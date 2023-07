За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

А вы тоже храните на антресоли раритетные вещи давней эпохи? Артефакт великого начала вашего знакомства с персональными компьютерами? Что-то прекрасное и подарившее множество приятных минут? Вот и я тоже ничего не храню. Хлама в доме и так выше крыши :-D Но, видеокарта, купленная на первую зарплату, все еще со мной.

Предисловие

С миром персональных компьютеров познакомился в далеком 1988 году. Digger, Tetris, Crazy Cars, Arkanoid - это сейчас что-то маленькое и непонятное, но в древние времена - это были блокбастеры с потрясающей графикой. Потом появились Prince of Persia, Defender of the Crown, Abrams Battle Tank, Ferrari Formula One, Commander Keen... в 1992 году получили распространение 8 битные приставки. Народ сходил с ума и смотрел на их владельцев как на элитарных геймеров. А мне не разрешали рассказывать и хвастаться тем, что дома стоит устройство стоимостью в однокомнатную квартиру и я на нем играю после уроков.

Лихие 90-е

Так как на это время приходится мое отрочество, то яркие события и чувства впитались на уровне ДНК. Все что связано с играми и железом стало нормой жизни. Кто-то копается в гараже, а кто-то раскладывает железки на балконе. Но всегда хочется чего-то большего. Свой личный компьютер. Пока ты студент, максимум можешь позволить себе диск на барахолке, а вот с первой зарплатой дела обстоят по-другому.

Первая зряплата

В первую зарплату, помимо самой оплаты работы, так же вошли и студенческие выплаты, полагающиеся молодому специалисту, так что сумма была заметная. Тортики, винишко и конечно же что-то существенное для себя любимого. Это не у родителей просить. Интернета в то время не было, информации про комплектующие были на уровне слухов. Все вопросы решались у ларька на местном рынке радиодеталей. Что это за видеокарта, естественно я не представлял. Впрочем, спустя 25 лет с того момента, до сих пор не представляю. Все что сегодня буду рассказывать - это информация из интернета.

Первый апгрейд

После сбора сотен и тысяч разных устройств, вынуть и вставить новую плату - это как утром зубы почистить. Обыденность. Но в первый раз. Страх сломать любимый компьютер. Отсутствие инструкций. Отсутствие ютуба и наставников. Позвал соседа-студента. Его батя при нем один раз собирал ПК и он видел пару лет назад, как это делается.

Все прошло просто и быстро. Откручивание болтов и раскурочивание корпуса отняло значительно больше времени. Вставил. Включил. Диск с драйверами. Раньше ничего не знал и не осознавал всех рисков. Поэтому не опасался браться за разъемы голыми руками.

Первые игры

Старый системный блок, хоть и был бюджетным, но планки в 60 FPS и ultra в 4к никто не ставил. Игры делились на две большие категории: запускаются \ не запускаются.

И на моей старой системе не запускался Carmageddon. Сегодня это название ни о чем не говорит, но в те времена - это блокбастер, о котором говорили все и каждый. На 16 битных консолях в то время ничего подобного не было, а персональные системы были мало у кого.

Потом были и другие знаковые проекты того периода:

Fallout 2

Герои 3

Might and Magic VI

Baldur’s Gate

Caesar III

Аллоды: Печать тайны

Всех проектов и не перечислить. Золотые времена и множество первоклассных игр. Это сейчас по 3 полурабочих игры в год, в те времена они штамповались десятками в месяц. Вопрос с патчами, DLC, лутбоксами и прочим ядом не стояли.

Характеристики

Тут скорее информация из открытых источников, чем собственные воспоминания. Это следующую видеокарту (FX5200) брал осознанно с изучением материалов. Информация "предположительная", так как именно моей версии в интернете не нашел, а все что есть - это "похожие варианты"

Чип R2 (3D Rage IIC) Техпроцесс 0,5 мкм Шейдерные процессоры 1 пиксельный Блоки текстурирования (TMU) 1 Блоки растровых операций (ROP) 1 Частота GPU 75 МГц Частота RAM 100 МГц SDR Объем памяти 8 МБ Шина памяти 64 бита Интерфейс AGP 1x Поддержка API DirectX 5 и OpenGL 1.0 Скорость текстурирования 60 Мпикс./сек Пропускная способность 1 млн. треуг./сек





Видеокарты хватало для всего, что пытался запускать. Вопросов с драйверами и их обновлением не было... Точнее - никто такими вопросами и не занимался. Какие были на диске, такие и работали. Впоследствии был куплен какой-то диск с операционной системой и часть драйверов устанавливалось автоматически самостоятельно.

Не было шума или перегрева... как же было классно, когда никто не задумывался об охлаждении. Системник стоял на столе и пыли внутри не было.





При запуске очередной игрушки компьютер завис и больше не включался. Два месяца мучений и боли. После чего началась новая эра осознанного гейминга. Появился выделенный интернет. Появились хорошие колонки и большой монитор. Приятные воспоминания.

Компьютер не был выкинут. Его отдали знакомому мастеру. В память о событии осталась только видеокарта. Хорошая. Надежная. Достойная, подарившая множество положительных воспоминаний.

Мистер Плюшкин

Видеокарта несколько раз использовалась, когда тестировал системные блоки на работоспособность. Подменный фонд. С тех пор так и лежит. А вдруг пригодится. Правда, за последние 15 лет никто ее и не доставал. Железки приходят и уходят, а ATI 3D Rage IIC лежит и радует своим существованием.