В старые времена электроинструмент работал через провод от электросети. Потом появились аккумуляторы. Однако Ni-Cd и подобные аккумуляторы были весьма ненадёжными и недолговечными при использовании в электроинструменте.

Нынче же в моде Li-ion аккумуляторы. Они уже не такие капризные, гораздо более надёжные и мощные. Но речь сейчас пойдёт про один старый шуруповёрт без аккумулятора. Куда пропал аккумулятор? А его и не было изначально. И, как многие могут заметить, батареи в корпусе типичной конструкции не подойдут к данному инструменту.

Модель указана с левой стороны, характеристики — с правой. Ничего выдающегося тут нет. Разве что крутящий момент, скорее всего, соответствует заявленному.

Патрон самозажимной. Блокировки вала нет, но она и не нужна. По крайней мере, мне без неё удобнее, чем с ней. Жмёт патрон до 10 миллиметров включительно.

Отсек для батареи нестандартной формы. Именно потому сюда не подходят аккумуляторы от других инструментов. Батареи просто не влезают, даже если они электрически совместимы.

Приступаем к разборке этого добра.

Корпус раскрылся без проблем. Сразу видна кнопка Jlevel FA021A-S1, рассчитанная на 16 Ампер и 7.2-24 Вольта. Двигатель пока непонятен, но обмотки у него толстые, мощные.

Модуль подсветки и индикаторов зарядки, судя по всему, построен на основе резисторных делителей напряжения. Не самое точное решение, но вполне рабочее и надёжное.

Разбираем редуктор двигателя. Здесь он планетарного типа – другие обычно редкость в таких инструментах. Внутри всё обильно смазано смазкой, но есть проблема: обратная сборка не такая уж простая ввиду конструктивных особенностей.

Придётся полностью разобрать и собрать заново, потеряв часть смазки. Кстати, двигатель имеет маркировку GRS550VF8024/75. Изготовлен в 2017 году, как и сам шуруповёрт.

Ну а дальше припаиваем компьютерный MOLEX к клеммам для питания инструмента. Почему именно такой выбор коннектора? Довольно странно выглядит с первого взгляда. Но дело в том, что инструмент мне нужен срочно и времени делать как-то иначе просто нет, а потому приходится делать под то, что имеется в наличии.

А у меня уже есть довольно мощный портативный аккумулятор на 12 Вольт, эксплуатирующий тот самый MOLEX в качестве коннектора для передачи питания. Хотя MOLEX не очень надёжен механически, но он держится и работает. На первое время хватит.

Данный аккумулятор способен выдать около 120-180 Вт мощности. И чтобы коннектор не плавился, у него используются все токоведущие контакты для передачи мощности. Так что к этому аккумулятору нельзя подключать компьютерные комплектующие без переделки разъёма.

Индикатор питания работает. Подсветка далеко не худшая среди всех, что видел у других моделей. Так же подсветку можно включить, не запуская двигатель, но работает она, пока нажата кнопка.

У данной модели нет переключателя скоростей, хотя это было известно ещё в момент разборки редуктора. Так что крутит оно хоть и сильно, но довольно медленно.

Дальше просто использовал этот шуруповёрт по назначению. Заодно выявлял недостатки и брал их на карандаш. И вот настал момент внести конструктивные исправления. Да и сделанная на скорую руку пайка меня не радует.

На этот раз беру двухжильный провод в двойной изоляции и подготавливаю к пайке. Я уже переделывал Ni-Cd аккумулятор в ещё более старом инструменте на такой хвостик, но то была переделка под стационарный блок питания. А сейчас мы сделали хвост подключения к портативной аккумуляторной батарее.

Сечение следовало взять побольше, ибо провод будет ограничивать мощность своим сопротивлением. Но толстый провод будет жёстким и непрактичным, а так будет дополнительная защита для двигателя от излишней мощности моего аккумулятора.

Очень сомневаюсь, что комплектный аккумулятор ёмкостью 1200 мАч, если верить инструкции, смог бы выдать больше 100 Вт мощности в нагрузке. Осталось закрепить провод, чтобы не отломалось возле паянного соединения со временем. Два отверстия, одна стяжка и готово.

