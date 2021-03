Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Fallout 4 — парадоксальный проект. С точки зрения финансов — возможно, из-за невероятных ожиданий и огромного кредита доверия — игра оказалась супер успешной. Уже за первые сутки продаж она принесла разработчикам 750 миллионов долларов. Это невероятная сумма для серии, которую 20 лет назад едва не похоронили. Критики тоже в целом одобрили четвертую часть и амбиции ее создателей. Однако среди значительной части фанатов 4-ка нарвалась на сдержанное «фи». Понять их эмоции просто. Проекты франшизы Fallout предполагают обязательный набор качеств, элементов и тем, которые Bethesda в этот раз проигнорировала или исказила. Fallout 4 довольно сильно отличается как от первых частей серии, так и от обожаемой многими New Vegas.

Больше всего, конечно, игроков расстроили упрощения. Bethesda Game Studios пустила под нож карму, низвела диалоги до уровня скудных фраз и отформатировала ролевую систему, позволив к концу игры прокачать фактически все навыки и стать универсальным удачливым терминатором.

Крайне сомнительной показалась игрокам и «фишка» со строительством. С одной стороны она была не слишком навязчивой и в сюжете обязывала себя использовать в паре квестов. Однако из-за строительства мир Содружества наполнился тоннами хлама, с которым игрокам так или иначе пришлось взаимодействовать. В сундуках, в шкафчиках, в шахтах и убежищах — везде находился не какой-то уникальный лут, а бесконечные кружки, подносы, бильярдные шары, ножницы, молотки, микроскопы и прочий мусор, который необходимо разбирать для строительства и крафта. В отдельные моменты Fallout 4 напоминает симулятор бомжа, который из грязи и палок пытается обустроить себе жилище.

Много претензий нашлось и к миру Fallout 4. После ядерной войны по сюжету прошло больше двухсот лет, но Bethesda Game Studios весьма своеобразно учитывает такой продолжительный период. Персонажи все еще живут в добитых, обгорелых хибарах с забитыми окнами. В любом поселении — даже в самом крупном — больше пост-ядерного хлама, чем удобств. Быт NPC фактически не налажен, притом все персонажи живут по образу и подобию довоенного времени, хотя должно было смениться несколько поколений. Пост-апокалипсис от Bethesda неправдоподобный и в какой-то мере даже комичный. В New Vegas и уж тем более в первых частях серии все выглядело гораздо адекватней. Там были стада браминов в поселениях, поля кукурузы, колодцы, да и вообще все было как-то более цивилизованно, чем в четверке.

Так за что же давать шанс

Fallout 4 требует особого подхода. Самые хардкорные геймеры включают режим выживания, который полностью преображает игру, превращая ее из аркадного ролевого шутера во что-то более требовательное. А вот обычным любителям RPG стоит посоветовать не отвлекаться на побочные активности, которые игра постоянно подсовывает под нос и которые лишь утомляют и затягивают прохождение. Например, не нужно отвлекаться на настойчивые просьбы минитменов помочь очередному поселению от очередной напасти. Эти просьбы продолжают поступать даже через 100 часов игра и в конце уже просто раздражают.

А вот с большими квестовыми ветками и с ветками сюжетными дела обстоят ощутимо лучше. Двигаться по сценарию интересно, фракции в игре имеют свои мотивы и не все так уж однозначно плохи и хороши. Делать сюжетный выбор иной раз непросто. Хорошими получились и персонажи-компаньоны. Роботы Кодсворт и Кюри, Ник Валентайн, журналистка Пайпер — эти и многие другие напарники имеют свои уникальные черты характера. Также у них свой взгляд на совершаемые героем поступки.

Если захочется отвлечься от магистральной сюжетной линии, можно заглянуть на остров Фар Харбор, куда нас отправляет одно из официальных дополнений к игре. Фар Харбор делят между собой несколько непримиримых фракций, и герою предстоит определить судьбу каждой из них. Far Harbor заметно серьезней и атмосферней основной игры. В некоторых местах палитра игры превращает ее чуть ли не в S.T.A.L.K.E.R.. В отзывах игроков частенько встречаются мнения, что Bethesda должна была выдержать и саму четвертую часть в мрачном стиле Far Harbor. В общем, это серьезное и довольно большое дополнение, которое отлично разбавляет побегушки в Содружестве. Из явных минусов Far Harbor лишь очень «толстые» враги, которые из-за автолевелинга и подстройки под силу вашего персонажа становятся крайне непробиваемыми. Сражения с обычными болотниками порой превращается в настоящую муку.

За бои и перестрелки, к слову, в Fallout 4 не стыдно. Разработчики подтянули шутерную механику, и теперь игра мало чем уступает классическим шутерам. Как бы это ни звучало по отношению к великой ролевой серии.

Fallout 4 в 2021 году показана, прежде всего, тем, кто пропустил игру на выходе и сегодня ищет большое ролевое приключение для прохождения. В жанре сейчас относительное затишье, и Fallout 4 — неплохой вариант, чтобы убить несколько десятков часов. Игра предлагает пустоватый, но затягивающий мир с рядом интересных квестов. Стоит дать шанс проекту и тем, кого он не зацепил в 2015-ом. Первое прохождение автору этих строк пять лет назад показалось очень пресным, а вот сейчас игра со всеми «обвесами» и дополнениями понравилась гораздо сильнее.

Так что попробуйте и вы. Вдруг и вас увлечет четвертая часть. Несмотря на огромное количество косяков, веселья в ней кроется тоже немало.