К северо-востоку от Бухареста на холме нашли три золотых ожерелья весом свыше 300 г

В Румынии, к северо-востоку от Бухареста и неподалёку от города Урлац, на уединённом холме были обнаружены три золотых ожерелья общим весом свыше 300 г. Рядом обнаружились не такие ценные предметы, включая железные колёса, два небольших топора и бронзовый браслет. Это проливает свет на жизнь в бронзовом и раннем железном веках в данном регионе.

Изображение: Праховский музей истории и археологии

Первоначальное открытие сделал авторизованный металлоискатель в воскресенье днём. Сильный сигнал был получен возле большого камня, вдали от дорог и поселений. На глубине всего 25 см он нашёл железные колёса рядом с группой других артефактов. В понедельник энтузиаст передал находку в Праховское управление культуры в соответствии с румынским законодательством об охране культурного наследия. Эти предметы отправились в музей истории и археологии для исследования.

Предметы отнесли к широкому временному диапазону, который охватывает средний и поздний бронзовый век и начало первого железного века. Это порождает вопрос о том, были ли они созданы с разницей в столетия и потом их собрали вместе. В любом случае артефакты вряд ли были случайно потеряны. Золотые ожерелья целенаправленно свернули и поместили в небольшое пространство, а колёса вокруг могли быть предназначены для защиты остальных предметов. Эти предметы в своё время могли находиться внутри контейнера.

На одном из золотых ожерелий нашли штампованный орнамент в стиле узоров керамики бронзового века, на остальных предметах формы известны по серебряным изделиям разных периодов. Смешение материалов, форм и декоративных традиций вызывает к этому кладу повышенный интерес.

Теперь специалисты пытаются понять, существовало ли поблизости поселение, места захоронения, культовые места или другая доисторическая деятельность. Они проведут исследования с целью определения состава металла, места происхождения золота и способов его обработки. Далее артефакты могут быть выставлены в Праховском музее истории и археологии.