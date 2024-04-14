Они получат доработанную подвеску и базируются на трековом Huracan STO. Версия Super Trofeo Jota завершает эпоху прославленных 5,2-литровых V10 и не попадет в свободную продажу.

Lamborghini предложила вниманию автолюбителей суперкар Huracan в особо экстремальной версии. У нее традиционное для таких модификаций обозначение — Super Trofeo Jota. Базой для модели является Huracan STO, предназначенный для трека. Однако у новой модели доработанная подвеска и улучшенная аэродинамика.

Таких купе планируется выпустить всего десять. В каком-то смысле версия STJ завершает эпоху — больше Lamborghini не будет выпускать автомобили со своими прославленными 5,2-литровыми V10.

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Huracan STJ имеет дополнительные аэродинамические накладки, которые располагаются по краям передней части. Кроме того, у него изменен наклон антикрыла — на три градуса. Производитель утверждает, что ему удалось сохранить общий баланс и при этом прижимная сила была увеличена на целых 10%.

Сочетание двадцатидюймовых колес и гоночных регулируемых амортизаторов также дает свой эффект. Для этой модели также были специально разработаны шины — Bridgestone Potenza Race, но это еще не весь эксклюзив, который создан для новой версии суперкара — имеются в виду две ливреи. Первый вариант кузова — серо-черный, а вставки — красные и белые. В салоне — черная алькантра и красная строчка. Вторая ливрея — это сочетание синих и черных оттенков.

А вот силовой агрегат остался все той же классикой — и в этом основной смысл модели. То есть новинка укомплектовывается тем самым 5,2-литровым V10 на 640 лошадок. Что касается коробки передач, то на модель устанавливается семиступенчатая роботизированная трансмиссия, у нее задний привод.

Несмотря на то, что доработки относительно скромные, производитель утверждает, что, по сравнению с Huracan STO, тестовая трасса в Нардо преодолевается моделью на секунду быстрее. Все экземпляры, которые запланированы к сборке, уже распроданы, так что свободной продажи не будет.