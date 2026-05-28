Razg0n_blog
Специалисты Tom's Hardware разобрали и протестировали БП Super Flower Leadex Titanium на 2800 Вт
Он изготовлен из качественных компонентов и демонстрирует отличные показатели производительности
Специалисты издания Tom's Hardware получили на обзор один из самых мощных блоков питания для ПК — Super Flower Leadex Titanium на 2800 Вт, выше которого располагаются разве что модель на 3300 Вт и FSP CANNON 3300W с 6-ю разъемами 12V-2x6.

Данный агрегат же, как и его старший собрат, рассчитан лишь на более «скромные» четыре графических ускорителя. Но справедливости ради можно добавить, что блок питания от FSP не вытянет шесть GeForce RTX 5090 и рассчитан на профессиональные GPU с меньшим энергопотреблением. Таким образом, БП от Super Flower в этом отношении более честные и больше подходят для ультрапроизводительных игровых рабочих станций.

В процессе обзора Tom's Hardware отметили высокое качество сборки блока и большое количество разъемов. Среди минусов же — не самая богатая комплектация. Отдельно можно отметить использование 140-мм вентилятора ZLC ZFB142512D с гидродинамическим подшипником и максимальной скоростью вращения 3000 об/мин. Отказ от конструкции с подшипниками другого типа обоснован соблюдением баланса между уровнем шума и долговечностью.

Внутренняя начинка, естественно, не заимствована у OEM-производителей, а целиком и полностью построена на платформе Super Flower. Глядя на конструкцию, говорить, что в Super Flower Leadex Titanium 2800W объединены два блока питания по 1400 Вт, было бы не совсем корректно. В отличие от большинства БП, здесь применен сложный и эффективный метод, основанный на отказе от традиционного диодного моста и переходе на безмостовую топологию.

Функцию APFC берут на себя восемь MOSFET-транзисторов Infineon 60R070F7 и четыре диода D1065C5, размещенные на вертикальных платах. Их дополняет расположенный на входе мощный фильтрующий каскад из восьми Y-конденсаторов и четырех X-конденсаторов, а также пара индукторов. Кроме того, здесь размещены три сглаживающих конденсатора Nippon Chemi-Con емкостью 790 мкФ и два больших дросселя.

Далее следует основной инвертор на базе восьми Infineon 60R070F7, который выполнен по схеме сдвоенного полного моста с резонансным LLC-преобразователем. Радиаторы не выходят за пределы печатной платы, что свидетельствует о высоком КПД мосфетов.

Вторичные цепи питания также сделаны на отлично. Для генерации напряжения 12 В используется сдвоенный синхронный выпрямитель на 16-ти мосфетах Infineon 014N04LS, распаянный на двух вертикальных платах. Шины 3,3 В и 5 В, в свою очередь, формируются DC-DC-преобразователем, который установлен отдельно. Абсолютно все конденсаторы на вторичной цепи поставляются компаниями Rubycon и Nippon Chemi-Con.

Как показали тесты с применением высокоточного цифрового оборудования, Super Flower Leadex Titanium 2800W идеально справляется с работой во всем диапазоне нагрузок. КПД блока питания достигает 94,5%, что практически соответствует сертификату Cybenetics Diamond, для которого требуется 95%.

Максимальная эффективность достигается при 40% загрузке БП, а дальше график остается стабильным и предсказуемым даже на пиковых мощностях. Единственным отрицательным моментом был назван резко возрастающий шум вентилятора при достижении мощности 1000 Вт, который становится довольно сильным при полной загрузке БП.

#блок питания #super flower #leadex
Источник: tomshardware.com
