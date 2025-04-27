Зарубежное издание TechPowerUp протестировало 33 видеокарты в новой игре Clair Obscur: Expedition 33, а также выпустило всесторонний обзор, по итогам которого назвало игру лучшей RPG года. А если кто-то хочет ознакомится с материалом в оригинале, ссылку можно найти ниже.

Общие впечатления

Начнем с названия игры «Clair Obscur: Экспедиция 33», оно требует небольшого пояснения. Термин «Clair-Obscur» в переводе с английского означает «свет-тень». Он относится к классической художественной технике, в которой используются сильные контрасты между светлыми и темыми участками для создания глубины изображения или выражения эмоций. Clair Obscur является названием серии как, например, The Elder Scrolls. «Экспедиция 33» не означает, что вы пропустили 32 предыдущих части, это название игры — вы участвуете в 33-й экспедиции, а предыдущие потерпели неудачу, но у вас есть шанс разорвать этот порочный круг.

реклама





Действие «Экспедиции 33» разворачивается в похожей на сон, сюрреалистичной версии умирающего мира. Вы играете за Гюстава и группу повстанцев, сражающихся с таинственной силой, известной как Художница. Каждый год она рисует число, и каждый человек, возраст котоого совпадает с этим числом, исчезает. Задача группы: остановить отсчёт до того, как он дойдёт до них. Сюжет затрагивает экзистенциальные вопросы, идентичность, память и неизбежность смерти, но подаёт их в яркой и эмоционально насыщенной ролевой игре.

Несмотря на то, что в игре есть несколько разветвлённых диалогов и вариантов развития персонажей, основное повествование строго сосредоточено на сюжете, а не на исследовании открытого мира. С точки зрения структуры игра больше похожа на Final Fantasy X, чем на Elden Ring. Визуальный дизайн — одна из её отличительных особенностей. Он больше похож на картину, чем на фотореалистичный мир, и вдохновлён классическими художественными течениями и стилизованной анимацией.

Игра разрабатывается студией Sandfall Interactive и издается компанией Kepler Interactive. Sandfall — относительно новая студия, состоящая из бывших разработчиков Ubisoft, которые работали над крупными франшизами ААА-класса. Clair Obscur представляет собой отход от этих формул блокбастеров и нацелен на более личный и творческий опыт. Как издатель, Kepler Interactive стремится предоставить студиям творческую свободу, и Expedition 33 идеально вписывается в эту концепцию.

реклама





Игровой процесс сочетает в себе элементы Souls-like, японских ролевых игр (jRPG), пошаговую игру с QTE, составление колоды, как в Final Fantasy VII, с добавлением головоломок и исследований. В своем обзоре, TechPowerUp присваивает Экспедиции титул лучшей ролевой игры 2025 года.

Несмотря на то, что в игре есть Соулс-лайк элементы, она не слишком сложная, просто для освоения некоторых приёмов уклонения/парирования требуется немного времени. Вы можете в любой момент изменить уровень сложности, настроить автоматическое выполнение QTE, отключить тряску камеры и воспользоваться различными опциями для людей с нарушением цветовосприятия.

Графика

Игра создана на движке Unreal Engine 5, графика выглядит отлично, персонажи хорошо анимированы, особенно в кат-сценах. Однако очень отвлекает то, что разрабочики применяют к изображению какой-то фильтр резкости, из-за чего оно выглядит хуже. Плюс потеря деталей, ореолы вокруг объектов и размытие. Часть эффектов, которые визуально отвлекают, можно отключить, но этот фильтр постобработки все равно остается. Если представить игру без него, она должна выглядеть потрясающе — окружение очень хорошо проработано, дизайнеры проделали впечатляющую работу, создав сюрреалистичный мир, который по-своему правдоподобен. Есть различные биомы, которые делают игру интересной, а объекты смоделированы с большим количеством полигонов. Художники хорошо поработали над освещением и тенями, чтобы создать атмосферу — и всё это без трассировки лучей.

Статтеры и шейдеры

реклама





Поскольку это игра на движке Unreal Engine, некоторые проблемы с шейдерами ожидаемы, но я их почти не заметил. При запуске нет долгого экрана «компиляции шейдеров». Шейдеры компилируются когда вы загружаете сохранённую игру, но это занимает около 30 секунд. При перемещении по локациям есть небольшие задержки, особенно при первом прохождении, но это не сильно отвлекает.

Масштабирование и трассировка лучей

В Expedition 33 нет поддержки трассировки лучей, но для отражений и глобального освещения используется Lumen, а для высокодетализированной геометрии — Nanite. Что касается апскейлеров, в игре есть поддержка NVIDIA DLSS и Intel XeSS, но AMD FSR недоступен. В качестве обходного пути вы можете включить XeSS, который работает и на AMD, но всё равно странно, что он не поддерживается. Ситуация с генерацией кадров ещё хуже — FrameGen вообще не поддерживается.

Требования к оборудованию

Требования к оборудованию довольно высокие, но не такие безумные, как в некоторых других недавних играх, особенно в UE5. Чтобы добиться 60 кадров в секунду при разрешении 1080p на максимальных настройках, вам понадобится RTX 4070, RX 7800 XT или RX 6900 XT.

реклама





У вас монитор с разрешением 1440p? Тогда всё будет сложнее, вам понадобится RTX 5080 или более мощная видеокарта или RX 7900 XTX.

В разрешении 4K только RTX 5090 может выдавать более 60 кадров в секунду, но RTX 4090 близка к этому показателю, достига

При «качественном» апскейлинге все топовые видеокарты могут выдавать 60 кадров в секунду в разрешении 4K. Как всегда, мы выбрали тестовую сцену, расположенную в типичной открытой местности. В зависимости от местоположения игра иногда может быть ограничена процессором.

Совершенно неожиданно некоторые графические процессоры Blackwell начали давать сбой при загрузке. Это не похоже на проблему с памятью, потому что она возникает как на моделях с 8 ГБ, так и с 16 ГБ видеопамяти. Иногда помогает загрузка игры с низкими настройками/низким разрешением, а после загрузки восстановление желаемых настроек.

Результаты AMD тоже очень интересны, особенно при низком разрешении. Видеокарты красных показывают высокую производительность, а 7900 XTX сравнима с RTX 4080. Возможно, это связано с функцией Lumen на основе шейдеров, которая, вероятно, по-другому работает на AMD.

Видеопамять

Использование VRAM не является большой проблемой, игра хорошо оптимизирована для правильного распределения ресурсов при соответствующих разрешениях. Для самых низких настроек будет достаточно 6 ГБ, для максимальных настроек — 8 или 10 ГБ, если вы не используете 4K и не включаете генерацию кадров (пока не поддерживается), которая может потреблять дополнительную VRAM.