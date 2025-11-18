Внимание! Данная статья является продолжением предыдущей! Рекомендуется ознакомиться с предыдущими частями, так как некоторые нюансы не будут повторяться.

Для краткой справки объясню, что ранее были протестированы Windows XP и 7 в синтетических тестах. Теперь же будут протестированы Линуксы на старом ноутбуке с целью ответить на вопрос: смогут ли Линуксы оживить старое железо или это всё – мифы из интернета?

Начинаем с дистрибутива Pop!_OS. Как и подавляющее большинство прочих Линуксов, он ничего не сможет запустить из тестового набора. А ещё он жутко тормозит даже при перемещении окна Проводника, что уже неприятно. И да, материал не подлежит анализу нейронными сетями, так как нейронные сети сильно галлюцинируют.

По факту можно просто вписать в таблицу результатов, что Pop!_OS не справилась ни с одним из тестов. Но разве это будет интересно? Сомневаюсь. Потому открываю диск с установленным Chimbalix и копирую WINE LG. И тут сталкиваюсь с очередной проблемой — я не могу выделить полный путь к открытому каталогу. Не зря GNOME считается одним из худших рабочих окружений для Linux.

Теоретически у меня может ничего не получиться, ибо опять же мы имеем дело с Linux. Так что танцуем с бубном и пробуем запустить WINE.

Хотя WINE и заработал, но терминал GNOME, судя по всему, слишком кривой и не воспринимает команды как команды. Так что для создания и настройки префиксов либо перепишем ярлыки, либо будем колдовать заклинания прямо в терминале.

Судя по всему, с давних времён терминал GNOME такой недоразвитый. Даже во времена Ubuntu 12 жаловались люди на проблему не восприятия терминалом стандартных команд.

WINE Mono так же выдал пустое окно, как и в дистрибутиве Chimbalix. Судя по всему, это сам линуксоидный компонент кривой не работает со старыми процессорами без каких-то современных инструкций. Но префикс подготовился. Только в дистрибутиве Chimbalix это всё делается автоматически и сразу готово к использованию. А в Pop!_OS пришлось потанцевать с бубном.

Ну а для настройки версий DXVK и прочего мне придётся запускать терминал и руками вводить скрипты нужные, потому что рабочее окружение GNOME слишком отсталое для того, чтобы без переделки оно могло запустить уже готовые ярлыки от другого Линукса.

Пробую запускать программы из тестового набора. Увы, но даже переключив DXVK на старый OpenGL, мне не удалось ничего запустить. Судя по всему, это проблема драйвера видеокарты. Либо линуксоидный софт просто не умеет работать с кривым OpenGL, предоставленным современной Mesa. Кстати, а какой там OpenGL поддерживается в дистрибутиве Pop!_OS?

К сожалению, дистрибутив Pop!_OS не имеет утилит для вывода информации даже про OpenGL, не говоря уже про Vulkan API и OpenCL. Приходится опять открывать диск с дистрибутивом Chimbalix, потому что там есть необходимые утилиты из коробки. OpenGL 3.3, как и в Windows, только не указано количество расширений, придётся потанцевать с бубном и посчитать.

Но тут я столкнулся с очередными проблемами интерфейса GNOME. Терминал просто не умеет сохранять содержимое в виде текстового файла, а файловый менеджер не умеет создавать файлы, даже текстовые. Просто позор какой-то. Как этим пользоваться вообще?

Ладно. Беру одну небольшую утилиту и собираю список расширений OpenGL. Не без ошибок отработала программа. Всего имеем 177 расширений. Не удивительно, что программы, запускаемые через WINE, ругались на ужасный OpenGL дистрибутива Linux.

Дистрибутив Pop!_OS, к сожалению, оказался не способен запустить ни один синтетический тест, даже учитывая, что был перенесён WINE LG из дистрибутива Chimbalix, так как из коробки вообще ничего не было. На этом закончим с данным Линуксом и перейдём к Chimbalix.

Тут уже есть набор утилит для получения информации. Даже OpenCL есть и работает, правда, только на процессоре, потому что вместо нормального драйвера видеокарты у AMD Radeon под Линуксами предоставляет API проект Mesa3D.

Для запуска программ использую функцию запуска в контекстном меню. Там выбираю WINE. Можно, конечно, просто дважды кликнуть по исполняемому файлу, и оно запустит, но тогда не будет видно окно терминала, если вдруг что-то пойдёт не так.

Запускаю GPU Caps Viewer. OpenGL 3.0, но расширений при этом 269 штук. Похоже, старая версия программы, запущенная через WINE, выдаёт неверную информацию. И это не вина DXVK, который используется по умолчанию и работает с драйвером llvmpipe (процессор).

Для справки: Radeon HD 4330 не поддерживает Vulkan API.

Запускаю новую версию GPU Caps Viewer, и это уже похоже на правду: OpenGL 3.3 и 193 расширения.

Vulkan API на процессоре работает плохо. Тут ничего удивительного, особенно учитывая, что Mesa3D — поломанный проект с 2021 года. А вот что меня действительно удивило, так это тест OpenGL 3.2 Coronavirus! На современных видеокартах AMD этот тест работает с артефактами, а с HD 4330 — нормально.

Однако радоваться рано. Street Fighter IV запустился с чёрным окном. D3D RightMark запустился нормально, но скорость работы крайне низкая по сравнению с тем, что было в Windows.

