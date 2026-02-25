Изометрическая экшен-RPG с комбинациями способностей и прокачкой добычи выходит в ранний доступ в марте 2026 года. Издание Notebookcheck сообщает о росте популярности бесплатной игры Crystalfall.

Бесплатная экшен-RPG Crystalfall выходит в следующем месяце. Судя по данным SteamDB , интерес к игре активно растет с начала года.

Crystalfall использует изометрическую перспективу и бои в реальном времени. Геймплей строится на комбинациях способностей, модификаторах навыков от оружия и сборе добычи. Разработчики заложили в игру возможность экспериментировать с билдами — подбирать разные скиллы и экипировку под свой стиль. Процедурная генерация должна заставить игроков возвращаться снова и снова.

К концу февраля количество подписчиков перевалило за 6000. В январе и феврале желающих поиграть стало заметно больше. Помогла демо-версия и участие в мероприятиях Steam Showcase. Цифры скромные на фоне лидеров, но для новой игры это неплохо.

Конкуренты у Crystalfall серьезные. Сейчас в нише рулят Torchlight Infinite и Lost Ark. У них все отточено: как часто выходит новый контент, чем заняться на максимальных уровнях и за что платить деньги. Crystalfall бесплатна — это ее преимущество. Но долгосрочный успех будет зависеть от контента и баланса между геймплеем и монетизацией.

Разработчики уже рассказали, как будет устроена монетизация. По их словам, в игре появится стандартный для бесплатных проектов набор: косметические предметы и дополнительные системы прогресса. На старте раннего доступа никаких элементов блокчейна или web3 не планируется.

