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Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3

Просто продолжаю собирать свой дистрибутив Linux, наконец пришло время устанавливать всякое в систему.
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С чего же начать? С чего же начать... А начнём с заплатки очередной "неполноценности" линуксов! Я конечно установлю в дистрибутив нормальный диспетчер задач вместо стандартного хлама, но есть проблема, System Monitoring Center не отображает скорость скачивания/загрузки через сеть для каждого процесса в отдельности.

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Есть общий график использования сети, и это конечно хорошо, но он не позволяет вычислить конкретный процесс расходующий трафик, а это уже плохо:

Потому в дистрибутив будет встроена утилита NetHogs, она не дружелюбна к пользователю, ибо работает в терминале, а разработчики даже краткую справку по сочетаниям клавиш не удосужились осилить перед глазами пользователя, но как говорится - лучше так, чем вообще никак:

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Ну что, время устанавливать всё необходимое для нормальной работы дистрибутива, а то даже 32 битный софт запустить невозможно, собственно как в большинстве современных дистрибутивов, но я же не хочу чтобы мой дистрибутив был таким же кастрированным как большинство линуксов:

Кто действительно читал мои предыдущие статьи, именно читал, а не делал вид, что читал, тот знает, что я заранее скачал массу установочных пакетов из репозиториев, чтобы всё разом установить когда придёт время... И делал это ровно в такой же версии дистрибутива как и сейчас у меня запущена, однако это же линуксы, разве в линуксах может что-то работать по-человечески? Конечно же нет, иначе линуксы не были бы линуксами, короче типичный ад зависимостей на ровном месте:

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Точно, чуть не забыл, нужно добавить архитектуру i386, а то вдруг пользователь захочет что-то установить, а 32 битные компоненты не будут даже искаться в репозиториях...

Так или иначе 32 битная версия ChimbaBench запустилась несмотря ни на что:

Дальше разгребать типичный для линуксов ад зависимостей, и для этого мне уже придётся подключить интернет, иначе в линуксах даже пёрднуть невозможно, настолько они зависимы от интернета по факту благодаря давно устаревшим репозиториям в десктопе...

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Насасываем из репозиториев списки репозиториев, это сожрёт примерно 88 МиБ трафика, иначе репозитории абсолютно бесполезны, хотя если бы их вообще не было, вероятно у линуксов были бы шансы заместить Windows в сегменте ПК и ноутбуков, но увы:

Даю команду "fix-broken" в режиме только для скачивания, и оно скачало пачку зависимостей, после чего забросил их в общую папку и снова всё установил, однако некоторые пакеты снова установились криво...

Со второго раза загрузилось немного меньше зависимостей, их решил не забрасывать в общую папку, а из отдельной папки просто установить, и это сработало, больше нет сломанных пакетов:

Самое забавное что эти зависимости у меня уже были в общей папке, но они почему-то не установились пакетным менеджером, неужели линуксоидные пакетные менеджеры настолько кривые, что не способны установить всё что скармливают из одной папки? Это неприятно конечно, но кривые зависимости исправлены, а это главное.

Ну что, можно продолжить настройку дистрибутива и софта, начну с диспетчера задач:

Тут особо нечего показывать, просто настраиваю диспетчер задач, чтобы сразу можно было полноценно пользоваться ничего не ковыряя вручную:

Хотя нет, тут есть что показать, какие-то дураки подсунули кнопку "Reset" именно в то место, где обычно находиться кнопка "ОК / Применить", вероятно какой-то дурак так решил поиздеваться над пользователями, другого объяснения этой кнопке именно в этом месте я не могу найти:

Особенно омерзительны кнопки "Reset" в общих настройках приложения, по привычке после настройки приложения так и хочется нажать кнопку "Применить / Сохранить", а вместо этих кнопок подсунули "Reset":

Это был наглядный пример "как делать нельзя", вот ни при каких обстоятельствах так делать интерфейс нельзя, это бесит в процессе использования, когда ожидается одно, а подсовывают другое, и ладно бы что-то безобидное, так нет, подсовывают сброс настроек к стандартным параметрам...

Не ценят линуксоиды время и труд пользователей, которые тыкали кнопочки настраивая приложение, да и в принципе они не ценят ни свой, ни чужой труд, иначе бы уже давно сделали "как в Windows", и не насиловали давно мёртвые центры приложений с репозиториями в десктоп сегменте, не извращались с интерфейсом приложений и т.п.

