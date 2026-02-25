Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Игра в стиле Diablo Crystalfall попала в тренды Steam за месяц до выхода
Изометрическая экшен-RPG с комбинациями способностей и прокачкой добычи выходит в ранний доступ в марте 2026 года. Издание Notebookcheck сообщает о росте популярности бесплатной игры Crystalfall.

Бесплатная экшен-RPG Crystalfall выходит в следующем месяце. Судя по данным SteamDB, интерес к игре активно растет с начала года.

Crystalfall использует изометрическую перспективу и бои в реальном времени. Геймплей строится на комбинациях способностей, модификаторах навыков от оружия и сборе добычи. Разработчики заложили в игру возможность экспериментировать с билдами — подбирать разные скиллы и экипировку под свой стиль. Процедурная генерация должна заставить игроков возвращаться снова и снова.

Может быть интересно

К концу февраля количество подписчиков перевалило за 6000. В январе и феврале желающих поиграть стало заметно больше. Помогла демо-версия и участие в мероприятиях Steam Showcase. Цифры скромные на фоне лидеров, но для новой игры это неплохо.

Конкуренты у Crystalfall серьезные. Сейчас в нише рулят Torchlight Infinite и Lost Ark. У них все отточено: как часто выходит новый контент, чем заняться на максимальных уровнях и за что платить деньги. Crystalfall бесплатна — это ее преимущество. Но долгосрочный успех будет зависеть от контента и баланса между геймплеем и монетизацией.

Разработчики уже рассказали, как будет устроена монетизация. По их словам, в игре появится стандартный для бесплатных проектов набор: косметические предметы и дополнительные системы прогресса. На старте раннего доступа никаких элементов блокчейна или web3 не планируется.

Подробнее о Crystalfall можно прочитать на платформе Steam.

*  все изображения – Crystalfall

#steam #ранний доступ #arpg #бесплатная игра #crystalfall
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
3
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
2
Китайский производитель CXMT продаёт память DDR4 в два раза дешевле южнокорейских компаний
+
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
5
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
1
Моддеры и разработчики OptiScaler работают над совместимостью FSR 4 и API Vulkan через «мост» DX12
+
В Южной Корее Мужчина проник в магазин и забрал три видеокарты общей стоимостью $14 000
+
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
+
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
+
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
Основатель бренда Xbox предсказывает закрытие игрового подразделения в Microsoft
+
Популярный магазин по ошибке указал возможную цену GTA 6 для ПК и Xbox на своём сайте
+
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
17
Первый зампред «Сбера»: В гонку фундаментальных моделей ИИ новым игрокам входить уже бессмысленно
+
Консоли ROG Ally, Ally X и Legion Go больше не будут получать обновления драйверов
2
Игровой монитор LG UltraGear 52G930B диагональю 52 дюйма стал доступен для предзаказа в США
+
FT: Япония начала экспериментальную добычу редкоземельных элементов с глубины 6 тысяч метров
4

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
140
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
23
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
14
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
+
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1

Сейчас обсуждают

daring
22:49
твой i7 даже в список не попал
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Djereli
22:44
Нацисты из роскома все не знают как заблокировать гугл и vpn. Без блокировки последних невозможно продвигать идеологию нацизма в стране.
Google получила в России штраф на сумму 22,8 млн рублей за распространение сервисов VPN
daring
22:44
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
..[StyX]...
22:25
Так если в этом филлиале пятерочки и банка зарплаты на уровне мрота? Что вы хотели? А топ менеджеры себе премии отписывать не забывают.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Henry Morgan
22:07
Чё ты мучаешься , Кулибин ты наш? Возьми аргонодуговаю да и завари нормально охлаждение без герметиков и прочей шелухи.
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
4140093
21:48
Рыба гниёт с головы: у нас в РБ тоже с почтой не всё хорошо, текучка в городских отделениях и пи..ец в провинции. При том что услуги почты довольно дорогие.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Михаил Сидоров
21:36
да всегда так делаю, считаю мощность компонентов, округляю и умножаю на два. Разница в цене не такая критичная.
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
Bernigan
21:31
Бедняга, устал минусы со 100 ботов ставить, крик души
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Никита Абсалямов
21:17
Ага и правда, эт первый видеочип они в 1991 году выпустили... но в принципе не суть - всё равно не ATi или Matrox какой-нибудь...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Chato-Boot
21:04
Не грусти, швайне, похрусти, заслужил:
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter