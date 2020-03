Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Дело было так. В январе 2020 года в Лас-Вегасе представители Fractal Design повстречались с известным техно-моддинг-звездой Youtube по имени Грег Салазар, ведущим SciencestudioYT. Судя по результатам, встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, результатом стала задумка совместного проекта «Fractal Lamborghini Design».

реклама

Грег, как известный любитель моддинга, как ПК, так и авто, горячо поддержал этот проект. Более того, он привлек к участию в нем своего товарища, другого знаменитого моддинг-энтузиаста Тома Логана из Overclock3d.net. Помимо страсти к ПК-моддингу, их объединяет интерес к мощным и красивым автомобилям. В результате, Том предоставил свою авто-мастерскую для моддинга ПК от Fractal Design. И, более того, своими руками произвел профессиональную окраску меш-панели корпуса Meshify C и поддерживающего GPU-брекета в ярко-оранжевый цвет, идеально сочетающийся с отделкой дисков Lamborghini Aventador.

реклама

Сборка получилась очень интересной и была разыграна в качестве приза среди фанатов Fractal Design, приз получил некий бородатый дядька, о котором нам ничего не известно:

реклама

Комментаторы пресс-релиза от Fractal Design усомнились в справедливости выбора победителя, но это обычное дело для подобных акций.

реклама

Корпус - Fractal Design Meshify C

Блок питания - Fractal Design Ion+ 860W Platinum

Процессор - AMD Ryzen 9 3900X

Охлаждение процессора - Fractal Design Celcius S24

Материнская плата - MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi

Видеокарта - MSI Geforce RTX 2070 Super Gaming X

Память - G-Skill Ripjaws V 2x8GB @ 3200MHz

Накопитель - Samsung 860 Evo 500GB

Кабели - Custom ensourced.net Braided Cables

реклама

Проект был отчасти омрачен следующим событием – буквально сразу после съёмок для Fractal Design и Lamborghini, Том Логан узнал о гибели своей сестры в автомобильном ДТП. Это крайне грустная история, мы желаем Тому не унывать и держаться, потому что его длиннющие обзоры – это незаменимая часть нашей жизни. Hold on, TinyTom, sad with you and wish you be strong!

Но… вернемся к фан-сборке. Ее состав был подвергнут изрядной критике, на самом деле. Какой смысл в таком мощном процессоре при средней видеокарте? Разве это похоже на Ламборгини?

А как вы думаете?

И еще – интересно, по какому принципу Fractal Design среди всех техно-звезд youtube выбрали именно Грега Салазара? Может быть из-за этого видео, в котором он проявил изрядную лояльность к женскому менталитету ради успешной черно-оранжевой сборки?)