Всем привет. С вами Zero. В одной из предыдущих статей я рассказывал о том, к каким технологическим компаниям я отношусь плохо, и продукцию каких компаний не покупаю или покую редко. Сегодня же я, напротив, расскажу о том, какие бренды вызывают у меня симпатию и уважение. Некоторые компании я уважаю за высокое качество продукции во всех ценовых сегментах, другие – за выгодное соотношение цены и характеристик их товара, третьи — за заботу о потребителе, пусть и при бьющих по кошельку ценам. Также следует уточнить, что это список, а не рейтинг – компании расположены в случайном порядке. Но хватит предисловий, поехали!

Noctua (системы охлаждения и вентиляторы)

И первая в сегодняшнем перечне – компания Noctua. Ее башенный суперкулер NH-D15 и в 2024 году считается одним из эталонных примеров воздушных систем охлаждения. Также фирма выпускает превосходные вентиляторы с различными диапазонами скоростей и разной формой крыльчатки – некоторые обеспечивают максимальный воздушный поток или максимальное статическое давление, а некоторые гарантируют баланс между этими двумя показателями.

Кому-то вентиляторы Noctua могут показаться слишком скучными, да и их расцветка нравится не всем. Признаюсь, что фирменные коричнево-бежевые цвета компании не приглянулись и мне, поэтому я использую кулер Noctua NH-D15 в исполнении Chromax.black, а также черные же корпусные 120-миллиметровые вентиляторы. Стоит сказать, что «вертушки» австрийской компании не только обладают выдающимися пользовательскими характеристиками, но и весьма долговечны — благодаря подшипникам с магнитным центрированием. Что же касается отсутствия новомодной подсветки — я не люблю делать из ПК новогоднюю елку, поскольку лишнее свечение будет только отвлекать от экрана монитора.

Покупая систему охлаждения или вентилятор Noctua, вы можете быть уверены, что приобретаете высококачественный продукт, если, конечно, это не подделка. При этом цены на российском рынке кусаются — я заказывал нужные мне товары через Казахстан в начале 2023 года, до снижения беспошлинного порога. Надеюсь, в будущем Noctua представит новый суперкулер, который сможет посоревноваться с многими СЖО. Жаль только, что фирма отказалась от планов выпуска белых вентиляторов — они могли бы оказаться популярными.

Что можно порекомендовать из продукции Noctua: суперкулер Noctua NH-D15 chromax black, различные корпусные вентиляторы.

Fractal Design (корпуса)

Шведская компания Fractal Design выпускает настоящие шедевры корпусостроения, и один из них я использовал для сборки своего ПК – речь идет о крупном Midi-Tower шасси Define R5. Решения Fractal Design отличаются глубокой инженерной продуманностью, и, хотя их внешний облик может показаться кому-то несколько старомодным, внутреннее наполнение гораздо важнее. Сверхбюджетных корпусов, насколько мне известно, у компании нет, зато в среднем и более высоких ценовых сегментах фирма предлагает широкий ассортимент продукции как для любителей кейсов со стеклянными боковыми стенками, так и для пользователей, предпочитающих толстый металл и шумоизоляцию.

Что можно порекомендовать из продукции Fractal Design (примеры): практический любой их корпус, например Meshify 2 Compact.

Be Quiet (блоки питания и вентиляторы)

Be Quiet – это тот случай, когда название бренда отражает его философию — у компании есть как блоки питания с очень тихой системой охлаждения, так и обеспечивающие акустический комфорт вентиляторы. Сам я использую для связки процессора Intel Core i7-13700KF и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 блок питания Be Quiet Dark Power Pro 1200 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium. Переходник от графического ускорителя лежит в коробке — мне больше нравится фирменный кабель-адаптер от be Quiet с двух разъемов БП на один 12+4 pin. До этого я также неоднократно сталкивался с БП и «вертушками» компании, и они оставили у меня крайне положительное впечатление.

Что можно порекомендовать из продукции Be Quiet (примеры): блоки питания Dark Power/Dark Power Pro, корпусные вентиляторы серии Silent.

MSI (видеокарты, материнские платы)

Хорошее впечатление у меня сложилось и о компании MSI – от нее у меня были видеокарты и материнские платы. Сейчас я использую МП Tomahawk Z790 WIFI. Недавно на тематических ресурсах появились новости о том, что у небольшого количества подобных плат могут возникать проблемы с растрескиванием PCB. MSI признала проблему буквально в течение пары суток и заявила, что бракованные модели будут меняться по гарантии. Такой подход со стороны бренда демонстрирует уважительное отношение к потребителю – многие другие фирмы затягивали бы с признанием проблемы. Также многие продукты MSI смотрятся довольно привлекательно с точки зрения соотношения стоимости и характеристик.

