Popular Mechanics: В Пакистане в леднике было найдено тело мужчины, пропавшего 28 лет назад

Ледник в северном Пакистане отдал тело мужчины, пропавшего 28 лет назад. Насируддин исчез в 1997 году, и все поиски были безуспешны.
+

Иногда ледник не хранит тайну вечно. Он просто возвращает ее, когда приходит время. Именно эту историю, произошедшую в долине Супат в горном регионе Кохистан на севере Пакистана, решило рассказать своим читателям издание Popular Mechanics. Это одно из старейших и наиболее влиятельных научно-популярных изданий в мире, которое за 120 лет существования превратилось из ежемесячного журнала в мощный цифровой ресурс.

В июне 1997 года 31-летний Насируддин отправился в горный район Кохистан и не вернулся. Он оставил жену и двоих детей. Семья искала его годами — родственники обходили ледники, но безрезультатно. В итоге они сдались. Казалось, это обычная история о потере в горах.

Все изменилось 31 июля этого года. Местный пастух Омар Хан наткнулся на тело. При нем даже сохранилось удостоверение личности. Но главное — состояние. «Тело было целым. Одежда даже не была порвана», — рассказал Хан BBC Urdu. Лед законсервировал Насируддина почти идеально на 28 лет.

Здесь важно вот что. В Пакистане сосредоточено больше всего ледников за пределами полюсов. Они сейчас быстро тают из-за изменения климата. Меньше снега — больше солнца попадает на лед. Он отступает и обнажает то, что скрывал веками. Или десятилетиями. Тело Насируддина — прямое следствие этого процесса.

Для семьи это, конечно, трагичное, но все же разрешение многолетней боли. «Наконец, мы почувствовали некоторое облегчение», — сказал племянник пропавшего Малик Убайд агентству AFP. Они смогут похоронить своего родного человека.

Ледники — природные архивы. Они сохраняют и пузырьки древнего воздуха для ученых, и тела давно погибших людей. Самый известный пример — Этци, ледяной человек из Альп. Но его тело все же немного разложилось. Насируддин сохранился иначе — быстрая глубокая заморозка в толще льда сработала почти как криокамера.

Увы, скорее всего, это не первая и не последняя подобная находка. Ледники стремительно тают, и этот процесс все чаще приводит к обнаружению тел тех, кто погиб в горах много лет назад. Обычно речь идет о туристах или альпинистах. Но случай Насируддина — история не об экстремальном восхождении, а о простом жителе гор, который однажды не вернулся домой. Таяние льда, вызванное деятельностью человека, спустя десятилетия поставило точку в долгом ожидании его семьи.

пакистан находка таяние ледников ледник мумификация
Сейчас обсуждают

MriS
16:10
«отказаться от Windows 11 еще на год» 24H2 год назад вышла 😁 Нафиг старье устанавливать.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
16:05
Ты два раза обделался. Шварценеггер гражданин Австрии. ria.ru/person/arnold-shvartsenegger Но ты упорно можешь доказывать обратное. Так же как и то, что PocketBook в твоём личном понимании не какляци...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Roamville
15:23
В каком месте они украинские? Это примерно как сейчас Шварценеггера упорно австрияком считать...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Владимир
14:42
я не думал и я рюский ващет) у украины в обще нет этой машины, мотивации к познаниям такие как есть у меня о этой машине. Физюляж блин.... корыто) тогда уж я скажу. А вот корабли из новой морской док...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
Parlous
14:28
самый смешной последний абзац, все недруги сша крутят пальцем у виска и смеются над тупыми американцами, с другой стороны стартап нашел новый способ воровства денег пентагоном. вчера новость была - Пе...
Американский стартап планирует создать 50 тысяч военных роботов к 2027 году
IRanPast
14:15
Не радуют нас наши недоблогеры
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
_x86_64s
14:02
Моя рыдать, кто его стриг, а самое главное чем его брили)))))))))))))))) все кривое и косое, а мы еще к его скриншотам придираемся, вполне нормальные скрины)))
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Malfoi
13:56
6 военных новостей подряд. Сайту пора менять вывески. Новостей про технологии и софт ничтожно мало.
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
сергей гришин
13:48
...вес будущей БМП в 42 тонны... Т-80?
Польша может представить прототип тяжёлой БМП Ratel уже в 2025 году
4pokalin
13:42
Где то читал, что уже идут обсуждения военной базы сша, ждите китайцы, ждите пока Тайвань независимость не объявит.
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter