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Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи

Если ученые найдут относительно приемлемый и недорогой способ добыть элементы с Луны, то достижение такой задачи станет потенциально революционным для мировой экономики.
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   После знаменитого полёта на Луну в 1969 американского экипажа, когда астронавт Нил Армстронг первым из людей высадился на поверхность земного спутника, мечты и представления человечества о будущем, в частности космическом, поднялись на небывалую высоту. И та самая лунная миссия, произошедшая более 50 лет назад, стала символом технологического прорыва и новых возможностей, которые принесут очень скоро благо всему человечеству. Для людей ближний космос перестал быть далёким и недоступным, куда добраться невозможно даже в самых смелых грезах, а сферой, которую можно освоить с пользой для землян.

   И хотя мечты о колонизации Луны и сегодня являются лишь мечтами, первые практические деяния, которые превратят безжизненную территорию лунной поверхности в место сосредоточения сразу нескольких обитаемых баз, где можно было бы жить, работать и исследовать, уже обретают некое физическое воплощение. Такими планами располагают ведущие космические державы – Китай, США и Россия.

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   И стоит держать в уме, что освоение Луны приведёт к появлению передовых технологий, которые можно будет применить на Земле — в медицине, энергетике, материаловедении и других областях. Стоит добавить, что исследования Луны смогут помочь в решении земных проблем, таких как загрязнение окружающей среды или нехватка ресурсов. А ещё групповое освоение луны и зарытых в ней редких на Земле элементов дает шанс странам увеличить степень сотрудничества между собой, исключив нездоровое соперничество: ведь исследование космоса вполне могло стать общей задачей и важным вызовом для всего человечества, а не только лишь для мировых флагманов, таких как КНР и Соединенные Штаты. 

Китайский лунный проект

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   Международная команда научных работников, изучающих Луну, выяснила, что в лунной почве есть платина, палладий, золото, родий и другие нечасто встречающие элементы, чья стоимость может достигать 1 трлн. долларов.

   Как пояснили ход исследований ученые из университетов Гарвард и Бирмингем, эпоха бесчисленных столкновений космических тел с поверхностью Луны, происходивших на протяжении нескольких миллиардов лет, привнесли в лунный грунт миллионы тонн редких элементов. 

   Главный в исследованиях лунных недр Джаянт Вьясанакере рассказал, что астероиды бывают не только каменные или из замерзшей углекислоты, но и металлические. Они состоят как из железа, так и из металлов платиновой группы. И в сравнении с Землей, чью поверхность буквально охраняет плотная атмосфера, Луна лишена аналогичного барьера. Поэтому все небесные тела, врезающиеся в лунный грунт, сохраняют свой химический состав, который в случае с Землей, весь бы испарился. Вторая причина, почему прилетевшая платина и другие металлы остаются на поверхности, это отсутствие тектонических процессов в лунных недрах. Поэтому часть кратеров на Луне это и есть тот самый склад драгоценных металлов под открытым небом. 

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   Концентрация таких небесных подарков в лунной почке близка к диапазону от 10 до 100 частей на 1 млн. – именно столько находится в обычных земных месторождениях. Так на Земле в год добывается 600 тонн металлов платиновой группы, тем самым доказывая, что запасы в лунной почве для Земли являются революционными по сугубо экономическим причинам. 

   Конечно, в наиболее смелых мечтах добычу редких полезных ископаемых можно организовать на снующих по ближнему космосу астероидах, но это довольно смело даже для сегодняшнего уровня развития технологий по множеству объективных причин. А вот Луна с её близостью к Земле в рамках космических расстояний, когда между Голубой планетой и её спутником расстояние в 384 тыс. км, делают единственный земной спутник настоящей находкой.

   Поэтому можно обернуть задачи по добыче так, что на лунной поверхности можно обойтись без земных команд или сделать их участие минимальным: всё благодаря роботам, команды которым можно посылать почти в режиме реального времени – всё из-за мелкой задержки сигнала между Землей и Луной. Тем более, если снова заговорить об астероидах, то приземлиться на мелкое небесное тело слишком сложно из-за отсутствия гравитационных сил.    

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   Но не стоит думать, что присутствующая на Луне гравитация – это подарок, по сравнении с полным отсутствием оной на классических астероидах. Гравитация на естественном земном спутнике составляет примерно 17% от земной. Поэтому те обычные способы, когда грунт дробится или отсеивается при помощи физических принципов давления и веса, на Луне могут не сработать. При добыче металлов платиновой группы на Земле нужна вода, точно также она нужна будет и на Луне. Но как мы знаем, воды на Луне слишком мало. 

   Стоит и держать в уме то, что действующее на момент 2025 года Соглашение о Луне, принятое 46 лет назад, подразумевает небесные тела наследием всего человечества, поэтому говорить о коммерческих правах на какие-то конкретные участки лунных недр слишком рано и необоснованно. Поэтому ещё до практической реализации мер по добыче «лунных редкоземов» необходимо обновить международные законы и сделать их актуальными и удобными для будущей деятельности со стороны организаций по добыче драгоценных, во всех смыслах, лунных залежей металлов. Об этом упомянула в своей авторской статье юридический аналитик Ребекка Коннолли, сотрудничающая с Сиднейским университетом.   

Лунный реголит. Источник фото: vesvks.ru

   Заявила Коннолли и о том, что как только будет положено начало лунной миссии по добыче ресурсов из недр, всего за 12 месяцев удастся, в лучшем случае, привезти несколько тысяч килограммов. Такой подход вряд ли изменит рыночные цены на платиновую группу на Земле. Но вот что точно поменяется, так это уверенность человечества в своих силах в далёких космических миссиях, где Луна может послужить своеобразным полигоном для перехода на следующий уровень – полёт на такой, пока что далёкий, но такой желанный Марс. 

   Альтернативное мнение. И хотя «британские ученые» нашли на Луне запасов редких металлов на 1 трлн. долларов, реальная ценность предстоящих лунных миссий может оказаться значительно хуже, чем заявлено в исследовании международной группы ученых мужей.

   Да, мало кто будет спорить, что научные опыты на Луне и некоторые миссии довольно полезны, так как изучая поверхность спутника можно узнать об истории Солнечной системы, как и узнать больше о более раннем периоде жизни Земли. Но кажется научным сотрудникам пора перейти к следующему этапу. И вместо «раскопок на Луне» заняться углубленным изучением других планет и астероидов. 

   И даже если вспомнить приснопамятный гелий-3, который некоторым специалистам видится отличным вариантом для топлива термоядерных реакторов, стоит отметить, что извлечение и перевозка такого изотопа с Луны на Землю довольна трудна и затратна. Поэтому гелий-3 конечно же нужен, но пока его перегонка с земного спутника на Голубую планету находится в точке трудно осуществимых грез. 

   Да и на Земле не все месторождения освоены на 100%. А их разработка точно обойдется на порядки дешевле, чем добыча той же платины в безжизненном лунном грунте. А если организовать на Луне обитаемые станции, то их защита от космической радиации и постоянных атак астероидами – из-за отсутствия защищающей атмосферы, слишком сложна и трудна. 

   И конечно стоит прислушаться ко мнению более приземленному: Проблемы сегодняшнего человечества в его жизни на Земле далеки от разрешения – экология, неравномерно развитое по странам здравоохранение и отсутствие социальной справедливости. И лучше продвинуться в разрешении этих вызовов, чем думать об освоении близкого космоса.

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