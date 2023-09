Ранее я поверхностно прошёлся по разным версиям дистрибутива MX Linux, остановился на Xfce версии, и эту статью собираюсь написать именно в этом дистрибутиве:

И чтобы у меня не происходило некоторого дерьма в терминале, я буду устанавливать систему с английской локализацией, а ведь обычные пользователи даже понятия иметь не будут про такие косяки впервые устанавливая дистрибутив:

Приступаем к установке, особенно хочу отметить продуманный установщик, в самом начале можно без проблем настроить клавиатуру:

Далее общие настройки, есть SaMBa server даже, это чтобы через сеть получить доступ к общим папкам, такое мне однозначно нужно, со смартфона скидывать фотографии не подключая смартфон USB кабелем.

В самом начале я выбирал, чтобы система использовала локальное время, просто чтобы не передёргивать постоянно часы при переходе между Windows и Linux, и галочка "использовать локальное время" на самом деле тоже не лишняя, пока что меня очень радует установщик дистрибутива MX Linux.

Создание учётных записей реализовано отлично, можно настроить как учётную запись пользователя, так и учётную запись root, причем обе учетные записи можно создать без пароля, а это решает очень серьёзную проблему дистрибутивов Linux, проблему бесконечных запросов root пароля при любом действии!

Если бы не возможность создать учётные записи без пароля, я бы даже и не подумал устанавливать MX Linux как систему для использования вместо Windows, и позже станет ясно почему, ибо далее будет очень много пердолинга, который не будет усложнён бесконечными запросами root пароля:

На этом установка завершена.

-

--

---

Первый запуск и работа с системой

Первый запуск, часы в правом верхнем углу ведут себя как в виртуальной машине, то есть появляются с ощутимой такой задержкой после старта системы, ну и заметны они почти что никак, ибо сливаются с фоном рабочего стола.

Сразу же иду в настройки MX Updater и отключаю автоматический запуск, а так же закрываю это приложение, я не хочу получать обновления, и не нужно мне их навязывать:

Дальше нужно почистить планировщик задач от мусора принуждающего меня, пользователя, к обновлениям, да, говорят это Windows такая плохая принуждает к обновлениям, но линуксы, как показывает практика, ничем не лучше.

Только в ежедневных заданиях есть 4 закладки так или иначе связанных с APT, одна закладка явным образом связана с проверкой обновлений без разрешения пользователя, и удалить эти "задания" без root прав невозможно, всё во имя "безопасности" так сказать:

А теперь представьте что я неопытный пользователь, откуда мне знать что в каких-то там дебрях есть такая подлость с "обновлениями"? Ни один нормальный человек и понятия не будет иметь про такие подлянки...

Линуксоиды наверняка будут рассказывать что работать под рутом нельзя, небезопасно и прочий бред, но увы, в линуксах иначе невозможно добиться нужного результата, либо работаешь под рутом и пердолишься исправляя бесконечные проблемы, либо мучаешься с бесконечными проблемами вместо того, чтобы пользоваться операционной системой:

С закладками принуждающими к обновлениям разобрались, вообще фанатики Linux любят рассказывать что принудительные обновления это проблема Windows, а в линуксах всё иначе! Но реальность показывает немного иную картину, в линуксах тоже любят навязывать обновления, я по факту не вижу разницы между Windows 10 в этом плане, разве что с Windows проще дела обстоят, там просто установил сборку от "Дяди Васи" и никакие обновления никогда не потревожат, а в линуксах нужно вручную всё ковырять, исправлять, а потом молиться чтобы случайно не запустить какой-нибудь "MX Updater"...

Теперь можно перейти к панели задач, не представляю кому такая панель задач удобна в использовании, но это нужно исправлять, главное не запутаться в контекстном меню, а то вызываю настройки для панели задач, а появляются настройки заполнителя расположенного в панели:

Панель задач перенёс в верхнее положение, а потом ещё поковырялся в разделе MX Tweak, просто чтобы значки и окна не прятались под панелью, не представляю как обычный пользователь вообще будет решать такой специфический косяк без опыта и знаний:

В процессе исправления панели задач меня начали раздражать задержки вывода по вине композитора рабочего стола, потому отключаю его, так гораздо лучше отклик от системы, а то "резина" безбожная была...

Конечно, полностью от противных задержек не избавился, до уровня Windows 7 в плане скоростей ещё очень далеко, но хотя бы блевать уже не тянет от задержек вывода, можно дальше продолжать.

Передёргиваю практически всё элементы панели задач, некоторые вовсе удаляю, чтобы случайно не выключать компьютер, и после всех телодвижений панелью задач можно кое-как пользоваться:

Дальше разбираюсь с часами, здесь разработчики MX Linux явно постарались, ведь я смог адекватно настроить часты абсолютно не прибегая к помощи ручной настройки формата, аплодирую стоя разработчикам за часы в дистрибутиве, вот здесь они реально хорошо сделали:

Хотелось бы ещё настройки отступов от границ панели задач и соседних элементов прямо в настройках часов, но это уже из разряда "довести до совершенства".

В плане часов осталось решить одну мелочь, нужно убрать кривое недоразумение с рабочего стола, да, те самые часы которые без композитора имеют чёрный фон, они и без чёрного фона выглядели хреново, неудобно читать, цифры наложены друг на друга, а без чёрного фона они и вовсе сливались с изображением рабочего стола, фу, гадость, убрать подальше:

Теперь можно уже думать про написание статьи, и я подключил интернет к системе, открываю Mozilla Firefox и первым же делом проверяю настройки обновлений, к счастью автоматические обновления браузера заблокированы, это радует.

Но я не буду использовать Firefox для написания статьи, даже не подумаю, однажды уже пытался, причём было это как раз из-под линукса, этот браузер постоянно ломал HTML код статей над которыми я раньше работал что приходилось постоянно исправлять вручную, с тех пор это по сути браузер для скачивания других, нормальных браузеров, прямо как Internet Explorer.

А скачать было решено Yandex браузер, как раз можно взять автономный установочный пакет и установить:

И вот здесь меня настиг типичный для линуксов ад зависимостей, да, якобы автономный установочный пакет оказался не таким уж и автономным...

Мне всё же пришлось высосать около сотни мегабайт ненужного мусора (списки репозиториев, apt update), чтобы удовлетворить одну маленькую зависимость... Ради зависимостей весом всего 378 килобайт пришлось выкачать 84 мегабайта трафика, просто чтобы эту паршивые зависимости найти в репозиториях.

А потом линуксоиды ещё будут рассказывать про крутость репозиториев... Это не круто, это убого и геморройно, когда ради какой-то мелкой фигни нужно выкачивать мегатонны мусора:

Я конечно сохранил зависимости себе, чтобы потом можно было развернуть без насилования и так медленного интернет канала, но этот весь мусор из зависимостей я смогу развернуть только в MX Linux 23 Xfce, в других дистрибутивах 99% будет другой ад зависимостей, и всё что я скачал не подойдёт в пределах другого дистрибутива.

Вот так и работает "крутой и удобный" метод распространения софта в линуксах через репозитории, криво, коряво, и устарело на 30 лет, если не больше, пригодно только для серверов.

И это называется линуксы не принуждают к обновлениям, то есть выкачивание мегатонны списков, чтобы система могла ориентироваться в репозиториях, которые при этом могут устаревать, а без них невозможно даже мелкую зависимость весом 5 килобайт выкачать, это ни в коем случае не принуждение к обновлениям, вообще не принуждение, ага, так и запишите.

Так или иначе своими руками крюками я смог установить и запустить браузер:

Так как браузер установился и работает не потребовав никаких дополнительных зависимостей, пришло время почистить мусор, конечно же вручную, как иначе? Попутно проверяю планировщик заданий, там Yandex отложил личинку для автоматических обновлений, убираю подальше.

