Как апогей стелс-технологий F-117 был сбит над Сербией

27 марта 1999 года в ходе операции НАТО "Союзная сила" истребитель F-117 Nighthawk, пилотируемый подполковником Дейлом Зелко, был сбит над Сербией ракетой зенитного ракетного комплекса С-125 "Нева". Несмотря на то, что F-117 обладал передовыми стелс-возможностями, позволяющими уклоняться от обнаружения радарами, новаторская тактика, включающая использование ЗРК метровых длин волн и мобильных ракетных батарей, позволила сербским силам отследить и поразить самолёт.

Этот инцидент продемонстрировал ограничения технологии "стелс". Пилот благополучно катапультировался и впоследствии был спасён, но данное событие стало поворотным моментом в военной авиации, продемонстрировав, что стелс-самолёты могут быть уязвимы для хорошо спланированной обороны. Пуск ракеты системы ПВО С-125 "Нева"

Ночь, когда стелс был повержен: падение F-117 Nighthawk над Сербией

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В 8 часов вечера 27 марта 1999 года в ночном небе над Сербией появился причудливый самолёт с чёрной окраской. Этот F-117 Nighthawk - дозвуковой штурмовик, ставший первым в мире принятым на вооружение стелс-самолётом, - летел под позывным Vega-31 и получил прозвище "Нечто злобное" (Something Wicked). За несколько мгновений до поражения ракетой он выпустил две бомбы Paveway с лазерным наведением по целям вблизи столицы Югославии Белграда. Его пилот, подполковник Дейл Зелко, был ветераном войны в Персидском заливе 1991 года.

21 февраля дюжина "Ночных ястребов" была переброшена в Авиано, Италия, для участия в операции "Союзная сила" - бомбардировочной кампании НАТО, призванной оказать давление на Белград, чтобы заставить его вывести войска из провинции Косово. Обломки стелс-самолёта F-117

Югославская национальная армия располагала зенитно-ракетными комплексами С-75 и С-125 1950-1960-х годов, а также более современными мобильными ЗРК 2К12 "Куб" и двухдвигательными истребителями МиГ-29. Всё вместе это представляло если не серьёзную, то заметную угрозу для боевых самолётов НАТО, заставляя их летать на больших высотах и использовать для прикрытия самолёты с постановщиками радиолокационных помех, такие как EA-6B Prowler.

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Однако в тот вечер "Проулеры" не полетели из-за плохой погоды. Но "Нечто злобное" и три его товарища всё равно были отправлены в путь, поскольку считалось, что их гранёные поверхности резко снижали дальность, на которой их мог обнаружить радар.

Внезапно Зелко заметил две яркие точки, пробивающиеся сквозь облака внизу и приближающиеся к нему со скоростью, в три с половиной раза превышающей скорость звука. Это были ракеты В-601М с радиолокационным наведением, выпущенные из пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-125М "Нева".

Обломки стелс-самолёта F-117

Одна из шестиметровых ракет, оснащённая двухступенчатым твердотопливным ракетным двигателем, пролетела так близко, что сотрясла самолёт Vega 31. Другая подорвалась на небольшом удалении, зацепив самолёт Зелко взрывом, который разбросал в воздухе 4500 металлических осколков.

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Пилот потерял управление и перевернувшись полетел к земле. Возникшая при этом перегрузка была настолько велика, что Зелко едва успел схватиться за кольцо катапульты и покинуть обречённый "Ночной ястреб".

Как устаревшая система ПВО смогла сбить технологичный стелс-истребитель

Противником Зелко в тот вечер был сербский полковник Золтан Дани, командир 250-й зенитно-ракетной бригады. Дани, по общему мнению, был очень мотивированным командиром, изучившим более ранние западные тактики подавления ПВО. Он часто менял дислокацию своих батарей "Нева", в противовес статичной позиции, которую занимали неудачливые иракские и сирийские противоракетные системы на Ближнем Востоке. Он разрешал своим экипажам включать активные радары не более чем на двадцать секунд, после чего они должны были передислоцироваться, даже если не открывали огонь.

Обломки стелс-самолёта F-117

ЗРК С-125M обычно не считался "мобильным", но Золтан обучил своё подразделение передислоцировать комплекс всего за 90 минут (стандартное нормативное время - 150 минут), что стало возможным благодаря сокращению вдвое числа пусковых установок в батарее. Пока его батарея перемещалась с одного объекта на другой, Дани также устанавливал макеты ЗРК и излучатели-приманки, снятые со старых истребителей МиГ, чтобы отвлекать противорадиолокационные ракеты НАТО.

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Благодаря ложным целям и постоянному перемещению подразделение Золтана не потеряло ни одного ЗРК, несмотря на двадцать три (!) ракеты HARM, выпущенные по нему боевыми самолётами НАТО.

