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Нейросеть Kickresume - как создать резюме без лишних заморочек

Обозреваемая сайт на базе искусственного интеллекта, который поможет вам составить резюме.
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В этой статье мы поговорим о нейросети, которая позволяет создать красочное резюме. Сайт на английском языке, резюме можно создавать на русском. Сайт условно-бесплатный, имеет мобильную версию, доступную для скачивания. Но лично я буду работать через онлайн-версию на ноутбуке. 

Как создать резюме

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Для начала переходим на сайт нейросети. Чтобы начать работу над резюме, нажимаем на “Create My Resume”. Если хотите увидеть примеры готовых резюме, можете нажать на “See Examples”.

Чтобы начать работу, нужно зарегистрироваться или авторизоваться. Доступны варианты входа через сервис Linkedln (международная социальная сеть, в РФ недоступна), через аккаунт в Google, либо электронную почту или страницу на Facebook. Я воспользовалась входом через Google, потому что это самый быстрый и удобный способ. Авторизация занимает менее одной минуты.

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Далее открывается страница, на которой нужно принять пользовательское соглашение. Для этого ставим галочку напротив графы “I have read and agree to Kickresumes’s Terms of use, Privacy Policy and Cookie Policy”. В нижней графе ставите галочку в том случае, если хотите получать персонализированные предложения о работе. После этого нажимаем на “Continue”. 

Перед нами появляется нечто вроде диалогового окна по типу тех, что мы видим каждый день в обычных мессенджерах. В этом окне нас просят ввести свои данные, начиная с фамилии и имени. Я для примера ввожу рандомные фамилию и имя. 

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Далее появляется следующий вопрос, который звучит как: “Nice to meet you!  Now tell me: what's your most recent job title?” Иными словами, нас просят указать свою последнюю должность. Например, я пишу “Редактор”. После этого нам предлагают выбрать шаблон для резюме. Нейросеть выдает нам три основных шаблона, но при желании можно просмотреть другие варианты, нажав на “browse them all”. 

Открывается новая страница, где можно посмотреть все существующие варианты. Всего на выбор имеется целых 44 шаблона, что весьма впечатляет. Шаблоны красивые и разнообразные, есть более строгие, так что каждый найдет подходящий для себя образец. К сожалению, почти все шаблоны доступны только премиум-пользователям, но есть несколько обычных, которые бесплатные. Выбираем один из них. 

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Далее нужно заполнить личные данные, а именно номер телефона, электронную почту (у меня она была внесена автоматически, как и имя с фамилией и фото с аккаунта Google), дату рождения, адрес, гражданство, а также добавить фотографию. По желанию можно указать более подробную информацию при помощи добавления “дополнительных полей” – “Show Additional Fields”. Следующая вкладка – это “Work Experience”, то есть “Опыт работы”. Здесь, как и в обычном резюме, нужно указать все бывшие места работы, должностные обязанности и сроки. К сожалению, другие вкладки, такие как навыки, хобби, сильные стороны, достижения, награды и так далее доступные только по подписке. 

В целом, без подписки получается довольно маленькое резюме, но вполне годное для использования. У меня получилось нечто вроде этого (см. ниже). Резюме доступно для скачивания в формате pdf, документа Word. Также им можно поделиться по электронной почте или сохранить на Гугл-диске, Dropbox. По QR-коду вы сможете при желании скачать мобильную версию приложения. 

Выводы

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Сама нейросеть мне понравилась: богатый функционал, много возможностей, мобильная версия, возможность поиска работы. Есть даже инструмент, позволяющий проанализировать резюме с использованием искусственного интеллекта или воспользоваться услугами корректора. Но для этого резюме должно быть более развернутым и подробным, так что без подписки возможности сводятся к минимуму. Ограничения в бесплатной версии слишком жесткие, без подписки нейросеть особо не отличается от бесплатных ресурсов. Но если вы готовы оформить подписку, то получите довольно хороший инструмент по созданию резюме. Из плюсов еще отмечу то, что все ваши резюме сохраняются автоматически, что очень удобно, если вы случайно вышли или у вас завис сайт. Из недостатков также упомяну то, что нет русской локализации сайта, хотя писать резюме на русском языке можно. Начало заполнения информации (в формате переписки) достаточно интересное. Хотелось бы, чтобы можно было до конца работать именно в таком формате. Мобильное приложение  По итогам оцениваю бесплатную версию Kickresume на 5/10.

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