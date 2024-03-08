Fractal Design выпустила новый корпус North XL для ПК с трансформирующимся дизайном и продуманным воздушным потоком

North XL предлагает больше места для установки компонентов сборки, включая большие радиаторы и видеокарты.

Его внутреннее устройство гибкое и интуитивно понятное, чтобы пользователи могли получить максимальное удовольствие от сборки и игр. Корпус имеет естественный дизайн, который хорошо впишется в жилой интерьер, а также оригинальные элементы декора, такие как фасад из дуба или ореха и акценты из стали или латуни.

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Он также обладает расширенной системой охлаждения, поддерживающей большие радиаторы и множество вентиляторов. Корпус оснащен открытой передней и сетчатой верхней панелями, обеспечивая естественную вентиляцию и стильный внешний вид. Все это делает North XL универсальным и комфортным в использовании корпусом для игровых ПК.