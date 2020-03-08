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Предисловие

Большинство людей уже не может представить свою жизнь без онлайн игр. На телефоне, на ПК, на консоли, люди играют везде и помногу. Хорошо это или плохо? Это больше философский вопрос или даже вопрос психологии, а я сейчас хочу поразмышлять о другом.

MOBA

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MOBA игры пользуются большой популярностью у игроков, среди всех жанров онлайн игр. Какая расшифровка этой аббревиатуры и что же это такое?

«Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) — жанр компьютерных игр, сочетающий в себе элементы стратегий в реальном времени и компьютерных ролевых игр и выделяющийся схожестью с DotA — пользовательской картой (модификацией) Warcraft III: The Frozen Throne.

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В играх жанра MOBA две команды игроков сражаются друг с другом на карте особого вида. Каждый игрок управляет одним персонажем из определенного списка доступных героев, отличающихся характеристиками и способностями. В течение матча персонажи могут становиться сильнее, получать новые способности и снаряжение, подобно компьютерным ролевым играм.»

На данный момент, самый большой пик популярности набирают две игры данного жанра, это League of Legends и знаменитая Dota 2.

реклама League of Legends (в переводе с англ. — «Лига легенд»), сокращённо LoL — ролевая видеоигра с элементами стратегии в реальном времени (MOBA), разработанная и выпущенная компанией Riot Games 27 октября 2009 года для платформ Microsoft Windows и Apple Macintosh[1]. Игра распространяется по модели free-to-play. Ежемесячная аудитория игры составляет 100 млн игроков по всему миру (сентябрь 2016). (взято из Википедии)

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Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная корпорацией Valve. Игра является продолжением DotA — пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих «героями» — персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-«крепость», принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость». (взято из Википедии)

Вроде бы две игры одного и того же жанра, каждая имеет свои особенности, плюсы и минусы. Но!

Почему-то комьюнити этих игр разделилось на два, почти непримиримых, лагеря. Дотеры говорят, что League of Legends - " мультяшное де**мо", а игроки из Лиги говорят, что Дота - " мечта деб&#а и задрота".

Добавим немного сравнения



League of Legends Dota 2 Доступность игровых персонажей Еженедельная ротация 15 персонажей. Покупка в постоянное пользование за внутри игровую валюту Доступность всех персонажей сразу после регистрации и запуска игры Длительность игры Средняя продолжительность 20-30 минут Средняя продолжительность 40-50 минут Выпуск новых персонажей Раз в 2-3 месяца Раз в 6-12 месяцев Частота патчей (частота обновления игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 1-2 месяца Обратная связь с разработчиками Почти постоянно Очень редко





В таблице наведены, наверное, самые частые причины споров между игроками этих двух, не побоюсь этого слова, эпохальных игр.

Лига больше заходит тем, кто хочет провести быстрые и напористые матчи, забрав не малое количество важных объектов (Барон Нашло, Герольд Бездны, Элементальные драконы, Старший дракон) дойти до Нексуса врага по пути призвав могучих Супер миньонов.

Дота же, в свою очередь, подкупает игроков затяжными матчами, которые могут длиться целый час, а иногда и полтора, глубокой стратегией перемещений, возможностью "нафармить" полный инвентарь и заполнить всю сумку, личным курьером, который привезет все тобой купленное к тебе. Вам останется лишь собраться с командой, и после долгих и кропотливых приготовлений пойти разрушить казармы и отправить под землю Трон врага.

Главный вопрос этой статьи

Как вы видите из этих довольно не больших описаний или как знаете из личного опыта, эти две игры одновременно очень похожи своей концепцией, но и отличаются кардинально. Парадокс?

Я б сказал — гениальность разработчиков.

Но для меня все ещё остаётся загадкой, почему комьюнити этих игр так категорично настроены друг против друга? Ведь себя можно попробовать как в попытке блицкрига, так и в планомерной, продуманной войне. Нет золотой середины. Нельзя быть немного приготовленным к медленно-быстрому нападению.

В чем причина такой вражды и агрессии? Вопрос остаётся вопросом, ведь у каждого свой ответ на него. У меня есть лично свой ответ на него, а есть ли ответ на этот вопрос у вас?