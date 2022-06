За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Уже к концу этого года выйдет новый космический хоррор The Callisto protocol. Создает игру студия Striking Distance, которую основал Глен Скофилд - крестный отец оригинального "Мертвого Космоса". Помимо Глена в команду входят Кристофер Стоун специалист-аниматор Dead Space, и Скот Уитнер дизайнер проекта. По сути Глен перетащил основных профессионалов из почившей Visceral Games в свою новую студию, так и не смирившись с гибелью франшизы, да и гибелью самой студии благодаря доблестной Electronic Arts.

Тот самый Глен Скофилд, похож скорее на морпеха, чем основателя игровой студии.

Однако же в The Callisto protocol нас не ожидает нечто новое. Действие игры происходит в далеком 2320-м году на спутнике Юпитера - Каллисто. Земляне осваивают новые планеты и добывают на них полезные ископаемые. А в свободное от космических путешествий время, устраивают на Земле "Королевские битвы" - носятся в одних трусах по большой карте отстреливая друг друга, машут сковородками, и творят другую лютую дичь. Да, да, вы не ослышались, изначально действие в игре происходило во вселенной PUBG. А все потому, что Глен Скофилд долго искал издателя для своей новой игры, на призыв откликнулась Krafton Inc и предложила лучшие условия. Krafton Inc является материнской компанией Bluehole Studio - создателей небезызвестного PUBG. К счастью на сегодняшний момент от скрещивания двух этих вселенных уже отказались, видимо понимая маразм происходящего.

В Callisto protocol мы играем за заключенного колонии-тюрьмы "Черное железо". Протагонист Джейкоб Ли был раньше пилотом грузового корабля, за что и почему он попал в колонию история умалчивает. Уж не "Ишимура" ли тот самый грузовой корабль?! Было бы забавно. В тюрьме внезапно вспыхивает эпидемия неизвестного вируса. Народ начинает мутировать в различных жутких тварей. Вроде не некроморфы но рожы такие же страшные. Да и повадки те же - напрыгнуть из за угла на ничего не подозревающего человечка и заразить его инопланетной заразой. В общем штамп на штампе и штампом погоняет. Обещают довольно таки большой бестиарий с различными повадками монстров-биофагов, для уничтожения каждого типа мутантов нужен будет свой подход.

А вот оружия к сожалению будет мало, всего лишь - дубинка, пистолет, дробовик и гравипушка. Особо не развернешься, да и про кастомизацию вероятно можно забыть. Гравипушкой можно оперировать предметами и отталкивать от себя монстров. Так же не без ее помощи придется решать немногочисленные пазлы по ходу игры. Где то мы все уже это видели, не так ли? Однако разработчики утверждают, что скудность оружия была создана ими специально, дабы даже простые противники доставляли игроку хлопот. В самой игре баланс будет смещен в сторону выживания со скудными ресурсами. Чтобы разнообразить игровой процесс в игру введут систему добиваний, зависящую от игрового окружения, а так же систему комбо приводящую врага в оцепенение.

Антураж один в один как в Dead Space, ходим в кромешной темноте вздрагивая от малейшего звука, пытаемся уничтожать выскакивающих биофагов, можно отстреливать отдельные конечности, замедлять врага. Помимо битв с биофагами ожидаются перестрелки и с обычными людьми, зеками колонии и не одобряющей все это безобразие администрацией. Шкала здоровья переползла со спины на холку главного героя, да и правильно, зачем менять то, что и так хорошо работает. Сам главгерой медленный и неповоротливый, тяжело дышит в скафандр, в общем все как у "папы". Для создания окружения в игре была задействована нейросеть, искусственный интеллект превращал обычные предметы и интерьер в нечто загадочное и жуткое.

Огромное внимание будет уделено звуку в игре. По словам Глена Скофилда - "Чрезвычайно важная составляющая атмосферы — звук. Это 50% успеха игры». В проекте применяется специальный музыкальный инструмент - The Apprehension Engine, от композитора Марка Корвена и гитарного мастера Тони Дуггана-Смита. Инструмент создан специально для записи звуков и музыки в хоррорах. Джейкоб Ли является пилотом грузового корабля, а не профессиональным военным, боевку и взаимодействие с оружием нужно будет познавать по мере прохождения игры. В этом и будет заключаться своеобразная прокачка главного героя. Как мы помним Айзек Кларк тоже был обычным инженером, параллели напрашиваются сами собой.

Кстати, главного героя в Протоколе сыграет Джош Дюамель, известный по фильмам "Тансформеры",«Однажды в Риме», «Тихая гавань». Ну как сыграет, даст персонажу свою внешность и голос, а также аниматронную фигуру. По сути The Callisto protocol является клоном оригинального Dead Space в немного другой обертке, или его ремейком если хотите. Хочу напомнить, что официальный ремейк первого Dead Space состоится только в 2023 году, вот и можно будет сравнить оба этих шедевра. В официальном ремейке будет улучшена графика, добавлены новые спецэффекты, переработан звук - он станет более реалистичным, дополнят сюжет игры, а старый оставят без изменений. Если игра выйдет хотя бы не хуже "Мертвого пробела", можно будет считать что она удалась. Релиз The Callisto protocol намечен до конца этого года на PC и всех актуальных консолях, будем посмотреть.

