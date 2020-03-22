Fractal Design показал моддинг-промо-сборку в стиле Lamborghini Aventador
Дело было так. В январе 2020 года в Лас-Вегасе представители Fractal Design повстречались с известным техно-моддинг-звездой Youtube по имени Грег Салазар, ведущим SciencestudioYT. Судя по результатам, встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, результатом стала задумка совместного проекта «Fractal Lamborghini Design».
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Грег, как известный любитель моддинга, как ПК, так и авто, горячо поддержал этот проект. Более того, он привлек к участию в нем своего товарища, другого знаменитого моддинг-энтузиаста Тома Логана из Overclock3d.net. Помимо страсти к ПК-моддингу, их объединяет интерес к мощным и красивым автомобилям. В результате, Том предоставил свою авто-мастерскую для моддинга ПК от Fractal Design. И, более того, своими руками произвел профессиональную окраску меш-панели корпуса Meshify C и поддерживающего GPU-брекета в ярко-оранжевый цвет, идеально сочетающийся с отделкой дисков Lamborghini Aventador.
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Сборка получилась очень интересной и была разыграна в качестве приза среди фанатов Fractal Design, приз получил некий бородатый дядька, о котором нам ничего не известно:
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Комментаторы пресс-релиза от Fractal Design усомнились в справедливости выбора победителя, но это обычное дело для подобных акций.
рекламаСостав сборки был следующий:
Корпус - Fractal Design Meshify C
Блок питания - Fractal Design Ion+ 860W Platinum
Процессор - AMD Ryzen 9 3900X
Охлаждение процессора - Fractal Design Celcius S24
Материнская плата - MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi
Видеокарта - MSI Geforce RTX 2070 Super Gaming X
Память - G-Skill Ripjaws V 2x8GB @ 3200MHz
Накопитель - Samsung 860 Evo 500GB
Кабели - Custom ensourced.net Braided Cables
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Проект был отчасти омрачен следующим событием – буквально сразу после съёмок для Fractal Design и Lamborghini, Том Логан узнал о гибели своей сестры в автомобильном ДТП. Это крайне грустная история, мы желаем Тому не унывать и держаться, потому что его длиннющие обзоры – это незаменимая часть нашей жизни. Hold on, TinyTom, sad with you and wish you be strong!
Но… вернемся к фан-сборке. Ее состав был подвергнут изрядной критике, на самом деле. Какой смысл в таком мощном процессоре при средней видеокарте? Разве это похоже на Ламборгини?
А как вы думаете?
И еще – интересно, по какому принципу Fractal Design среди всех техно-звезд youtube выбрали именно Грега Салазара? Может быть из-за этого видео, в котором он проявил изрядную лояльность к женскому менталитету ради успешной черно-оранжевой сборки?)
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