В прошлой части мы проверили дистрибутив Chimbalix и Ubuntu, первый вполне неплохо прошёл тесты, а вот хвалёная Ubuntu оказалась, мягко говоря, непригодной для использования.

Теперь же пришло время протестировать Debian 12, выяснить, пригоден ли он для нормального использования, или всё будет как обычно... Впрочем, загрузочное меню тут уже более красочное, чем у всяких Ubuntu, но среди вариантов есть только установка, просто проверить не выйдет, ну да ладно, всё равно ведь собирался устанавливать.

Если в дистрибутиве Chimbalix установка была довольно простым занятием, то в Debian программа установки еще более муторная, чем в Ubuntu, и тут нельзя настроить более одной раскладки клавиатуры, за что жирнейший минус в копилку, конфигурация сети намекает на то, что в будущем будут проблемы при подключении к интернету, но не будем за это выписывать минус, ибо не проверял данный нюанс досконально...

С разметкой диска всё неоднозначно, первый предлагаемый вариант не работает, но зато есть возможность выбрать конкретный диск для автоматической установки, так что тут нет причин выписывать минус.

Однако программа установки по умолчанию предлагает мерзкий GNOME вместо рабочего окружения, прямо чувствуется, как разработчики желают поиздеваться над новыми пользователями...

Я то прекрасно знаю какое GNOME функциональное уродство, и выберу вместо него Xfce, или на крайний случай тормозной KDE, но вот люди незнакомые с линуксом наверняка попадут в эту ловушку, и это минус в копилку Debian.

В целом, установка прошла нормально, хоть и муторно, загрузочное меню подхватило уже установленный на NVMe SSD дистрибутив Chimbalix 24.7, это радует.

Первым делом решил проверить часы, тут без проблем, устанавливаю Blender с помощью автономного установочного пакета Installer-SH, и тут стало понятно, что используется стандартный Nouveau в качестве драйвера видеокарты, это хорошо, значит теоретически можно установить нормальный драйвер NVIDIA получив полный функционал, и никакие прибитые гвоздями драйверы не будут этому мешать.

Пока копируется автономный установочный пакет драйвера NVIDIA CUDA, я проверяю наличие базовых информационных команд vulkaninfo, glxinfo и clinfo, ничего нет, как и wine, печально..

Ну да ладно, блокирую Nouveau драйвер, перезагружаю ПК и пробую установить нормальный драйвер от NVIDIA, но тут проблема, разработчики Debian потеряли компилятор GCC, а значит невозможно установить нормальные драйверы для видеокарты, так же это приведёт к проблемам компиляции модулей ядра VirtualBox и прочих драйверов, это жирнейший минус в копилку.

Ещё можно заметить классическую проблему "user is not in the sudoers file", за что конечно же минус дистрибутиву, что такую древнюю, и крайне вредную проблему до сих пор не исправили.

Ладно, возвращаю Nouveau в зад и проверяю 32 битный ChimbaBench, он не запустился, уныло как-то однако, хотя предварительно скомпилированный clinfo не ругался на зависимости OpenCL, просто выдал ноль платформ, интересно.

Ещё проверил Flatpak, такого нет в Debian, и это хорошо, всё равно данный пакетный менеджер является мусором непригодным для использования без интернета.

AppImage работает, это радует, а вот утилит нет для записи загрузочных накопителей, потому пришлось загружать основной Chimbalix для записи USB накопителя со следующим дистрибутивом...

В целом, обычный Debian лучше, чем Ubuntu, но всё равно непригодно для нормального использования, увы...

Manjaro 24.2.1 KDE

Далее идёт представитель Arch Linux, без лишних слов перехожу к загрузке с USB накопителя, загрузочное меню выглядит довольно богато, выбираю вариант с проприетарными драйверами, чтобы наверняка запустилось, а то у меня раньше всегда был очень плохой опыт с этим линуксом...

При установке была только одна проблема заслуживающая жирного минуса, да, это раскладка клавиатуры, тут можно настроить только одну раскладку, из примечательного можно отметить возможность создания учётной записи без пароля, прямо как в Chimbalix, это можно записать в плюсы даже, ведь другие линуксы обычно принуждают устанавливать пароль.

А вот дальше Manjaro получает максимально жирный минус, ведь после установки нет загрузочного меню, в котором можно было бы выбрать уже установленную на другом SSD операционную систему, ай как нехорошо, прямо бесит, даже Windows старается оставить возможность загрузки других версий ОС, когда Manjaro даже не посмотрела на наличие других операционных систем.

Ладно, подключаю внешний SSD и начинаю проверку, 32 битный ChimbaBench не запустился, сразу минус, но зато нашлась утилита clinfo, правда нет рабочих платформ OpenCL, так же работает glxinfo и vulkaninfo, прямо не отстаёт в этом плане от Chimbalix, и даже драйвер NVIDIA версии 550 установлен, но OpenCL при этом не работает, хм, опять кастрированный драйвер прибит гвоздями к линуксу, который наверняка нормально не обновить будет потом...

Проверяю Wine, такого нет, увы, но запуск Windows приложений невозможен, зато AppImage работает, это радует, осталось установить и проверить Blender.