Всё равно Яндекс не исправляет некоторые проблемы браузера, например невозможность одним кликом удалить элемент из списка загрузок, для этого нужно открыть контекстное меню, и там жать пункт "удалить из списка", и так с каждым файлом в списке, ну или удалять весь список загрузок целиком, так на кой хрен мне вообще обновлять браузер, если такие откровенные мелочи всё равно не исправляют уже больше двух месяцев после репорта?

Теперь нужно исправить поведение рабочего стола, какой-то извращенец сделал открытие значков и вообще всего на рабочем столе по одному клику мыши, бррр...

Казалось бы, можно наконец настраивать браузер и писать статью?

Конечно же нет! Один только фермерский хрен знает, каким таким хреном у меня сбилось текущее время на 8 часов назад, я вообще не представляю, как и когда это произошло...

Пришлось изрядно передёрнуть настройки часов, причём доступ к ним нельзя получить через панель задач, нужно входить через панель управления, но в конце концов часы были исправлены:

Здесь сразу же в другую проблему вытекаем, да, это скуренные границы окон, для растяжения которых нужно через микроскоп выискивать "тот самый" пиксель, за что просто ведро навоза на голову разработчикам графического интерфейса Xfce, ибо это давно известная проблема, причём с бородатых времён, и разработчики Xfce видимо даже не собираются её исправлять, хотя разработчикам MX Linux явно стоило бы напрячься и исправить эту дичь:

...

Всё, я устал от этого мракобесия линуксоидного...

Ну что, в новый день с новыми силами!

При запуске браузера конечно же нужно ввести пароль на связку ключей, хотя его можно было и не устанавливать, но всё же я установил, и попутно заметил неприятный факт, NumLock был отключен по умолчанию! Даже не спрашивайте почему третье фото оказалось настолько размытым...

Надеюсь где-то в настройках дистрибутива есть галочка заставляющая NumLock всегда быть включенным... Но сейчас нарисовалась проблема посерьёзнее.

Какой-то "очень умный хрен" догадался установить в дистрибутив архиватор от GNOME, а этот архиватор не может нормально открыть один 7-zip архив (ZSTD 7zAES), в итоге я понял, что без нормального 7-Zip в линуксе делать нечего...

Линуксоидная версия архиватора работающая через терминал меня совсем не устраивает, мне нужен адекватный графический интерфейс, и разработчик 7-Zip его не сделал под линуксы, как же его понимаю, под линуксоидный зоопарк разрабатывать софт тот ещё геморрой на голову.

И тут я вспомнил как недавно скачал Wine с горой зависимостей через виртуальную машину, чтобы не зависеть от репозиториев хотя бы с этим приложением, и установил его, а после и Windows версию 7-Zip с адекватным графическим интерфейсом:

Запустилось окно архиватора неадекватных размеров:

Ещё одно ведро навоза разработчикам Xfce за убогие границы окон, которые невозможно адекватно ухватить для растяжения окна:

Но стандартный 7-Zip мне никак не помог открыть архив, потому установил ZStandard версию архиватора, и наконец архив открылся как положено, правда драйвер видеокарты Nouveau немного наложил кирпичей на рабочем столе, даже не хочу знать почему так произошло, ибо кривой Open Source, этим всё сказано:

Проблема с архиватором решена, но меня заботил один вопрос, почему же в Windows 7 всё прекрасно работало, и даже стандартная версия архиватора прекрасно открывала все архивы, а в линуксе стандартная версия архиватора не смогла открыть... Спустя некоторое время вспомнил, что в Windows я добавлял кодеки стандартному архиватору, таким образом он без проблем работал с любыми архивами, но сейчас уже не имеет смысла менять 7-Zip ZSTD на обычный с добавлением кодеков:

Решив очередную проблему я наконец добрался до браузера, настроил всё, и готов был уже начинать писать эту статью, но тут всплыла очередная проблема, окно браузера никак не реагирует на границу экрана, что за очередное дерьмо происходит? Ведь этот функционал даже в древней Windows 7 работает прекрасно прямо "из коробки"...

