернета". В статье приведены многочисленные примеры отфотошопленных мемов, а также несколько GIF-файлов. Благодаря успеху мема Хлоя часто появлялась на YouTube-канале Кэти вместе со своей старшей сестрой Лили.

В 2017 году Хлоя и ее семья отправились в Бразилию, где выражение ее лица было расклеено по всем офисам Google.Позже в том же году Хлоя и Лили обе начали карьеру моделей.

В 2019 году Хлоя и ее мать Кэти появились в эпизоде сериала BuzzFeed "Я случайно стала мемом", где они обсудили мем и влияние, которое он оказал на их жизнь.

В 2021 году стало известно, что фотография Хлои, смотрящей сбоку, будет продана с аукциона в качестве несменяемого токена (NFT) за 76500$ по курсу на тот момент.

8. "Started from the bottom" Дрейка

Дрейк был щедрым поставщиком мемов со времен своего Деграсси, но "Начал с самого низа" - один из его бессмертных. В клипе на песню он выпрыгивает из автомобиля Bentley с откидным верхом, чтобы потанцевать рядом с ним во время активного снегопада, катается на частном самолете, танцует боулз, буги-вуги на рекламном щите и на вечеринках в Доминиканской Республике. Дрейк начал с самого низа (это музыкальное видео), и теперь он здесь.

9. Ноги или сосиски

В 2013 году человечество наконец отметило схожесть фотографий голых ног в «Инстаграме» и сосисок, по поводу чего и был создан тематический тумблер-блог.

10. Великий Гэтсби

Наверное, нет другого актера, который становился бы мемом так часто, как Леонардо Ди Каприо. После выхода «Великого Гэтсби» База Лурмана это случилось снова, правда, только в русскоязычном пространстве. Леонардо в этом фильме по книге Фицджеральда играет насыщенного и богатого Джея Гэтсби, образ которого идеально отражается в популярном скриншоте. Картинка используется не только как символ торжества и роскоши, но и как мем, в котором Гэтсби предлагает поднять бокал по какому-нибудь поводу.