Дани заметил, что радар дальнего обнаружения его батареи П-18, использующий электромагнитные волны метровой длины, способен отслеживать "Ночные ястребы" в радиусе 25 км. К тому же приёмники НАТО, предупреждающие о наведении ракет, не были откалиброваны для обнаружения такой станции. (Дани сначала утверждал, что модифицировал аппаратуру П-18, чтобы добиться этого, но позже признал, что это была мистификация). Радар П-18

Радары с большой длиной волны неточны, однако планировщики миссии НАТО самонадеянно запланировали полёты стелс-бомбардировщиков по предсказуемым, уже привычным маршрутам. Хуже того, сербы сумели проникнуть в систему связи НАТО и могли подслушивать разговоры между американскими лётчиками, что позволило Дани составить точную картину этих маршрутов.

Командир зенитчиков решил устроить засаду для стелс-самолётов, развернув батареи С-125М с таким расчётом, чтобы захватить F-117, когда они будут возвращаться в Италию. Дело в том, что стелс-самолёты могут быть обнаружены радарами на коротких дистанциях. Однако для этого всё равно нужно сканировать небо в поисках целей и при этом засвечивать себя для вражеских радаров. Это не только даёт противникам возможность направить стелс-самолёты в сторону от угрозы, но и располагает к потенциальному удару противорадиолокационной ракетой HARM. Противорадиолокационная ракета HARM

Поэтому Дэни держал радар наведения батареи неактивным, но направил его на примерное положение стелс-самолётов, о котором сообщил радар П-18. Радар батареи П-18 спокойно обнаружил группу из четырёх F-117, но когда радар наведения включился на двадцать секунд, он не смог обнаружить цель.

Дэни утверждает, что шпионы в Италии предупредили его о том, что "Проулеры" на этот день посажены, поэтому он готов был пойти на больший риск и активировал станцию наведения ракет во второй раз, вместо того чтобы сразу перебазироваться - и всё равно безрезультатно.

Наконец, с третьей попытки батарея С-125M засекла самолёт, когда он находилось всего в 12 километрах от её позиций. Дэни утверждает, что "окно возможностей" появилось, когда F-117 открыл створки бомбоотсека, чтобы применить оружие, что привело к кратковременному увеличению его ЭПР (эффективной площади рассеивания). В этот момент и произошёл запуск ракет. Пусковая установка С-125

Спасшись, Зелко спрятался в оросительной канаве и едва избежал захвата сербскими поисковыми группами, которые прочёсывали окрестности места крушения. Вечером следующего дня он был спасён боевой поисково-спасательной группой ВВС США.

F-117 упал на югославскую землю недалеко от деревни Будановцы. Сегодня части обломков можно увидеть в Сербском музее авиации в Белграде. Компоненты также были переправлены в Россию и Китай и изучены для использования в собственных программах создания самолётов-невидимок. Дани сохранил на память титановый патрубок двигателя самолёта.

Последствия и выводы

Сбитый F-117 стал позорным, хотя и несмертельным эпизодом для ВВС США. С тех пор его бесконечно цитируют как "доказательство" того, что якобы невидимые для радаров стелс-самолёты могут быть "легко" сбиты даже устаревшими ЗРК советской эпохи.

На самом деле всё гораздо сложнее. Уловка Золтана, заключающаяся в использовании радаров с низкой частотой для отслеживания стелс-самолётов издалека, действительно остаётся краеугольным камнем тактики борьбы со стелсами и сегодня. (Другой вариант - использование инфракрасных датчиков, хотя их радиус действия по-прежнему ограничен дальностью и погодными условиями).

Однако подвести ЗРК с длинноволновым радаром или ракетами теплового наведения достаточно близко, чтобы выстрелить по стелс-самолёту, остается сложнейшей задачей. В конце концов, стелс-самолёт может обнаружить приближающуюся угрозу и просто уклониться от неё. Дани выиграл от того, что у него были надёжные данные о траектории полёта F-117, что позволило ему расположить ракетную батарею очень близко к пути пролёта Vega-31.

Кроме того, "Ночной ястреб" был разработкой 1970-х годов и имел большее радиолокационное сечение, чем F-22 или F-35. К тому же, современные реактивные стелс-самолёты оснащены собственными бортовыми радарами и несут более разнообразное вооружение, что делает их более эффективными в борьбе с угрозами наземного и воздушного характера. F-22 Raptor (сверху) и F-35 (снизу)

В итоге можно сделать вывод, что стелс-самолёты не являются по-настоящему "невидимыми" для радаров и что достаточно хитрый противник может найти способ устроить засаду. Однако, хотя действия полковника Дани и стали примером передовых методов ведения боевых действий ПВО, его засада на Vega-31 не является "готовым" решением для борьбы со стелс-самолётами.

Позже, в 2011 году, Зелко и Дани встретятся при более дружеских обстоятельствах. Сербский командир вернулся к профессии пекаря в своём родном городе Скорновац. Бывшие противники приняли участие в документальном фильме о своей встрече и последующей дружбе. При всей своей изобретательности в ведении высокотехнологичных войн человечество, к счастью, обладает удивительной способностью к примирению даже в самых маловероятных обстоятельствах.