Наваливаю ещё одно ведро навоза на головы разработчикам Xfce за убогие границы, которые не позволяют по-человечески растянуть окно без помощи клавиатуры одной мышью:

Это совсем никуда не годится, это просто издевательство вручную растягивать окна выискивая под микроскопом "тот самый" пиксель:

Некоторое время побродив по настройкам было найдено решение одной проблемы в разделе "Window Manager Tweaks", во вкладке "Accessibility" есть пункт "Use edge resistance instead of window snapping", включение этой галочки решило проблему не разворачивающихся окон при перетаскивании к краям экрана:

Неужели наконец смогу начать писать эту статью? Нет! Мне ведь нужно как-то сбросить фотографии на ПК! И тут я понадеялся на samba сервер, который обещает функционал общего доступа "прямо как в Windows"! То есть запустил на смартфоне проводник, подключился к серверу через WiFi и сбросил фотографии в два клика!

Увы, практика показала, что этому кривому говну до Windows ползти как раком до луны без ракеты...

Ну а линуксоидные инструкции в интернете, как всегда, устарели на несколько десятилетий, и никакие танцы с бубном не решали ошибку 255, собственно это дерьмо изначально было в нерабочем состоянии, так что можно сказать я ничего не потерял:

Наверное мои руки крюки недостаточно заковыристые и кривые, нужно чтобы они были ещё более кривыми, чтобы соответствовать кривому уровню линуксов, говорить про обычных пользователей вообще смысла нет, их прямые руки и подавно не подойдут к линуксам:

В папке которую пытался сделать общедоступной даже появился какой-то мусор, но мне уже всё равно:

Больше нет надежды на линуксоидные инструменты, потому беру и подключаю смартфон к ПК древним способом через USB кабель:

Наконец фотографии скопированы, можно верстать статью! Или нет? Конечно же нет!

Все нужно оптимизировать, ведь в моих статьях бывает несколько сотен фотографий, и люди с медленным или тарифицируемым интернет каналом явно не скажут спасибо за массивные фото без оптимизации...

К счастью в дистрибутиве по умолчанию установлен nomacs Image Lounge в качестве приложения для просмотра изображений, и он умеет работать с изображениями, кадрировать, изменить размер и сохранить, но у меня больше 300 фото, и вручную каждый файл обработать будет очень тяжело:

Я был приятно удивлён немного порыскав в меню приложения, тут есть пакетный режим обработки изображений!

Но радость длилась всего мгновение, ведь пытаясь сохранить профиль, чтобы не настраивать каждый раз параметры вручную, линуксоидное приложение просто исчезает без каких-либо ошибок, короче я не могу сохранить шаблон и повторно использовать для конвертации разных пачек изображений, досадно:

В общем обойдусь без профилей, буду каждый раз настраивать заново параметры перед пакетной обработкой, первый раз что ли в линуксах:

И да, я оказался в недоумении от одного забавного факта, я так и не нашёл настройку позволяющую удалить все метаданные изображения при пакетной обработке, да и в принципе nomacs видимо не умеет удалять метаданные, любители "безопасности" точно будут не в восторге когда узнают, что всё фотографии конвертированные столь "прекрасной" утилитой сохраняют всё метаданные оригинала...

Но это так, просо небольшое предупреждение для всех, кто будет иметь дело с этим линуксоидным софтом.

