Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект

Компьютер в корпусе от Xbox 360 — это DIY-проект, где компоненты ПК устанавливаются внутрь корпуса старой консоли. Это требует модификаций и совместимости деталей, но позволяет создать уникальную, компактную машину с отличным дизайном.
1

Есть у меня белый корпус от XBOX 360 FAT, в который я уже давно хотел засунуть компик. Понятно, что должна быть материнка mini-ITX, компактный блок питания типа TFX или Flex-ATX и невысокий кулер. Также комп должен тянуть фильмы в 4K, Ютуб и третьих героев).

Часть железа уже была, часть была докуплена на авито и алике. Очень хотелось по минимуму резать белый корпус от иксбокса, чтобы не было всяких колхозных вырезов под кулеры/вентиляторы. 

Список комплектующих:

Корпус: XBOX 360 FAT белый.

Материнская плата: Asus H81I-PLUS 1150 H81 mini-ITX.

Процессор: Intel Core i5-4670K SR14A.

Память: Crucial BLE4G3D1869DE1TX0 2x4 GB DDR3.

Кулер: Intel BOX E97378-001.

Блок питания: Power Man IP-P300F1-0.

Накопитель: Lite-On 120GB SSD PH6-CE120.

Охлаждение в корпусе: Вентиляторы Exegate четыре штуки высотой 60 мм.


Корпус XBOX 360

Выпущен в августе 2006, но до сих пор в хорошо выглядит. Не пожелтел, не потрескался. По мне так вообще, лучший дизайн корпусов из всех приставок (ладно, пятая плойка ещё норм). Железная часть также сток. Также отдельно докупил на авито нижнюю серую решётку X800370 (MSX-1352).


Материнская плата

Asus H81I-PLUS 1150 H81 mini-ITX.

1150 сокет исходя из имеющегося процессора. Не ROG конечно и чипсет так себе, но главное - умеет разгонять, четыре штуки ЮСБ 3.0 и есть все нужные входы и выходы.


Процессор

Intel Core i5-4670K SR14A 1150/Haswell/6MB/84W/HD 4600.

4670K получается самый дешёвый четырехъядерник под 1150, со свободным множителем, с DDR3. Большой кэш, не очень горячий и нормальная встроенная графика. Само собой был скальпирован.


Память

Crucial BLE4G3D1869DE1TX0 2x4 GB DDR3.

Вытащена из основного компа, который апгрейднулся до платформы с DDR4. Так что особо выбора и не было. Нормальный бренд, красивые радиаторы, и разгоняется.


Кулер

Intel BOX cooler DTC-DAA15.

Обычный интеловский боксовый кулер на подшипниках, но при этом тихий. Главное преимущество – высота. Можно было найти низкопрофильный, от других брендов, но там цены совсем печальные за низкопрофильность.

SSD

Lite-On 120GB SSD PH6-CE120.

Вытащен из рабочего компа. 120 гигов маловато, но будет возможность установить второй SSD. Оранжевый короткий САТА-кабель - обязательно.


Блок питания 

Power Man IP-P300F1-0.

Нормальный по внутрянке и прекрасно помещается в корпус от иксбокса. 


Вентиляторы в корпус

Два Exegate ES06015S3P толщиной 15 мм на вдув и два Exegate ES06010S3P и толщиной 10 мм на выдув.

Размер 60 мм. Больше, по высоте в корпус иксбокса не влезает.


Фильтр

Кусок 30×100 мм обычного фильтра с алика. Тонкий пластиковый. Отверстия чуть меньше 1 мм.


Оговорюсь сразу: 

- Там где у XBOX был низ, у меня будет вверх, если ставить приставку вертикально.

- Вместо верхней решётки для иксбоксовского жёсткого диска будет стоять нижняя, соответственно, с двух торцов будут обе нижние.

- Блок питания примерно на месте привода.

- Приток холодного воздуха будет спереди, через отверстия для привода и карт памяти на морде.

- Тёплый воздух выходит на верхнем торце через два вентилятора на выдув.

- Изначально планировалась другая мать - AsRock H81M-ITX. Но она не только не могла разгонять память, но и проц со свободным множителем, (штааа?) и другой блок питания, поэтому есть лишние отверстия и вырезы на задней части.

- Было выкинуто всё, кроме железной рамы, трёх белых пластиков и серых торцевых заглушек.

- Последняя моя приставка – это  NES (Dendy), так что могут быть неточности.

- Всё делалось в основном гравером Budget BMT 4004, дрелью и разными напильниками. Фоткалось на Samsung A54.


Железный корпус/рама

После того, как всё это барахло примерено друг к другу, приступим к резке внутреннего железного корпуса. Первым делом выпилил кусок метала за отверстиями карт памяти, что бы меньше мешать воздушным потокам. На жёсткость всё равно не влияет.

С передней стороны рассверливаю выштамповки под кнопку запуска материнки и провод светодиода PWRLED.