Собираем шуруповёрт, и на этом модификации завершены.

Как и ожидалось, если дать на двигатель чрезмерную нагрузку, провод, через который подключен аккумулятор, ограничивает ток и напряжение падает, предотвращая дальнейшую перегрузку. При подключении без такого провода двигатель крутил бы до предела, что даже страшновато как-то было за шестерни. Да и гораздо проще держать массивный защищенный аккумулятор в кармане или на поясе, чем носить в руке вместе с инструментом.

Осталось только зарядить аккумулятор, а то он у меня на половину разряжен. Мощность, конечно, выдаёт полную, но хотелось бы иметь больше запаса энергии, чтобы в самый неожиданный момент не разрядилось окончательно. Пока что заряжаем через подручные переходники, используя качественный блок питания на 12 Вольт.

У меня есть заводское зарядное устройство, как раз под шуруповёрт из комплекта. Но этой зарядке я не доверяю. С её то заявленными характеристиками.

Ибо выдаёт она напряжение около 13 Вольт, что многовато для трёх литиевых аккумуляторов, соединённых последовательно. На ночь оставлять заряжаться с таким блоком питания просто опасно. Хотя BMS, встроенная в аккумулятор, может и спасёт, да и защита от перегрузки работает у блока питания исправно. Но всё равно не хотелось бы рисковать лишний раз без тщательного тестирования.

Шуруповёрт разобрал и переделал. Что дальше? Есть у меня тут под рукой один старый стул столярный.

Как можно заметить, у этого стула 1999 года выпуска довольно плачевное состояние. Его ремонтировали, как могли, но пользоваться таким стулом всё равно опасно для здоровья. Так почему бы не проверить шуруповёрт в процессе ремонта данного стула?

Подготавливаю всё необходимое для ремонта.

И постепенно разбираю стул на составные части – пока что нет работы для электроинструмента.

Похоже, я взялся за дело, которое не обойдётся пятью минутами работы. Особенно в домашни условиях при отсутствии дополнительного инструмента и материалов.

Первым делом склеиваю поломанную деталь. Ввиду отсутствия струбцин использую пруток клея и несколько стяжек. Склеиваю дерево клеем ПВА.

У меня нет материала для заполнения вырванных кусков, потому подклею всё, что смогу. Было бы гораздо проще отремонтировать стул, если бы удалось приступить к ремонту сразу после поломки. Но что имеем, то и имеем.

Клей немного подсох. Теперь можно обработать острые края и заусенцы надфилем.

Хотя я планировал продолжить работу на следующий день, всё же не удержался и продолжил, не дожидаясь ничего.

Сверлим отверстия под саморезы. Меняем сверло и формируем посадку для шляпок саморезов. Хотя маленькое сверло и оказалось бракованным, но всё прошло отлично.

Контролирую, что получилось внутри. Немного есть перекос, но не критично. Смазываю клеем и готовлюсь к окончательной сборке.

Не совсем идеально вкрутились саморезы в поверхность. Неприятно, но учитывая, в каком состоянии стул был до меня, это уже мелочи.

Закрепляю оставшиеся слабые места в конструкции стула. Тут без фанатизма, иначе можно и весь стул засверлить.

Снимаю стяжки с поломанной детали, сверлю отверстия и скручиваю саморезами.

Два самореза вылезли с обратной стороны. Пять минут работы надфилем и никаких проблем. Немного спилил поверхностный слой лака. Стоило наклеить малярную ленту перед работой, но всё нормально.

Осталось только утилизировать гвозди. Пожалуй, вобью их обратно в стул. Никакой функциональности они больше не несут. Откуда взял, туда и вернул.

Готово! Визуально стул особо не изменился, но теперь он не опасен для здоровья сидящего.

Смог бы я проделать даже такую незначительную работу без шуруповёрта? Однозначно нет. Шуруповёрт играл далеко не первостепенную роль, но очень важную. Руками определённо можно закрутить саморезы, но не просверлить отверстия под саморезы.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



