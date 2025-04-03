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Про Nintendo Switch 2: дата выхода, официальные характеристики, игры и многое другое

Наконец-то Nintendo представила подробный обзор новой консоли Switch 2 в среду утром во время долгожданного мероприятия Nintendo Direct.
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В минувшую среду игровое сообщество с интересом наблюдало, как Nintendo наконец сбросила завесу тайны со своей новой консоли Switch 2. Признаюсь, даже я, человек, видавший множество игровых презентаций, был заинтригован тем, что показали японцы в ходе трансляции Nintendo Direct. Мероприятие, которое фанаты Switch ждали с нетерпением, похоже, оправдало большинство ожиданий, хотя и не обошлось без нескольких спорных моментов. Что же нас ждёт 5 июня, когда новинка появится на прилавках?

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Мощное железо и современные технологии

Начнем с аппаратной части. Switch 2 получила серьёзное обновление, которое порадует даже самых требовательных геймеров. Японские инженеры, похоже, прислушались к критике фанатов и хейтеров, и наконец-то дали нам экран, на который не стыдно смотреть в 2025 году — LCD с разрешением 1080p и частотой 120 Гц. По личному опыту скажу, что переход с 60 на 120 Гц в играх — это как впервые надеть очки при близорукости, мир обретает поразительную чёткость.

Оригинальная Switch рядом со Switch 2. Источник: Nintendo

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HDR-поддержка тоже не просто галочка в списке характеристик. Кто играл в Breath of the Wild на первой Switch, поймет: закаты и рассветы в Хайруле теперь заиграют новыми красками. Когда консоль подключена к телевизору, поддерживающему 4K-разрешение, картинка становится ещё более впечатляющей — журналистам показали демо на закрытом показе, и разница действительно колоссальная.

Памяти тоже отсыпали щедро. Вместо смешных 32 ГБ в оригинальной консоли (ладно, в OLED было 64 ГБ, но все равно мало), теперь у нас целых 256 ГБ — это именно то, о чем я мечтал еще в 2017-м. Замучился тогда докупать карты памяти после каждой крупной игры! Теперь хотя бы базовый набор любимых игр не придётся постоянно перетасовывать.

Новые Joy-Con вызывают у меня смешанные чувства. С одной стороны, они наконец-то стали больше и удобнее для больших рук — моя извечная проблема с первой моделью. С другой — магнитное крепление выглядит изящно, но насколько оно окажется надежным? У меня есть сомнения, особенно вспоминая печально известный "дрейф" аналоговых стиков в оригинальных контроллерах. Тем не менее, улучшенная обратная связь и динамики — это то, чего давно не хватало для полного погружения в игры.

Оригинальный Joy-Con (слева) рядом с обновленным Joy-Con для Switch 2 (справа). Источник: Nintendo

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GameChat и GameShare: социальность по-японски

Кнопка C и связанная с ней функция GameChat вызвали у меня настоящее удивление. Nintendo всегда славилась своим странным, порой откровенно архаичным подходом к онлайн-коммуникациям. Помню, как мы с друзьями мучились с их мобильным приложением, пытаясь скоординировать совместную игру в Splatoon 2. Это было настоящим кошмаром.

Теперь же компания будто проснулась от многолетней спячки и наконец-то поняла, что геймеры хотят разговаривать с друзьями во время игрового процесса. Революционная концепция, не правда ли? Шутки в сторону, но встроенные микрофоны с шумоподавлением — это именно то, что должно было появиться ещё в первой модели.

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Функция GameShare — это, пожалуй, мой личный фаворит среди новинок. В эпоху, когда каждый издатель пытается выжать из игроков максимум денег, возможность поделиться купленной игрой с друзьями выглядит невероятно щедрой. Мои племянники теперь смогут играть в одну купленную мной игру со своих консолей, и нам не придется ютиться втроем перед одним экраном. Одно это стоит аплодисментов.

