Иногда ледник не хранит тайну вечно. Он просто возвращает ее, когда приходит время. Именно эту историю, произошедшую в долине Супат в горном регионе Кохистан на севере Пакистана, решило рассказать своим читателям издание Popular Mechanics. Это одно из старейших и наиболее влиятельных научно-популярных изданий в мире, которое за 120 лет существования превратилось из ежемесячного журнала в мощный цифровой ресурс.

В июне 1997 года 31-летний Насируддин отправился в горный район Кохистан и не вернулся. Он оставил жену и двоих детей. Семья искала его годами — родственники обходили ледники, но безрезультатно. В итоге они сдались. Казалось, это обычная история о потере в горах.

Все изменилось 31 июля этого года. Местный пастух Омар Хан наткнулся на тело. При нем даже сохранилось удостоверение личности. Но главное — состояние. «Тело было целым. Одежда даже не была порвана», — рассказал Хан BBC Urdu. Лед законсервировал Насируддина почти идеально на 28 лет.

Здесь важно вот что. В Пакистане сосредоточено больше всего ледников за пределами полюсов. Они сейчас быстро тают из-за изменения климата. Меньше снега — больше солнца попадает на лед. Он отступает и обнажает то, что скрывал веками. Или десятилетиями. Тело Насируддина — прямое следствие этого процесса.

Для семьи это, конечно, трагичное, но все же разрешение многолетней боли. «Наконец, мы почувствовали некоторое облегчение», — сказал племянник пропавшего Малик Убайд агентству AFP. Они смогут похоронить своего родного человека.

Ледники — природные архивы. Они сохраняют и пузырьки древнего воздуха для ученых, и тела давно погибших людей. Самый известный пример — Этци, ледяной человек из Альп. Но его тело все же немного разложилось. Насируддин сохранился иначе — быстрая глубокая заморозка в толще льда сработала почти как криокамера.

Увы, скорее всего, это не первая и не последняя подобная находка. Ледники стремительно тают, и этот процесс все чаще приводит к обнаружению тел тех, кто погиб в горах много лет назад. Обычно речь идет о туристах или альпинистах. Но случай Насируддина — история не об экстремальном восхождении, а о простом жителе гор, который однажды не вернулся домой. Таяние льда, вызванное деятельностью человека, спустя десятилетия поставило точку в долгом ожидании его семьи.