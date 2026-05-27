Других отличий пока не замечено.

На сайте компании GIGABYTE обнаружили новую версию видеокарты GeForce RTX 5060 серии GAMING OC, сообщает VideoCardz.com. Наименование модели GeForce RTX 5060 GAMING OCV2-8GD, на опубликованных изображениях не нашли каких-либо конструктивных отличий от первоначально выпущенной версии. Есть ли отличия внутри, пока неизвестно. Спецификации изменились незначительно.

Источник изображения: GIGABYTE

В списке характеристик нашли только одно отличие, тактовая частота графического процессора в режиме ускорения выросла на 7 МГц. Если оригинальная модель была настроена в режиме Boost на частоту 2595 МГц, то в версии V2 значение повышено до 2602 МГц. По предварительной информации, новая версия сохранила прежние размеры 281 x 119 x 40 мм, один 8-контактный разъём дополнительного питания и ту же систему охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами. Модель оснащается стандартным для RTX 5060 набором видеовыходов: одним HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b.