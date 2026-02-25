Основываясь на этих первоначальных образцах фотографий, можно сказать, что подход Samsung в этом году выглядит эволюционным

Непосредственно перед ожидаемыми крупными анонсами, некоторые устройства, по всей видимости, появились на неофициальном рынке. По имеющимся сведениям, гаджеты уже распространяются в ряде стран Юго-Восточной Азии, где энтузиасты готовы переплачивать, чтобы стать одними из первых обладателей новинки.

Источник изображения: Gizmochina

Одним из таких счастливчиков оказался индийский блогер Сахил Карул. Он разместил на YouTube и в социальной сети видео с распаковкой, своими первыми впечатлениями и несколькими примерами фотографий, сделанных основной камерой.

Источник изображения: Gizmochina

Автор разместил также сравнительные снимки, сделанные на Galaxy S25 Ultra. Фотографии, созданные Galaxy S26 Ultra, в целом кажутся более светлыми. Экспозиция, похоже, немного завышена, особенно при ярком дневном освещении и в условиях смешанного освещения. Если слухи о более широкой диафрагме основного и телефото объективов подтвердятся, это может объяснить увеличенное поглощение света. Впрочем, это также может быть следствием более активной программной обработки.

Источник изображения: Gizmochina

Подобная тенденция наблюдается и на портретных снимках. Оттенки кожи выглядят немного светлее и, в некоторых случаях, более естественными. Однако, определение границ объекта по-прежнему не является идеальным. Тонкие пряди волос и контуры фона иногда демонстрируют небольшие погрешности в эффекте боке. Критических проблем нет, но и совершенством это назвать нельзя.

При съемке в условиях низкой освещенности качество изображений немного улучшилось по сравнению с S25 Ultra: заметно меньше шумов и незначительно лучше проработаны детали в тенях. Однако, существенной разницы не наблюдается.

Источник изображения: Gizmochina

S26 Ultra сохраняет ту же основную конфигурацию камеры, что и предыдущая модель: 200-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 50-мегапиксельный перископический объектив с 5-кратным зумом и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом. Изменения в новом устройстве, скорее всего, сосредоточены на настройках объективов и алгоритмах обработки изображений, а не на использовании совершенно новых сенсоров.