Отлично, Blender работает, но опять же, OpenCL не работает, и это печально, с форматом даты и времени проблем не нашёл, хотя меню приложений не поддерживает вложенные категории, что конечно же минус.

Ладно, пробую установить нормальный драйвер NVIDIA, и дистрибутив Manjaro не проходит проверку компилятора GCC, его просто нет в наличии, а значит будут серьёзные проблемы при компиляции модулей ядра VirtualBox и т.п., так же не нашлось утилит для записи загрузочного USB накопителя, вернее нашлась одна в меню приложений, но это просто обманчивая ссылка на линуксоидные репозитории в интернете, то есть фактически нет приложения, так что пришлось загрузить Chimbalix и записать флешку уже из своего дистрибутива.

Что тут сказать, Manjaro KDE на первый взгляд выглядит интересно, но в целом этим линуксом невозможно нормально пользоваться, увы.

Fedora Workstation 41-1.4

Теперь пройдёт проверку линукс из семейства красной шапки, я не очень люблю данное семейство, но вдруг оно не такое уж и плохое нынче, как было всегда на моей памяти...

Начинаем с установки, можно настроить раскладки клавиатуры, и с разметкой дисков в принципе нет особых проблем, можно выбрать конкретный SSD, тыкнуть пару кнопок для удаления содержимого и оно само всё сделает как надо, но вот интерфейс максимально уродливый, просто нет других слов чтобы это описать, так что тут не постесняюсь выписать минус чисто за максимальную уродливость графического интерфейса.

Загрузочное меню после установки это голый GRUB, спасибо, что хоть добавило уже установленную на другом SSD операционную систему, хотя Fedora с ядром Linux 6.11 умудрилась поломать логотип BIOS, это очень плохой знак, ещё не хватало чтобы линукс мне поломал ПК.

Настраиваю систему, отключаю сервисы геолокации всякие, что вообще за дичь, я же не на смартфон вроде устанавливал систему, ну и после настройки меня встретил отвратительный GNOME вместо рабочего окружения, никакой настройки формата даты и времени, никакого адекватного меню приложений, просто страдайте и мучайтесь пользователи, брр...

Ну и конечно родительские окна прилипают к дочерним, типичный GNOME функционально ущербный, что тут ещё сказать.

При подключении внешнего SSD Fedora попросила пароль для зашифрованного раздела, при этом автоматически не монтировала обычный раздел, неприятная и подозрительная назойливость, ну а в проводнике каталоги и файлы разбросаны абы как, наперекосяк, точно издеваются надо мной, пользователем, минус в копилку без лишних слов за такое, я хочу пользоваться системой, а не ковырять каждую дырку в попытках исправить очевидные проблемы на ровном месте.

AppImage работает, хотя и были проблемы с интерфейсом, невозможно было вывести на передний план окно терминала, ох уж этот GNOME вместо рабочего окружения.

Утилиты clinfo, vulkaninfo и Wine отсутствуют, зато есть glxinfo, который раскрыл информацию о том, что используется Nouveau + Mesa3D в качестве драйвера видеокарты.

32 битный ChimbaBench не запустился, увы, даже этот линукс оказался кастрированным в плане запуска старого ПО, сторонняя утилита clinfo показала полное отсутствие платформ, ну хотя бы без проблем с зависимостями, и на этом спасибо...

Устанавливаю Blender, меню приложений нормально не отработало, только после повторного входа в систему появились новые ярлыки, без вложенных категорий, еще и сортируются прямо на глазах, ох уж этот GNOME, ну а приложение работает, но без CUDA/OptiX, ибо Nouveau + Mesa3D вместо драйвера видеокарты.

Установить нормальный драйвер видеокарты тоже невозможно, ведь в Fedora отсутствует крайне необходимый для компиляции модулей ядра GCC, а значит будут проблемы и с VirtualBox, и вообще всем, что требует компиляции модулей ядра Linux для работы...

Ну хоть утилита записи загрузочного USB накопителя особо не выделывалась при создании накопителя со следующим тестируемым линуксом.

Увы, но Manjaro невозможно нормально использовать, просто потому что невозможно даже попытаться установить нормальные драйверы на видеокарту, ибо разработчики дистрибутивов явно злонамеренно лишают свои поделки наиважнейшего компонента в лице компилятора GCC...

На секундочку, GCC весит считанные килобайты, и практически не занимает места в загрузочном образе, так что я считаю отсутствие столь важного базового компонента любого линукса, как неприкрытым издевательством над пользователями и злонамеренным поступком.

Продолжение следует...

Я хотел ещё пройтись по дистрибутиву Linux Mint, да закончить уже наконец сравнение, но увы, придётся ещё одну часть выделить, ибо слишком много материала будет на одну статью, тем более мало просто пройтись по дистрибутиву, нужно ведь ещё выводы сделать и сводную таблицу обнаруженных проблем.

Эх, правду говорят про скотское отношение к пользователям, тот же отсутствующий из коробки GCC в линуксах никак иначе и не назвать, кроме как скотским отношением к пользователям...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.