С горем пополам проходим остальные тесты под Линуксом. CPU-Z работал лишь на половину. 64 битная версия отказывается запускаться через WINE на таком старом процессоре 2009 года выпуска.

LinX тоже имеет проблемы с 64 битным тестом, но 32 битный тест работает как положено. А ведь под управлением Windows всё работало отлично.

Cinebench нормально работал, но OpenGL тест не запустился, а внизу можно заметить артефакты графики. Это классика вечно кривой Mesa. Потом обновим и проверим снова – вдруг хотя бы удастся запустить тест.

К сожалению, 64 битная версия Cinebench не заработала. Судя по всему, кривая работа 64 разрядного софта — это проблема самого ядра Linux. Хотя, может и просто сам WINE отвратительно работать на старых процессорах, поддерживающих только SSE. А может, всё и сразу.

Остался GpuTest. И тут тоже большие проблемы, ведь исполняемый файл 64 битный. Многие тесты OpenGL даже не запустились. А запустившиеся работали неправильно.

На этом можно было завершить. Но у меня подготавливается первый пакет обновлений для Chimbalix 24.8. Было бы опрометчиво не протестировать дистрибутив с другой версией вечно кривой Mesa.

Вот Mesa и обновлена. Стало 194 расширения OpenGL, одно прибавилось.

Но ничего не изменилось в плане работоспособности. Увы.

На этом можно подвести итоги.

Результаты

Я ожидал гораздо большего от Линуксов, чем получил по факту. Radeon HD 4330 поддерживает OpenGL 3.3 везде, но под Линуксами вместо положенных 216-219 расширений в наличии всего 177-194. OpenCL доступен только в дистрибутиве Chimbalix, и то в режиме работы с процессором. Полноценный WINE из коробки так же только в Chimbalix присутствует.

Распространение софта для Linux — это вообще отдельное мракобесие. Нельзя просто взять старый DVD диск и наковырять программ для использования. Даже просто найти DVD диск с софтом для Линуксов — та ещё проблема, не говоря уже о том, чтобы найти там пригодный для использования софт.

В синтетических тестах лидирует Windows 7 без вариантов. А вот у Pop!_OS всё настолько плохо, что даже перенесённый WINE LG из дистрибутива Chimbalix не смог ничего запустить. Вероятно, это вина крайне кривой версии Mesa с ущербным OpenGL со 177 расширениями. Даже у Chimbalix, который всё-таки смог запустить ряд тестов, в наличии около 193 расширений OpenGL.

Так же можно заметить, что у Линуксов определённо есть проблемы с 64 разрядным софтом на старом процессоре Intel Pentium Dual-core T4400, у которого ничего нет из современных инструкций. Ну а с графикой работа просто ужасна. Что ещё было ожидать от безальтернативной Mesa, используемой вместо нормального драйвера видеокарт AMD под Линуксами?

Ещё следует отметить очень высокую задержку кэша процессора L2 — почти в 10 раз выше, чем была под управлением Windows XP. Откуда, собственно, возьмётся производительность при использовании Linux с такими задержками кэша?

Ну а чистая производительность FPU и ядер (ALU) не сильно ниже того, что было под управлением Windows. Но что толку, если под Линуксами ничего по-человечески не работает.

Я даже не вижу смысла продолжать проверку Линуксов на старом ноутбуке. Действительно ли они могут оживить старый ПК? Нет! Абсолютно не могут ничего оживить современные Линуксы. Старые Линуксы и подавно ничего не оживят. С мёртвыми то репозиториями.

Линуксы даже с синтетическими тестами не справились. Даже Chimbalix не полностью справился. Хотя он довольно сильно доработан, чтобы из коробки быть пригодным для использования. В дальнейших экспериментах просто нет смысла, ибо Линуксы уже показали себя непригодными для использования на старом ноутбуке. И с этим ничего не поделать. Драйвер видеокарты поменять нельзя, потому что вшит в монолитный Linux. Трогать Mesa, предоставляющую графические API, тоже смысла нет, ибо альтернатива есть только у NVIDIA, что, разумеется, не подойдёт к видеокартам AMD. WINE ковырять тоже смысла нет, ибо без нормального драйвера видеокарты он ничего не может.

Да и ресурсоёмкость Линуксов гораздо выше, чем даже у Windows 7. Это не только бессмысленно, но и глупо пытаться устанавливать Linux на старые устройста для их якобы оживления. Может Linux пригодиться для выхода в интернет? И тут тоже нет. В Интернет можно выйти и через Windows XP, используя современный браузер.

Хотя могут быть проблемы, если компьютер имеет белый IP адрес с открытыми портами. Но ирония ситуации в том, что белые IP адреса нужно специально покупать у провайдеров, а потом ещё настраивать роутер для направления открытых портов конкретному компьютеру. Большинство людей такое провернуть не смогут, чтобы подвергнуть Windows XP риску заражения вирусами, просто подключив интернет.

Остается опасность в том, что пользователь сам что-то вредоносное скачает и запустит. Но тут Линуксы ничем не безопаснее, а то и опаснее. Учитывая результаты тестов и свой опыт с разнообразными дистрибутивами, я вообще не могу придумать ни одного реального сценария, в котором Linux был бы лучше Windows XP или даже Windows 7 на старом ноутбуке.

