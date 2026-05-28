Китайские инжиниринговые компании больше не зависят от импортных технологий проходки тоннелей. Сегодня КНР является крупнейшим в мире производителем тоннелепроходческих комплексов (ТПМ) и поставляет их в 36 стран.

Одним из ярких примеров китайских разработок стал щит «Patyegarang», выпущенный дочерней структурой China Railway Group. Эта машина строит подводный автомобильный тоннель в Сиднее (Австралия) длиной 6,5 километра. В отличие от обычных комплексов, которые двигаются только по прямой, «Patyegarang» способен проходить изогнутые подземные трассы. Это особенно важно в городской застройке, где тоннели должны огибать коммуникации, здания и геологические препятствия.

Китай прошёл долгий путь от полной зависимости от зарубежных машин. Первый отечественный щит появился в 2000-х годах, а полное импортозамещение ключевых компонентов завершилось только к 2021 году. Сегодня китайские машины работают на железных дорогах, в метро, подводных переходах и горнодобывающих проектах по всему миру.

Ещё одно направление — вертикальные проходческие щиты для бурения на глубину более километра в твёрдых породах. Такое оборудование повышает безопасность и эффективность горных работ. Современные китайские ТПМ оснащают датчиками, автоматикой и системами геологического анализа в реальном времени. Экспериментальные гибридные комплексы сочетают несколько техник бурения для работы в самых сложных грунтах.

Китай превратил колоссальный внутренний спрос на инфраструктуру в драйвер технологического рывка в узкой нише тоннелепроходной промышленности. За десять лет страна прошла путь от покупки импортных щитов до статуса мирового лидера по их производству и экспорту. Если США и Европа хотят конкурировать, им придётся предлагать не просто качественные машины, а принципиально новые архитектурные решения для проходки.