Resident Evil Requiem демонстрирует достойную оптимизацию и позволит насладиться игрой даже на оборудовании среднего класса. Однако, чтобы в полной мере оценить все визуальные эффекты, потребуется уже более мощная конфигурация.

Портал TechPowerUp провел детальное тестирование производительности 34 популярных графических карт в новинке жанра survival horror — Resident Evil Requiem. Тестирование проводилось на топовом игровом ПК с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, материнской платой MSI X870E Carbon Wi-Fi и 32 Гб высокоскоростной оперативной памяти формата DDR5-6200.

Производительность с классическим рендерингом

Игровой движок демонстрирует отличную оптимизацию и обеспечивает плавный игровой процесс даже на бюджетных картах. Например, достичь стабильных 60 FPS в разрешении 1080p вполне реально на модели GeForce RTX 3060. В то же время GeForce RTX 5060 Ti, например, уже способна обеспечить комфортную частоту обновления экрана вплоть до 120 FPS. А более производительные решения вроде RTX 5070 Ti достигают показателя примерно в 200 FPS.

Чтобы комфортно играть в 1440p при частоте 60 FPS, достаточно карты уровня RTX 3060 Ti, а для режима 120 FPS потребуется уже хотя бы RTX 4070 Ti.

Разрешение 4K (2160p) требует куда больше ресурсов: для достижения 60 FPS понадобится RTX 5070, а если нужен уровень 120 FPS, то этого можно добиться лишь с топовым решением типа RTX 5090.

Трассировка лучей значительно снижает производительность

Использование технологии трассировки лучей оказывает значительное влияние на общую производительность системы. Активация Ray-Tracing снижает количество кадров на 30–60% в зависимости от используемого оборудования.

Так, для игры в разрешении Full HD с трассировкой лучей и частотой кадров в районе 60 FPS потребуются карты типа RX 9060 XT или RTX 5060 Ti. То есть даже здесь порог входа оказался доступным.

А вот владельцам мониторов с разрешением 1440p придется обзавестись уже моделями RTX 5070 или RX 9070 для аналогичного комфортного игрового процесса. И наконец, единственным решением для сохранения стабильных 60 FPS в режиме 4K является использование флагмана серии — RTX 5090.

Возврат потерь производительности с помощью технологий апскейлинга

Для компенсации потерь производительности эксперты портала TechPowerUp рекомендует использовать технологии повышения детализации изображения и генерации промежуточных кадров, такие как DLSS и FSR. Например, применение пресета Quality увеличивает количество кадров на 25–40%. Это значит, что даже геймеры с менее производительными картами получат шанс насладиться игрой с трассировкой лучей.

Потребление видеопамяти

Отдельное внимание уделено потреблению видеопамяти. Игра требует сравнительно немного VRAM на низких настройках — менее 7 Гб независимо от выбранного разрешения.

Однако при максимальной конфигурации потребление видеопамяти заметно возрастает, превышая отметку в 10 Гб даже в FullHD-разрешении. Исходя из этого, оптимальным выбором станет приобретение видеокарт с объемом видеопамяти не ниже 12 Гб.