В общем диспетчер задач настроен, теперь он полезен и информативен:

Не забываем делать точки отката, ибо если что-то пойдёт не так, это что-то можно было вернуть обратно:

Устанавливаю JamesDSP, как и обещал в предыдущих частях:

Я уже говорил про задержки вывода звука в линуксах при активном эквалайзере, если дополнительные пол секунды задержки вывода неприемлемы, то придётся вручную выставить аудио выход в системных настройках громкости, ибо при запуске JamesDSP автоматически перехватит всё что не настроено пользователем вручную:

Конечно же JamesDSP автоматически не запускается с системой, так что это уже на усмотрение пользователя, только вот сделать бы как-то небольшую памятку про нюансы линуксоидного софта в плане задержек вывода звука...

Ладно, что-нибудь придумаю потом, или не придумаю, как получится.

Так же устанавливаю утилиту NetHogs, она позволит вычислить особо наглый софт, который расходует трафик без разрешения пользователя, в моём дистрибутиве такого софта не видать, а значит сам спровоцирую расход трафика для проверки работоспособности:

Кто-то скажет что пользователи обычно не системные администраторы, и якобы не нужен софт для мониторинга приложений обращающихся без их ведома к сети, но как показывает практика, людям нужны такие мелочи, и мне нужны, так что если не нравиться - не пользуйтесь.

Обязательно создаю ярлык для запуска утилиты NetHogs, в комментарий прописываю краткую справку, в конце концов не для красноглазых терминальных задротов делаю, а для удобства:

Теперь снова обратим внимание на линуксоидный ад зависимостей, на следующий день я внезапно вспомнил, что команда "fix-broken" несмотря на ключ "download-only" удаляет не понравившиеся пакеты из системы, и тут задумался...

А что если установить пакеты что были удалены вручную? Там ведь немного, binutils, cpp и gcc:

Установить конечно установил, но конфликты снова вернулись, а это значит лишь одно:

Да, в линуксах невозможно одновременно держать 64 битные и 32 битные cpp/gcc/binutils, линуксы, такие линуксы, а ещё говорят какие прекрасные в линуксах способы установки софта, зависимости круто, якобы помогают место экономить, не то что в поганой Windows какие-то там папки program files/program files(x86), system32/syswow64, и т.п... Microsoft наверное дурачки, разделяют там 32 битное от 64 битного чтобы работало и не конфликтовало между собой, кому вообще это всё надо, чтобы у пользователя просто всё нормально работало что ему нужно?

Скажу честно, я не знаю зачем мне 32 битный gcc в системе, но вдруг он понадобиться для компиляции 32 битных версий софта? В данный момент мне приходиться заводить отдельную виртуальную машину с 32 битным дистрибутивом, чтобы скомпилировать 32 битную версию приложения какого-нибудь, ибо по умолчанию всё валит в 64 битные исполняемые файлы в 64 битном дистрибутиве...

Наверное поэтому линуксоиды пытаются выкинуть поддержку 32 битного софта, ибо линуксы "немного" неполноценны, и приходиться извращаться, чтобы скомпилировать 32 битную версию софта, впрочем, как всегда, вместо того, чтобы решить проблему, линуксоиды тактично всё забрасывают оправдываясь тем, что якобы "пользователям не надо".

Хотя если подумать, а где собственно пользователи в линуксах? По статистике в базарный день чуть больше 3% набирают от числа пользователей MacOS и Windows...

Впрочем, на всякий случай установлю multilib в свой дистрибутив, по слухам это поможет компилировать 32 битные версии софта в 64 битном дистрибутиве, но скорее всего проще будет виртуальную машину запускать с 32 битным дистрибутивом для компиляции 32 битного софта, линуксы, что с них взять:

Ладно, что там дальше, а хотя постойте, пора бы уже завершать статью...

Ну и конечно не забываем сохраняться:

На этом завершу данную часть, даже стало интересно, сколько частей в целом займёт сборка дистрибутива, я конечно многие линуксоидные косяки уже исправил, и привёл дистрибутив в более-менее пригодное для использования состояние, но есть ещё много косяков, требующих исправления, как минимум ещё на одну часть точно будет.

А ещё говорят линуксы это круто, Windows больше не нужна и тому подобное, якобы выбирайте дистрибутив по вкусу и пользуйтесь, ага, уже "пользуюсь", то и дело подтираю задницы за "линуксоидами" исправляя бесконечные косяки в дистрибутивах, впрочем, в MX Linux хотя бы можно исправить, в отличие от всяких Бубнов (Ubuntu), в которых даже формат часов по-человечески невозможно настроить...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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