Так как мне определённо нужно будет удалять лишние фото, то нужно знать куда они удаляются, корзины что-то не видно на рабочем столе, да и значки "из коробки" настроены откровенно паршиво, исправляю очередные косяки характерные для линуксов:

В общем корзина работает, это радует, но не радует отсутствие адекватной панели подробной информации о выделенном файле, есть только маленькая полоска с краткой информацией, это конечно не заменяет полноценную панель подробной информации о файле, но всякой лучше, чем ничего:

Что дальше? Правильно, мне нужен графический редактор, и это будет не ущербный GIMP, который даже несколько слоёв одновременно не способен выделить, хотя последнюю версию не проверял, вдруг они там поправили этот критический недостаток...

В конце концов последнюю версию нужно скачивать, а GIMP невозможно адекватно скачать, ибо разработчики кормят паршивыми flatpakref ссылками на репозиторий вместо того, чтобы предоставить адекватный архив с независимым скомпилированным приложением, которое уже готово для запуска и использования, нет, линуксоиды вечно всё через жопу делают:

Другое дело Krita, этот графический редактор лучшее, что я знаю под линуксы, да и в среде Windows я пользовался именно этим редактором вместо "легендарного" Adobe Photoshop.

В целом у меня уже давно есть на диске готовая для использования версия Krita 5.1.5, правда в формате Appimage вместо адекватного бинарного вида, но выбирая между "ничего" и "Appimage", очевидно Appimage победил. Но я всё же проверил на сайте разработчиков новую версию, такой не нашлось, а значит мне не нужно лишний раз выкачивать приложение, хотя мне в принципе его не нужно было бы выкачивать, старые версии тоже прекрасно работают:

Ради забавы проверил Flatpak версию Krita, ссылка меня отправила в репозиторий Flathub, а там меня кормят убогими ссылками для установки в систему, нет и намёка на автономный установочный пакет приложения, и судя по всему Flatpak сам по себе настолько ущербный в этом плане.

Я ещё ни одного приложения не видел которое бы распространялась адекватно, чтобы можно было скопировать на флешку через проводник и установить хоть на десятке разных ПК, и это чертовски серьёзная проблема Flatpak, кнопку "Donate" догадались сделать, а кнопку "скачать автономный установочный пакет" не осилили бедолаги (разработчики Flatpak):

Что могу сказать, если Flatpak умрёт я буду даже рад, одним бесполезным дерьмом станет меньше в линуксах, эта система не решает главную проблему линуксов, проблему распространения софта, это очередной мусор привязывающий пользователя к репозиториям и вынуждающий подключать интернет к каждому ПК, и на каждом ПК в отдельности выкачивать одно и то же приложение.

В любом случае я наконец могу начать работу над статьёй! Ведь теперь могу объединять фотографии по 4 штуки в одну картинку, и такой способ оптимизации серьёзно экономит трафик в первую очередь читателям, ведь зачастую не обязательно показывать всё в полном размере, иногда соединить кучу фотографий в коллаж даже более предпочтительно, чем заставлять читателя открывать каждое фото в отдельности:

Есть конечно и проблема, я не могу приложение в формате Appimage ассоциировать с конкретным типом файлов, это просто не работает даже если попытаюсь, наверное нужно какие-то особые заклинания выучить и вручную наколдовать команду для запуска...

Но ассоциации с файлами не самая большая проблема, мне не западло открыть приложение через проводник, или ярлык на рабочем столе, меня бесит "резиновый курсор", то есть курсор двинул, а он тянется как резиновый, это сильно мешает при работе с графическим редактором, я не могу максимально быстро и точно позиционировать курсор как привык делать в Windows 7. Это приводит к частым промахам мимо нужных мест, что сильно усложняет работу в целом.

Первым делом решил полазить в настройках мыши, надеялся увидеть настройку позволяющую отключить сглаживание движений мыши, но там пусто как в репозитории у очередного недовольного моими статьями линуксоида, эх, звучит как провокация "на слабо"...

