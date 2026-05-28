Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
К северо-востоку от Бухареста на холме нашли три золотых ожерелья весом свыше 300 г
реклама

В Румынии, к северо-востоку от Бухареста и неподалёку от города Урлац, на уединённом холме были обнаружены три золотых ожерелья общим весом свыше 300 г. Рядом обнаружились не такие ценные предметы, включая железные колёса, два небольших топора и бронзовый браслет. Это проливает свет на жизнь в бронзовом и раннем железном веках в данном регионе.

Изображение: Праховский музей истории и археологии

Первоначальное открытие сделал авторизованный металлоискатель в воскресенье днём. Сильный сигнал был получен возле большого камня, вдали от дорог и поселений. На глубине всего 25 см он нашёл железные колёса рядом с группой других артефактов. В понедельник энтузиаст передал находку в Праховское управление культуры в соответствии с румынским законодательством об охране культурного наследия. Эти предметы отправились в музей истории и археологии для исследования.

реклама

Предметы отнесли к широкому временному диапазону, который охватывает средний и поздний бронзовый век и начало первого железного века. Это порождает вопрос о том, были ли они созданы с разницей в столетия и потом их собрали вместе. В любом случае артефакты вряд ли были случайно потеряны. Золотые ожерелья целенаправленно свернули и поместили в небольшое пространство, а колёса вокруг могли быть предназначены для защиты остальных предметов. Эти предметы в своё время могли находиться внутри контейнера.

Изображение: Праховский музей истории и археологии

На одном из золотых ожерелий нашли штампованный орнамент в стиле узоров керамики бронзового века, на остальных предметах формы известны по серебряным изделиям разных периодов. Смешение материалов, форм и декоративных традиций вызывает к этому кладу повышенный интерес.

Изображение: Праховский музей истории и археологии

Теперь специалисты пытаются понять, существовало ли поблизости поселение, места захоронения, культовые места или другая доисторическая деятельность. Они проведут исследования с целью определения состава металла, места происхождения золота и способов его обработки. Далее артефакты могут быть выставлены в Праховском музее истории и археологии.

#история #археология #румыния #раскопки
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
«КАМАЗ» показал на CTT EXPO/COMvex-2026 более 25 новинок поколения К5
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Thermalright представила компактные блоки питания ATX 3.1 серии GN с мощностью от 650 до 850 Вт
Эксперимент на БАК нашел странности в распаде частиц
В Техасе обнаружили окаменелости нового вида рептилии длиной 13 метров — вдвое крупнее белой акулы
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter