Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)

В прошлый раз протестировали Windows XP и Windows 7 в синтетических тестах. Теперь настало время протестировать Linux Pop!_OS и Chimbalix.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Внимание! Данная статья является продолжением предыдущей! Рекомендуется ознакомиться с предыдущими частями, так как некоторые нюансы не будут повторяться.

Для краткой справки объясню, что ранее были протестированы Windows XP и 7 в синтетических тестах. Теперь же будут протестированы Линуксы на старом ноутбуке с целью ответить на вопрос: смогут ли Линуксы оживить старое железо или это всё – мифы из интернета?

реклама



Начинаем с дистрибутива Pop!_OS. Как и подавляющее большинство прочих Линуксов, он ничего не сможет запустить из тестового набора. А ещё он жутко тормозит даже при перемещении окна Проводника, что уже неприятно. И да, материал не подлежит анализу нейронными сетями, так как нейронные сети сильно галлюцинируют.

По факту можно просто вписать в таблицу результатов, что Pop!_OS не справилась ни с одним из тестов. Но разве это будет интересно? Сомневаюсь. Потому открываю диск с установленным Chimbalix и копирую WINE LG. И тут сталкиваюсь с очередной проблемой — я не могу выделить полный путь к открытому каталогу. Не зря GNOME считается одним из худших рабочих окружений для Linux.

реклама



Теоретически у меня может ничего не получиться, ибо опять же мы имеем дело с Linux. Так что танцуем с бубном и пробуем запустить WINE.

Хотя WINE и заработал, но терминал GNOME, судя по всему, слишком кривой и не воспринимает команды как команды. Так что для создания и настройки префиксов либо перепишем ярлыки, либо будем колдовать заклинания прямо в терминале.

Судя по всему, с давних времён терминал GNOME такой недоразвитый. Даже во времена Ubuntu 12 жаловались люди на проблему не восприятия терминалом стандартных команд.

реклама



WINE Mono так же выдал пустое окно, как и в дистрибутиве Chimbalix. Судя по всему, это сам линуксоидный компонент кривой не работает со старыми процессорами без каких-то современных инструкций. Но префикс подготовился. Только в дистрибутиве Chimbalix это всё делается автоматически и сразу готово к использованию. А в Pop!_OS пришлось потанцевать с бубном.

Ну а для настройки версий DXVK и прочего мне придётся запускать терминал и руками вводить скрипты нужные, потому что рабочее окружение GNOME слишком отсталое для того, чтобы без переделки оно могло запустить уже готовые ярлыки от другого Линукса.

Пробую запускать программы из тестового набора. Увы, но даже переключив DXVK на старый OpenGL, мне не удалось ничего запустить. Судя по всему, это проблема драйвера видеокарты. Либо линуксоидный софт просто не умеет работать с кривым OpenGL, предоставленным современной Mesa. Кстати, а какой там OpenGL поддерживается в дистрибутиве Pop!_OS?

К сожалению, дистрибутив Pop!_OS не имеет утилит для вывода информации даже про OpenGL, не говоря уже про Vulkan API и OpenCL. Приходится опять открывать диск с дистрибутивом Chimbalix, потому что там есть необходимые утилиты из коробки. OpenGL 3.3, как и в Windows, только не указано количество расширений, придётся потанцевать с бубном и посчитать.

реклама



Но тут я столкнулся с очередными проблемами интерфейса GNOME. Терминал просто не умеет сохранять содержимое в виде текстового файла, а файловый менеджер не умеет создавать файлы, даже текстовые. Просто позор какой-то. Как этим пользоваться вообще?

Ладно. Беру одну небольшую утилиту и собираю список расширений OpenGL. Не без ошибок отработала программа. Всего имеем 177 расширений. Не удивительно, что программы, запускаемые через WINE, ругались на ужасный OpenGL дистрибутива Linux.

Дистрибутив Pop!_OS, к сожалению, оказался не способен запустить ни один синтетический тест, даже учитывая, что был перенесён WINE LG из дистрибутива Chimbalix, так как из коробки вообще ничего не было. На этом закончим с данным Линуксом и перейдём к Chimbalix.

Тут уже есть набор утилит для получения информации. Даже OpenCL есть и работает, правда, только на процессоре, потому что вместо нормального драйвера видеокарты у AMD Radeon под Линуксами предоставляет API проект Mesa3D.

Для запуска программ использую функцию запуска в контекстном меню. Там выбираю WINE. Можно, конечно, просто дважды кликнуть по исполняемому файлу, и оно запустит, но тогда не будет видно окно терминала, если вдруг что-то пойдёт не так.

Запускаю GPU Caps Viewer. OpenGL 3.0, но расширений при этом 269 штук. Похоже, старая версия программы, запущенная через WINE, выдаёт неверную информацию. И это не вина DXVK, который используется по умолчанию и работает с драйвером llvmpipe (процессор).

Для справки: Radeon HD 4330 не поддерживает Vulkan API.

Запускаю новую версию GPU Caps Viewer, и это уже похоже на правду: OpenGL 3.3 и 193 расширения.

Vulkan API на процессоре работает плохо. Тут ничего удивительного, особенно учитывая, что Mesa3D — поломанный проект с 2021 года. А вот что меня действительно удивило, так это тест OpenGL 3.2 Coronavirus! На современных видеокартах AMD этот тест работает с артефактами, а с HD 4330 — нормально.

Однако радоваться рано. Street Fighter IV запустился с чёрным окном. D3D RightMark запустился нормально, но скорость работы крайне низкая по сравнению с тем, что было в Windows.

С горем пополам проходим остальные тесты под Линуксом. CPU-Z работал лишь на половину. 64 битная версия отказывается запускаться через WINE на таком старом процессоре 2009 года выпуска.

LinX тоже имеет проблемы с 64 битным тестом, но 32 битный тест работает как положено. А ведь под управлением Windows всё работало отлично.

                       

Cinebench нормально работал, но OpenGL тест не запустился, а внизу можно заметить артефакты графики. Это классика вечно кривой Mesa. Потом обновим и проверим снова – вдруг хотя бы удастся запустить тест.

                       

К сожалению, 64 битная версия Cinebench не заработала. Судя по всему, кривая работа 64 разрядного софта — это проблема самого ядра Linux. Хотя, может и просто сам WINE отвратительно работать на старых процессорах, поддерживающих только SSE. А может, всё и сразу.

Остался GpuTest. И тут тоже большие проблемы, ведь исполняемый файл 64 битный. Многие тесты OpenGL даже не запустились. А запустившиеся работали неправильно.

На этом можно было завершить. Но у меня подготавливается первый пакет обновлений для Chimbalix 24.8. Было бы опрометчиво не протестировать дистрибутив с другой версией вечно кривой Mesa.

Вот Mesa и обновлена. Стало 194 расширения OpenGL, одно прибавилось.

Но ничего не изменилось в плане работоспособности. Увы.

На этом можно подвести итоги.

Результаты

Я ожидал гораздо большего от Линуксов, чем получил по факту. Radeon HD 4330 поддерживает OpenGL 3.3 везде, но под Линуксами вместо положенных 216-219 расширений в наличии всего 177-194. OpenCL доступен только в дистрибутиве Chimbalix, и то в режиме работы с процессором. Полноценный WINE из коробки так же только в Chimbalix присутствует.

Распространение софта для Linux — это вообще отдельное мракобесие. Нельзя просто взять старый DVD диск и наковырять программ для использования. Даже просто найти DVD диск с софтом для Линуксов — та ещё проблема, не говоря уже о том, чтобы найти там пригодный для использования софт.

В синтетических тестах лидирует Windows 7 без вариантов. А вот у Pop!_OS всё настолько плохо, что даже перенесённый WINE LG из дистрибутива Chimbalix не смог ничего запустить. Вероятно, это вина крайне кривой версии Mesa с ущербным OpenGL со 177 расширениями. Даже у Chimbalix, который всё-таки смог запустить ряд тестов, в наличии около 193 расширений OpenGL.

Так же можно заметить, что у Линуксов определённо есть проблемы с 64 разрядным софтом на старом процессоре Intel Pentium Dual-core T4400, у которого ничего нет из современных инструкций. Ну а с графикой работа просто ужасна. Что ещё было ожидать от безальтернативной Mesa, используемой вместо нормального драйвера видеокарт AMD под Линуксами?

Ещё следует отметить очень высокую задержку кэша процессора L2 — почти в 10 раз выше, чем была под управлением Windows XP. Откуда, собственно, возьмётся производительность при использовании Linux с такими задержками кэша?

Ну а чистая производительность FPU и ядер (ALU) не сильно ниже того, что было под управлением Windows. Но что толку, если под Линуксами ничего по-человечески не работает.

Я даже не вижу смысла продолжать проверку Линуксов на старом ноутбуке. Действительно ли они могут оживить старый ПК? Нет! Абсолютно не могут ничего оживить современные Линуксы. Старые Линуксы и подавно ничего не оживят. С мёртвыми то репозиториями.

Линуксы даже с синтетическими тестами не справились. Даже Chimbalix не полностью справился. Хотя он довольно сильно доработан, чтобы из коробки быть пригодным для использования. В дальнейших экспериментах просто нет смысла, ибо Линуксы уже показали себя непригодными для использования на старом ноутбуке. И с этим ничего не поделать. Драйвер видеокарты поменять нельзя, потому что вшит в монолитный Linux. Трогать Mesa, предоставляющую графические API, тоже смысла нет, ибо альтернатива есть только у NVIDIA, что, разумеется, не подойдёт к видеокартам AMD. WINE ковырять тоже смысла нет, ибо без нормального драйвера видеокарты он ничего не может.

Да и ресурсоёмкость Линуксов гораздо выше, чем даже у Windows 7. Это не только бессмысленно, но и глупо пытаться устанавливать Linux на старые устройста для их якобы оживления. Может Linux пригодиться для выхода в интернет? И тут тоже нет. В Интернет можно выйти и через Windows XP, используя современный браузер.

Хотя могут быть проблемы, если компьютер имеет белый IP адрес с открытыми портами. Но ирония ситуации в том, что белые IP адреса нужно специально покупать у провайдеров, а потом ещё настраивать роутер для направления открытых портов конкретному компьютеру. Большинство людей такое провернуть не смогут, чтобы подвергнуть Windows XP риску заражения вирусами, просто подключив интернет.

Остается опасность в том, что пользователь сам что-то вредоносное скачает и запустит. Но тут Линуксы ничем не безопаснее, а то и опаснее. Учитывая результаты тестов и свой опыт с разнообразными дистрибутивами, я вообще не могу придумать ни одного реального сценария, в котором Linux был бы лучше Windows XP или даже Windows 7 на старом ноутбуке.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


Добавить в закладки

Теги

amd тест windows linux chimbal chimbalix windows 7 линукс test windows xp
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
4
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
32
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
12
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
5
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Обзор и тестирование блока питания XPG Pylon II
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
8
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
4
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
15
Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
2
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
8
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
1
Бельгия не планирует инвестировать $300 млн в разработку истребителя FCAS
+
Строительство новых ГЭС в России может начаться только после определения механизмов финансирования
1
Палеонтологи обнаружили в Бразилии скелет рептилии возрастом около 240 миллионов лет
+
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine и проверил заявления Valve относительно быстродействия консоли
+
ВС Польши впервые перебросили 30-тонные РСЗО Homar-K к месту учений по воздуху на Ан-124
2
Ученые Японии совершили прорыв в диагностике термоядерной плазмы
1
На выставке Dubai Airshow 2025 Россия представила истребитель пятого поколения Су-57Э
+
Ulefone предлагает защищённый планшет Armor Pad 5 Ultra с проектором и аккумулятором ёмкостью 24 200 мАч
+
Россия предлагает на экспорт версию Су-57Э с малозаметными соплами
+
На выставке Dubai Airshow 2025 истребитель Су-57Э заметили с новым двигателем АЛ-51Ф1
+
Microsoft ответила на критику пользователей в отношении Windows и пообещала исправить проблемы
2
The Telegraph: Британские F-35B будут вынуждены сбрасывать остатки ракет и топлива перед посадкой
3
В сети появился инженерный образец GeForce RTX 3060
2
Четыре вооруженных судна береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии
+

Популярные статьи

11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
5
«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
5
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
22
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
4
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
3
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
11
Подборка аниме, которым можно заменить третий сезон One Punch Man
+
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
3
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
2

Сейчас обсуждают

Алексей Курляев
21:18
Привычного поиска серверов как в старых бф нет, но в режиме захват, как и в других режимах можно встретить три большие карты: операция огненный шторм из бф3, 4, пик освобождения, долина мирак.
Battlefield 6 получила крупный патч с новыми картой, режимом и оружием
[IRanPast]
21:16
Правильно! Давно пора уже это ввести!
ЦБ хочет запретить маркетплейсам манипулировать ценами при оплате
[IRanPast]
21:15
Правильно! Так им и нужно! А кто играет в эту игру, нужно отправлять на принудительные работы!!!
Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией студию GSC Game World – разработчика STALKER
Morder
21:10
Что ты проходил? Доткомы и кризис 2008 года? Биткоин, это волатильный скам, созданный для тестирования систем обхода ФРС и МВФ, удаления с рынка излишек эмиссии. Он рухнет. Он уже сейчас никому не нуж...
В Чехии разработали малозаметный БПЛА для нанесения ударов в условиях активной работы РЭБ
TeXtremeT
21:05
Лилджоны будут довольны
В России предложили сделать все парковки бесплатными для многодетных семей
swr5
20:50
Что-то мне подсказывает, что в России уже разрабатываются самолеты 10-го поколения с ядерным реактивным двигателем от Буревестника с неограниченным боевым радиусом, с сауной, каютами и баром на борту ...
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
swr5
20:41
Как всегда получится дорогущая глючная игрушка которую будут без труда сбивать советские комплексы С-125.
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
Алексей Носков
19:51
Я иногда переигрываю в Outpost 2 divined destiny и Imperium Galactica 1. Но заглот врядли о таких слышал.
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
козлина
19:43
очевидно же - пейсателю стало нехватать денех на доширак, ибо раньше он покупал "доширак для бомжей", а тепер жрёт "доширак для элитных бомжей". Раньше писсал галиматью на тему виртуальных сборок, а...
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Beholdersm
19:41
В другом месте 31к, но все равно до хрена за устаревающий проц, на Авито за 21к навалом их продают
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter