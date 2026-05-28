YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
Российских пользователей это может лишить последнего способа получать доступ к сервису
Российские пользователи начали сообщать о проблемах с попаданием на сервис YouTube при использовании VPN. Поскольку без VPN из России на YouTube также не попасть, это полностью лишает их доступа. Правда, относится это не ко всему сервису целиком, а к определённым каналам или видеороликам. Зайдя на некоторые каналы, пользователи могут не увидеть новые видео, или же при начале просмотра они могут получить сообщение с предложением отключить сервисы обхода блокировок. Речь идёт не только о пользователях из России.

В первую очередь ограничения затрагивают те каналы, где есть видео с региональными лицензиями. В частности, такие лицензии бывают у спортивных соревнований вроде «Формулы-1» или Олимпиады, а также телепередач и кино.

Изображение: ChatGPT

Причина в том, что при смене IP-адреса на адрес другой страны пользователь начинает получать доступ к контенту, который в его собственной стране может отсутствовать. Правообладатель несёт убытки, подобный доступ нарушает лицензионные соглашения.

До сих пор руководители YouTube относились к обходу региональных ограничений не слишком строго, но конкуренция на рынке цифровых трансляций растёт, и они становятся всё дороже. Наверняка точечный контроль будет усиливаться и дальше, но это не помешает смотреть видео с рецептами приготовления блюд или ремонтом по дому от обычных пользователей.

#россия #youtube #vpn #блокировки
Источник: kommersant.ru