Что можно порекомендовать из продукции MSI (примеры): материнские платы, например Tomahawk Z790 WIFI.

Western Digital (жесткие диски)

Из жестких дисков я приобретаю исключительно модели Western Digital. С ними у меня ни разу не было никаких проблем — ни один не вышел из строя. При этом «харды» Seagate сыпались только так, иногда даже без предварительного ухудшения параметров SMART. Конечно, пример одного человека имеет мало значения, важны большие статистические данные, но сообщения на тематических форумах также в основном демонстрируют преимущество Western Digital в надежности. Еще один полезный пример – статистика компании Backblaze, специализирующейся на облаках и бэкапах. По их сведениям – HDD Seagate самые ненадежные, а самые надежные как раз WD и HGST (теперь тоже WD). Да, у американской фирмы тоже были косяки – например, они какое-то время не указывали, что часть их жестких дисков обладают черепичным, а не традиционным типом записи, но это в прошлом.

Что можно порекомендовать из продукции Western Digital (примеры): жесткие диски WD Purple различной емкости – например, на 18 терабайт или на 6 терабайт.

Razer (периферия)

Раньше я скептически относился к бренду Razer, и считал, что это «Apple от мира геймерской периферии», то есть, проще говоря, лютый оверпрайс с нередко посредственными техническими характеристиками. Но попробовав гарнитуру Razer Kraken Kitty Edition и мышь Razer Naga Pro, я изменил свое мнение — девайсы оказались просто шикарными в плане удобства использования. И даже в упаковке и комплектации видна забота о пользователе – здесь многим компаниям стоит поучиться у Razer. Что же касается сменных магнитных боковых панелей у Naga Pro – это действительно очень удобно, хотя пользуюсь я в основном только двумя. Но любители MMORPG точно оценят. Клавиатуры Razer я еще не пробовал, потому что предпочитаю мембранные, а не механические модели в силу привычки, но в будущем, вероятно, попробую.

Что можно порекомендовать из продукции Razer (примеры): мышь Naga Pro и другую периферию.

NVIDIA (видеокарты)

Корпорацию NVIDIA много за что можно поругать, но поводов для похвалы, на мой взгляд, больше — «зеленые» продвигают передовые технологии и предлагают геймерам самые производительные графические ускорители на рынке. Сейчас у меня установлена RTX 4090, а осенью или зимой я, вероятно, ее продам и куплю RTX 5090, если та будет выдавать значительно более высокий FPS в играх. Да, флагманские и субфлагманские карты NVIDIA довольно дороги, но качественный продукт и не должен стоить дешево. При этом к AMD я также отношусь с большим уважением, и считаю, что некоторые ее процессоры и видеокарты являются лучшими в своих ценовых сегментах. Например, AMD Ryzen 5 5600 и AMD Radeon RX 7600.

Что можно порекомендовать из продукции NVIDIA (примеры): видеокарты RTX 4070 и RTX 4060.

Palit (видеокарты)

В конце двухтысячных-начале десятых годов у компьютерщиков была присказка: «Палит — воняет и горит!». И действительно, видеокарты бренда тогда перегревались и довольно часто выходили из строя из-за некачественных систем охлаждения. Но ситуация быстро изменилась – если приличных модификаций GTX 570 и GTX 580 у Palit не было, то GTX 670 и GTX 680 уже были — новая линейка под названием Jetstream/Super Jetstream принесла с собой и новую систему охлаждения. С тех пор позиции бренда значительно укрепились, и сейчас Palit нередко предлагает лучшие на рынке видеокарты с точки зрения соотношения стоимости и характеристик. Например, RTX 4090 GameRock или GameRock OC. Они стоят значительно дешевле многих конкурирующих продуктов, практически им не уступая. Да, их TGP нельзя увеличить до 600 Вт, но такой сомнительный разгон в любом случае почти не приносит пользы. Palit – хороший пример бренда, которому, поработав над повышением качества продукции, удалось значительно улучшить свою репутацию среди потребителей.

Что можно порекомендовать из продукции Palit (примеры): видеокарту Palit GameRock OC RTX 4090 или RTX 4080.

Chieftec (блоки питания)

Если у Be Quiet мне нравятся премиальные блоки питания линейки Dark Power, то у Chieftec – бюджетные модели. На протяжении как минимум 15 лет тайваньская компания предлагает геймерам широкий ассортимент недорогих БП с хорошими или даже отличными пользовательскими характеристиками. Их рекомендовали на тематических форумах для бюджетных и среднебюджетных игровых конфигураций к процессору Intel Core i5-2500K и видеокарте NVIDIA GeForce GTX 570, а сейчас рекомендуют к Core i5-14600K и RTX 4060-4070. Посоперничать с Chieftec в целевом для бренда ценовом сегменте могут Deepcool и Zalman, но ассортимент у них не столь широкий.

