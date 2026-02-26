В России по утверждению издания «Газета.ru» в минувшем год стал переломным для фастфуда. Цены на шаурму в сетях подскочили на 18-22% — с 220 до 260-270 рублей за порцию. В нынешнем году рост продолжится, предупреждают эксперты.
Владимир Балясников, замгендиректора сети СВШ, объясняет: подорожание связано с сырьем. Курица прибавила 25%, говядина — до 30%, лаваш — 15%. Коммунальные услуги выросли на 12%. Бизнес старался не пугать клиентов резким скачком цен, но инфляция неизбежно влияет на рост цен. Оптимизация уже не спасает.
С января поставщики закладывают рост закупочных цен на 10-12%. Новые налоги и требования к мигрантам добавят еще 5-7% к расходам на персонал. Итог: шаурма может подорожать до 300-320 рублей.
При этом покупателей меньше не становится. В Москве и области количество заказов выросло на 10-12%, средний чек достиг 600 рублей за счет комбо и доппродаж.
Рынок ждут структурные изменения. Владлена Глухова, замдиректора сети, прогнозирует закрытие не менее 5% заведений — это выше пандемийных показателей. Кадровый голод усилится из-за ограничений для мигрантов, но переложить все расходы на посетителей не выйдет — потребитель не готов платить намного больше.
Надежда Стаценко, замгендиректора по франчайзингу, говорит о снижении маржинальности. Выручка падает, темпы роста замедлились. В регионах сворачивают экспансию, делая ставку на Москву и Подмосковье, а также на кафе с посадочными местами.
Массового исчезновения шаурмы эксперты не ждут. Закроются те, кто работает без аналитики и маркетинга. Сильные сети продолжат расти и забирать рынок. Для потребителя шаурма останется доступным продуктом, а для бизнеса превратится в направление, где нужен точный расчет и гибкость.