Так или иначе я не смог решить проблему "плавной" мышки, очень жаль, не уверен, что смогу привыкнуть к неадекватно "плавному" движению курсора мыши, даже композитор лишний раз передёрнул от безысходности, ничего не помогает решить проблему, ни танцы с бубном, ни композитор и так уже отключенный, ни другие настройки:

На этом я решил остановиться, иначе можно бесконечно писать про косяки дистрибутива...

-

--

---

Отвал USB после спящего режима

Отдельным разделом вынесу крайне неприятную ситуацию с MX Linux, да, это отвал USB после спящего режима! Удивлены? Я не удивлён, ибо давно слышал слухи про отвал всего что только может отвалиться в линуксах после спящего режима...

Значит просыпаюсь, пытаюсь пробудить ПК нажатием на клавиатуру, но ничего не происходит, странно... Пробуждаю ПК из спящего режима кнопкой выключения на передней панели, и обнаруживаю что ни один из четырёх USB портов не работает на задней панели, вообще никак, причём не работают именно USB разведённые напрямую от процессора, то есть отвалился встроенный в ЦП контроллер!

Порты разведённые от внешнего чипсета B450 работают, потому я не лишился управления мышкой, но внешний HDD и флешка с клавиатурой отвалились, и клавиатуру было решено вынести на PS/2 порт, просто потому что USB не бесконечные, а PS/2 зарекомендовал себя максимально надёжным решением в любых ситуациях:

Думали на этом проблемы закончились? Ага, конечно, чтобы с кривыми линуксами закончились проблемы... Перезагрузив ПК я обнаружил очередной косяк, "линуксу" просто насрать на галочку "Save session for future logins", у меня был открыт браузер, Krita, несколько окон проводника каждое с двумя вкладками, была открыта игра Mahjongg, и что вы думаете? Конечно всё пропало! Ну кроме одного окна проводника с одной вкладкой, зато USB контроллер интегрированный в ЦП заработал...

Если MX Linux и дальше будет ловить отвалы USB после спящего режима... Я не знаю, это паршиво, ибо Windows 7/10 у меня месяцами работали без единой перезагрузки, и так не один раз, до момента пока не пропадает электричество в розетке...

-

--

---

Отвал звука

Думаете это все проблемы? А хрен там плавал... В процессе работы над статьёй у меня отвалился звук... Вот просто взял и внезапно пропал звук в наушниках, а в регуляторах громкости есть только аудио выход видеокарты GTX 1070 и вход микрофона, который вообще не подключен даже:

Не знаю что произошло, но мне это не нравится, вечно какие-то косяки на ровном месте в линуксах, теперь нужно танцевать с бубном восстанавливая звук, шикарно, прямо то что нужно пользователям вместо "клятой и поганой" Windows...

Короче дистрибутив непонятно почему решил поменять аудио порт, не знаю какая моча в голову ему ударила, но у моего монитора отключен звук, так что внезапная подстава от дистрибутива не удалась, "линукс" хотел вместо наушников резко подать сигнал на колонки монитора, но обломался.

И сколько ещё линуксоидных косяков на ровном месте я повидаю используя линукс, даже не представляю...

-

--

---

Непредвиденное закрытие приложение

Казалось бы, ну какое ещё дерьмо может произойти с линуксом? Эх...

Вот запустил я графический редактор Krita, ничего там не открыто, свернул чтобы был на подхвате в любой момент, занимаюсь своими делами спокойно:

А потом бац! Когда графический редактор нужен его как назло нет в панели задач, и мне приходиться его заново запускать...

Оперативной памяти целый вагон и тележка рядом, из-за нехватки памяти оно точно не могло упасть, намеренно вроде не закрывал приложение, наверное нужно отключить в системе закрытие приложений по клику средней кнопки мыши, вдруг случайно как-то нажал и не заметил, потому и закрылось.

Хотя я мог случайно закрывать приложение по вине автоматически всплывающих меню при наведении на иконку в панели задач, и я пока что понятия не имею как это меню отключить, оно просто моментально появляется, стоит только задеть панель задач курсором мыши. Это сильно мешает использовать операционную систему в целом, и как показывает практика, приводит к непреднамеренному закрытию приложений:

-

--

---

Продолжение следует?

Что если бы друг мне посоветовал перейти на линукс вместо Windows? Я бы усомнился в таком "друге"... К счастью у меня нет таких друзей, которые бы советовали перейти на линукс, мои друзья обычно пребывают в здравом рассудке и такой глупости ещё не предлагали.

И я в данный момент никому не посоветую перейти на линукс, дистрибутивы явно не готовы для нормального использования, бесконечный пердолинг бесконечных проблем, вот как я могу охарактеризовать использование дистрибутивов.

А ведь у меня учетные записи без паролей, и дистрибутив мне не компостировал мозги бесконечными запросами root пароля при каждом движении, представьте если бы он таки запрашивал пароль при каждом действии? Тогда MX Linux сразу полетел бы через леса и горы прямиком в папку TRASH:

Не стоит забывать, я ещё далеко не все косяки исправил, можете попробовать угадать чем я буду заниматься дальше, ведь куда не плюнь в дистрибутиве, везде есть что исправлять за разработчиками...

Однако несмотря на все проблемы, это первый дистрибутив которым я смог так долго пользоваться без рвотных позывов и непрерывных десятиэтажных матов в адрес разработчиков... Наоборот, я могу похвалить разработчиков MX Linux за некоторые вещи, например за адекватные настройки формата времени, можно даже создать учётную запись без пароля, в том числе root.

Ещё бы разработчики Xfce прислушались к пользователям и исправили проблему ущербных границ окон за которые невозможно нормально ухватиться мышкой.

Кто-то скажет что мол нажми Alt и тяни окна правой кнопкой мыши! Да, можно так делать, но какого хрена мне нужно ещё и клавиатуру дёргать для выполнения задачи, которую в нормальных операционных системах (Windows) можно абсолютно комфортно и продуктивно выполнить используя одну только мышку?

Вот такие косяки как раз и отталкивают пользователей, людям нужен комфорт, а не бесконечная возня с проблемами. Когда даже окно невозможно по-человечески растянуть, о каком комфорте вообще может идти речь...

Точно, нужно бы рассказать что меня особенно раздражало на протяжении всей работы над статьёй... Это проводник, он просто не умеет переименовывать файл двойным нажатием кнопки мыши, мне постоянно нужно было копировать имя файла, чтобы с этим же именем сохранить новое обработанное изображение редактором Krita... Мне постоянно приходилось дрочить клавиатуру в разных её местах вместо того, чтобы сделать два клика мышью по имени файла...

Приходилось выбирать файл, нажимать F2 в левой части клавиатуры, потом тащить руку в правую часть клавиатуры, чтобы прожать ctrl+insert для копирования имени файла, ибо постоянно опускать голову смотря где находится ctrl+c ещё больше напрягает, а без этого можно случайно промахнуться по другому сочетанию, например ctrl+x, более того, при переименовывании появляется лишнее окно, а его нужно постоянно закрывать после копирования имени файла, что выливается в лишнее нажатие кнопки escape, или лишний клик мышью... Только после всего этого геморроя у меня в буфере появлялось имя файла которое можно использовать.

Вариант просто скопировать файл не прокатит, ведь перед сохранением я удаляю исходные файлы, и ссылка в буфере почему-то тоже исчезает вместе с файлом имя которого мне нужно вставить в окно сохранения нового файла, казалось бы, какая мелочь, проводник не умеет переименовывать файл двумя кликами мыши по имени, а столько бесящих проблем выливается.

Короче хватит на этом...

Что я буду делать дальше? Сначала думал не оставлять спойлеры, но один таки сделаю, просто проигнорируйте следующую фотографию если не любите спойлеры, а я на этом закончу.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

