В его импортозамещённой возрождённой версии.

Возрождённый лайнер Ту-214, быть может, и не будет нести на себе основное бремя гражданских грузопассажирских перевозок в России, но списывать его полностью со счетов не стоит, тем более на первых порах, пока наращивается производство главных надежд отечественного гражданского авиапрома в лице МС-21 и SJ-100.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация.

Именно Ту-214 ближе остальных самолётов сейчас к старту серийного производства, и вот, о начале данного процесса сообщил сегодня председатель Правительства России Михаил Мишустин в рамках отчёта в Госдуме о работе правительства за прошлый год. По словам главы российского кабмина, в декабре была завершена сертификация Ту-214, а «сейчас мы запускаем его в производство».

Напомним, что именно текущий год станет знаковым для российской гражданской авиации: помимо героя данной заметки в небо в серийном виде должны подняться полностью импортозамещённые SJ-100 и МС-21.

Таким образом, если всё продолжит развиваться согласно плану, Россия вновь вернётся в элитный клуб государств с собственным развитым авиастроением, при этом будет в нём единственным членом, обладающим полным набором компетенций в соответствующей отрасли. Самолётов российского производства на внутреннем рынке необходимы сотни, если не тысячи единиц, и ещё больше требуется внешним рынкам, уставшим от безальтернативности дуополии Boeing и Airbus.