На демонстрации GameShare с Mario Kart я заметил минимальные задержки между устройствами — похоже, Nintendo действительно вложилась в беспроводные технологии. Впрочем, подожду с окончательными выводами до тестирования в реальных условиях — интернет в офисе Nintendo и в среднестатистической квартире может сильно различаться.

Старые хиты в новой обертке и горячие новинки

Nintendo всегда тонко балансировала между разработкой новых игр и многолетней эксплуатацией любимых франшиз. Switch 2 продолжает эту традицию. Mario Kart World на первый взгляд выглядит как ответ на запросы фанатов, требовавших большей свободы в легендарной гоночной серии. Открытые локации напомнили мне помесь Forza Horizon с классическим Mario Kart — странное, но потенциально успешное сочетание.

Многие старые хиты тоже получат второе дыхание на новой консоли. Обе Зельды (Breath of the Wild и Tears of the Kingdom) подтянут по графике и частоте кадров, добавят HDR. Metroid Prime 4 (если он когда-нибудь выйдет) получит дополнительное издание "Beyond" с новыми фишками Joy-Con. Super Mario Party Jamboree научат работать с "режимом мыши". Если у вас уже есть эти игры на старой Switch, апгрейд до улучшенной версии придется докупать отдельно. Цену пока не назвали, но сам факт платного апгрейда немного расстраивает.

Среди новинок моё внимание привлек DragxDrive. Концепция роботов на мощных инвалидных колясках, играющих в баскетбол, звучит настолько безумно, что это может сработать. Японские разработчики умеют превращать странные идеи в гениальные игры — вспомните хотя бы Katamari Damacy.

Библиотека GameCube вызвала у меня волну ностальгии. The Wind Waker была моей первой игрой серии Zelda, и возможность пережить это приключение с улучшенной графикой кажется почти терапевтической. F-Zero GX до сих пор остается для меня эталоном скоростных гонок, и если обновленная версия сохранит первозданную сложность оригинала, я буду счастлив поломать об нее зубы снова.

Некоторые из игр, обновленных специально для Switch 2.

Цена вопроса: дорого, но вполне ожидаемо

450 долларов за базовую комплектацию — цифра, которая заставила меня поморщиться при первом прочтении. Это самая дорогая консоль Nintendo в истории, и хотя инфляция делает своё дело, всё равно сумма впечатляет. Для сравнения, я помню, как покупал первую Switch за 300 долларов и думал, что это дорого.

С другой стороны, если посмотреть на современный рынок электроники в целом, цена не кажется такой уж заоблачной. Хороший смартфон среднего уровня стоит дороже, как и планшет со сравнимыми характеристиками. А консоль, в отличие от них, не устареет морально через год.

Ограничение на предзаказ для владельцев Nintendo Switch Online с двухлетним стажем выглядит как элегантный способ борьбы с перекупами. Вспоминаю хаос с PS5, когда боты скупали всё в секунды после начала продаж. Похоже, Nintendo извлекла уроки из чужих ошибок.


Стоит ли ждать?

Проведя не один год с оригинальной Switch, я смотрю на Switch 2 со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, технические улучшения впечатляют, и новые социальные функции действительно могут изменить способ взаимодействия с играми Nintendo. С другой — высокая цена и необходимость докупать обновления для уже имеющихся игр немного охлаждают энтузиазм.

Если вы, как и я, провели сотни часов в играх для первой Switch, апгрейд кажется логичным шагом. Но если вы не заядлый игрок, который лишь изредка запускает Mario Kart по вечерам, возможно, стоит подождать первых реальных обзоров или даже потенциального снижения цены.

В любом случае, 5 июня не за горами, и я с нетерпением жду возможности взять новую консоль в руки и проверить, насколько реальность соответствует обещаниям. А пока что буду копить деньги — похоже, моему кошельку предстоит серьезное испытание.

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nintendo nintendo switch 2 switch 2 nintendo direct breath of the wild gameshare mario kart world dragxdrive gamechat
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Про Nintendo Switch 2: дата выхода, официальные характеристики, игры и многое другое
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