Что можно порекомендовать из продукции Chieftec (примеры): бюджетные блоки питания мощностью 500-700 Вт, например ELP-600S

A4Tech (периферия)

Если Razer – то это крутая, но дорогая периферия, то у A4Tech можно найти качественную, и при этом доступную по цене. Причем речь идет как о мышках, так и о клавиатурах. Например, A4Tech X7-G800V — за много лет у меня было три таких клавиатуры, и еще одна лежит в запасе. Увы, ее перестали выпускать. Впрочем, в ассортименте бренда и без нее много качественной и не слишком дорогой геймерской периферии на любой вкус. Найти можно как геймерские мышки чисто для правшей или амбидекстров, так и подходящие для левшей. Клавиатуры тоже есть самые разные – с подсветкой и без, с различным количеством дополнительных клавиш, мембранные и механические.

Что можно порекомендовать из продукции A4Tech (примеры): клавиатуру A4Tech Bloody B314 и другую периферию.

Samsung (твердотельные накопители и не только)

Из продукции южнокорейской компании Samsung прежде всего хотелось бы отметить твердотельные накопители — многие из них в свое время становились эталонами для своих сегментов. Например, 970 Evo Plus или 980 Pro. У меня в ПК установлены два двухтерабайтника Samsung 980 Pro, и я полностью ими доволен – с ними ни разу не было никаких проблем. Например, в отличие от многих других SSD, они не фризят при отработке команды TRIM. А еще они очень надежны, и их ресурс перезаписи в несколько раз превышает заявленный. Мобильные устройства Samsung также отличаются высоким качеством, хотя, как и в случае периферии Razer, часто стоят дороже продукции конкурентов.

Что можно порекомендовать из продукции Samsung (примеры): SSD Samsung 980 Pro, смартфоны.

Xiaomi/Poco/Mijia (смартфоны, мобильные и носимые устройства, бытовая техника)

Если говорить о китайских компаниях, то лучше всего я отношусь к Xiaomi и ее брендам — например, Poco (смартфоны с отличными для своего ценового сегмента характеристиками) и Mijia (бытовая техника). Сейчас у меня смартфон Poco F4 8/256 ГБ, который я приобрел сразу после выхода за 35 тысяч рублей в 2022 году, и на тот момент он был хорош, хотя сейчас я бы, конечно, взял Poco F5. Еще от Xiaomi у меня есть фитнес-браслет, напольные весы и наушники-вкладыши, и проблем ни с чем не возникало. Обзоры и отзывы на цифровую и бытовую технику компании, которые я регулярно читаю, также не позволяют усомниться в том, что бренд выпускает качественную продукцию.

Что можно порекомендовать из продукции Xiaomi (примеры): смартфон Poco F5, мобильные и носимые устройства, различную цифровую и бытовую технику.

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет Intel или AMD?

Intel – из-за неторопливого прогресса и крайне медленного перехода на новые техпроцессы и нежелания выпускать CPU на мощностях TSMC, а также из-за невероятно косячного запуска дискретной графики. AMD – из-за отставания от NVIDIA в сегменте игровых графических ускорителей. Флагманские (да и не флагманские) карты «красных» сильно отстают от решений «зеленых» в сценариях с трассировкой лучей.

Вся продукция перечисленных брендов хорошая?

Нет. Практически у любой компании бывают и неудачные продукты. К тому же, подобный список в любом случае является субъективным.

А если выбрать топ-3 бренда, в качестве продукции которых нет сомнений?

Выбрать довольно сложно, но пусть это будут Noctua, be Quiet и Fractal Design.

Где статья с «черным списком» компаний?

Вот тут. ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы.

Может ли бренд из черного списка переместиться в белый, или наоборот?

Да. Хороший пример – это Palit. Если в 2010-2011 году видеокарты Palit были в основном весьма посредственными, то сейчас RTX 4090 GameRock OC – вероятно, лучшее предложение среди всех «четыре тысячи девяностых» по соотношению стоимости и характеристик.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о ряде технологических компаний и брендов, к которым я по тем или иным причинам отношусь положительно. Им удалось получить у меня определенный кредит доверия, хотя перед любой серьезной покупкой я все равно буду внимательно изучать обзоры и отзывы. А у вас есть белый и черный список брендов, сложившиеся из опыта взаимодействия с их продукцией? Пишите в комментариях!