Таким образом родная кнопка иксбокса будет включать комп, а через нижнее отверстие проходит питание PWRLED. Кнопку приделал на термоклей.

Затем выпиливаю решётку в задней части под разъёмы.

Примеряется материнка.

И крепятся две винтовые стойки под неё.

В итоге, подпиливаю ещё по мелочи и клею пылефильтры на клей Момент.

На этом с железной частью закончено, кроме вырезов под верхние вентиляторы, но об этом позже.

Белый пластик

Белая пластиковая часть корпуса состоит из двух половинок и передней панельки. Нижняя белая половинка. Ещё целая. Особо много пилить не пришлось.

Сделал вырезы под HDMI, DVI, USB 3.0 и звук. Разъём VGA был безжалостно выпаян, ибо нафиг он не нужен в 2025. Да, выглядит колхозно, но это всё Майкрософт виноват.

Также подрезал пластик в районе входа блока питания от иксбокса, теперь там будут USB 2.0, которым этот пластик мешался.

И последнее – это подрезать пластик под нижнюю решётку, в версии XBOX вместо неё стояла решётка для жёсткого диска X800370 (MSX-1112).

Подходит почти идеально вместо старой, только защёлки не цепляют. Но сама решётка хорошо держится на передних и задних краях.

Верхняя белая половинка. Там ещё меньше пилить. Вырез в задней части под звук.

И также немного под защёлку серой решётки.

Был нюанс, что в задняя часть нижней серой решётки никуда не упиралась и тупо прогиналась внутрь корпуса. Особенно это заметно, если приставка стоит вертикально. Поэтому приклеил пластиковые упоры на обе части белых половинок.

Серые решётки

Обе одинаковые. С верхней ничего делать не надо. А вот верхняя, как уже писалось выше, немного не подходила к белому пластику спереди. Чуть вырезал пластик между красными метками.

Далее вырезается кусок фильтра.

И приклеивается к решётке.

Передняя белая панель, она же морда

Выламываю крышки карт слотов карт памяти и какую-то кнопку.

Затем вырезаю фильтр под получившиеся отверстия и клею изнутри.

Так это выглядит изнутри с нижней половинкой.

А так снаружи, с установленными вентиляторами.

В конце клею на суперклей зелёный светодиод для PWR_LED.

Доработка блока питания Power Man IP-P300F1-0

Отрезал от него ненужные разъёмы, оставил только 24 пин в мать, 12 В питания процессора и два САТА питания для SSD. Затем эти оставшиеся укоротил и вывел через вырезанное отверстие в боковой крышке блока питания для удобства кабель-менеджмента.

Так же что не устраивало – это разъём IEC С14 (обычный силовой разъём компьютерных блоков питания). Переделал под C8.

Очень шумел вентилятор. Ничего умнее, чем впаять два диода 1N4007 я не придумал. Вместо пяти вольт стало 3,4 и гораздо тише.

Корпусные вентиляторы

От трёх откусил провода мониторинга, обороты всех, будут регулироваться по одному верхнему. Два нижних вентилятора прикручиваю в отверстия, которые были ещё в иксбоксе. Дополнительно делаю вырезы для вторых винтов.

Верхняя стенка. Хоть и перфорированная, но потоку воздуха ничего не должно мешать. Более того, больше шума от фанов, если перед ними что-то есть. 

Поэтому выпиливаю гравером отверстия под вентиляторы и их крепление.

Здесь уже крепление на два тонких винта.

Питание вентиляторов цепляю через клемник в верхней части корпуса.

В итоге, железная рама с охлаждением выглядит как-то вот так.

Как будто с корпусной частью всё. 

Сборка.

В мать был залит последний биос 2305 и новая батарейка. VGA (DE15F) порт был успешно и удобно выпаян с помощью фена и сплава Розе. Жаль, что на мамке всего один разъём для вентиляторов (не считая процессорного), поэтому фаны буду регулироваться только по одному верхнему, хотя сами фаны немного отличаются по оборотам. 

Процессор был скальпирован на жидкий метал. Крышка посажена на красный герметик Abro. О результатах скальпа опишу позже.

Затем намазываю на него остатки MX-4 и цепляю кулер.

Потом вставляю память и всю это теперь наконец-то можно совать в корпус.

Но предварительно вставлю USB 3 на морду. Забавно, что порты на морду интеловские, а сзади, на контроллере - ASMedia. Но пусть будет и там и там. Тем более, есть USB хвосты, которые я немного подрезал, чтобы нормально встали спереди.

И немного расточил метал на морде.

Вот как-то так.

Возможный второй ссд идеально встаёт на свое место.

Ну вроде внутри всё.

Далее закрываю корпус, ставлю все панели и вот как-то так получилось:

Внезапно всё это включилось и даже работает. Настройку, разгон, температуры и тесты я попробую описать во второй части. С Новым Годом!

Теги

asus xbox компьютер xbox 360 xbox 360 2025 4650k asus h81i-plus ble4g3d1869de1tx0
Комментарии Правила

