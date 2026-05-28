В ближайшее время нас ждет огромный бадабум и невозможность собрать бюджетное устройство для игр. Банальная история, за которой стоит системная проблема с глобальным изменением всего рынка игровых устройств. Может показаться, что явление временное и скоро все встанет на круги своя, но нет. Нас ждет полный коллапс игровой отрасли на привычных устройствах. Абсолютно все профильные специалисты сходятся во мнении – мир видеоигр, каким мы его знали, в ближайшее время исчезнет.

Предисловие

Пару дней назад Nvidia убрала из своих отчетов подробную информацию о продаже игровых видеокарт. Сегмент персональных компьютеров перестал играть хоть какую-то значимую роль для IT-гиганта. Вчера Valve повысила стоимость своих Steam Deck на 45% единоразово. Другие участники рынка сотворили тот же трюк со своими гаджетами. Стандартная процедура, у которой есть цена – лояльность народных масс определенной платформе.

Существует три категории цен:

Беру не задумываясь;

Выбираю между альтернативными вариантами;

Не беру ни при каких обстоятельствах;

Именно сейчас мы приближаемся к третьему варианту. Готовые устройства пробивают потолок целесообразности покупки. Многие пользователи несколько раз подумают, стоит ли тратить деньги или пойти другим путем. Подобная ситуация затянется на несколько лет.

Китай придет, порядок наведет

В этих ваших интернетах бытует мнение, будто «свято место пусто не бывает». Раз большие корпорации не хотят помогать народу с его проблемами, то жители Поднебесной воспользуются ситуацией и наводнят рынок своими изделиями. Восточный брат поможет избавиться от высоких цен. У меня дети иногда носят розовые очки и обожают единорогов. Но я первый раз слышу, чтобы большие корпорации занимались благотворительностью. У меня в голове никак не стыкуется ситуация «Придут китайцы и ценник упадет», с «Воспользуемся ситуацией и наваримся на обездоленных». Это рынок где люди зарабатывают, и сейчас идеальная ситуация для подобного.

Единственный вариант обвала цен – масштабный ввод новых мощностей в эксплуатацию и выброс на рынок миллиардов чипов. Цены пойдут вниз только в момент серьезных колебаний спроса и предложения.

Строительство инфраструктуры для ИИ-серверов

Это самое страшное испытание для обычных геймеров. Проблема заключается не в самом факте строительства, а в обязательном обновлении оборудования раз в 5–7 лет. К моменту, когда закончат строить последние инфраструктурные объекты, придет время обновлять первые построенные, и так по цепочке до скончания веков. Оптимизация расходов, новые высокоэффективные решения и прочее.

Когда говорят про окончание кризиса через 2–3 года – речь идет о первых заказах, но не упоминается про модернизацию и поддержку работоспособности. Это бесконечный цикл на всем горизонте планирования.

Геймеры – тупиковая ветвь развития IT-отрасли

Прямо сейчас моя старшая играет на PlayStation 4 в Detroit: Become Human, младший на Xbox One X гоняет нечисть в World War Z, племяшкам отдал Xbox 360, забитую играми – им достаточно устройств 15–20-летней давности. Многим геймерам с высокой колокольни на «трассировку пути», ревизию тензорных ядер и наниты – они хотят играть. Никакая передовая графика никогда не заменит качественный игровой процесс. У массового геймера нет явной необходимости бежать в магазин за новым гаджетом.

Чем сложнее устройство, тем больше денег нужно на его разработку и производство – рост стоимости видеокарт обусловлен растущими затратами на проектирование. В то же время у геймеров нет необходимости бежать за покупкой, и спрос на устройства падает. Возникает ситуация, когда спрос падает, а цена разработки растет – губительное явление для маржинальности и инвесторов.

Бум искусственного интеллекта

С точки зрения производителя железа – это золотая жила. Корпорации зарабатывают на железе, и каждая новая ревизия прямо влияет на увеличение доходов. В отличие от геймеров, тут нет понятия «достаточно». Нужно БОЛЬШЕ золота. Каждая дополнительная копейка, вложенная в улучшение конечного продукта, будет оплачена без лишних вопросов.

Представьте, что у вас есть два идентичных гаджета, но одно потребляет всего на 10 ватт больше другого. Вы согласитесь переплатить за него пару копеек? Обыватель вообще не знает, сколько кушает его видеокарта, но для корпораций подобное станет баснословным различием.

Одна фабрика может вмещать до 800 000 устройств. 10 ватт выливаются в 8 мегаватт дополнительного потребления. Вместе со счетами за электроэнергию вам дополнительно нужно отвести 8 мегаватт тепла, дополнительно построить электростанцию на 8 мегаватт энергии, дополнительно получить площади под инфраструктуру, дополнительную проводку, инженерные работы. Капля в море - вытекает в бурный поток дополнительных затрат. Даже незначительные изменения, в больших масштабах способны вылиться в огромную финансовую дыру. Хуангу нет необходимости разъяснять массам, что 5070 быстрее 4090.

Геймеры на обочине истории

По финансовым отчетам Nvidia корпоративный сектор в прошедшем квартале принес до 90% всей выручки и продолжает расти. Возникает ситуация, где «Проблемы индейцев шерифа не касаются». У большой корпорации теперь нулевой интерес разрабатывать устройства для сложных вычислений. Рядовые геймеры будут получать обрезки с барского стола, которые им не нужны.

Последние 8 лет видеокарты GeForce семимильными шагами топают в развитии тензорных ядер. Для тех кто далек от индустрии – это чистокровные ASIC, способные выполнять очень быстро только самые примитивные вычисления. Они не способны самостоятельно обрабатывать 3D-графику, обсчитывать шейдеры или физику. Исключительно обработка готового изображения.

Чем дальше прогресс, тем больше «обработки» готового кадра. Примечательное во всей ситуации – технология отлично себя показывает в разрешении 2160p, но хромает на обе конечности в 1080p.

Тотальное доминирование мобильного гейминга

Это главный лейтмотив сегодняшнего повествования. У моего ребенка личный смартфон появился в 6 лет. Личное игровое устройство, в лучшем случае, будет годам к 15 по остаточному принципу. Но в сложившейся ситуации с изменением целевой политики большинства производителей электроники, данное событие в текущих реалиях произойдет лишь ко времени его первых личных заработков.

Мобильное устройство в XXI веке – это жизненно необходимый гаджет, и его купят, даже самый бюджетный, а вот с персональными компьютерами дела обстоят иначе. Мало того, что без него можно существовать, так те небольшие группы, что смогут его себе позволить, будут брать самые бюджетные, малопригодные для игр.

Прямо сейчас, у огромного числа пользователей видеоигр формируется свой взгляд на отрасль, и он будет базироваться на гаджетах в руках. За новой тенденцией подтянутся и создатели контента. Бесконечная деградация контента.

Послесловие

Впереди нас ждут тяжелые времена. Персональные компьютеры из предмета интерьера переходят в разряд роскоши. Устройства оказались заложниками ситуации. Маркетинг долгое время приучал нас покупать самые последние и передовые устройства, но сейчас подобное невозможно. Параллельно с этим существует мобильный сегмент. Он также страдает от образовавшегося кризиса, но телефон в руках стал обязательным устройством, как хлеб и вода. Начнется колоссальный рост мобильных пользователей как безальтернативный вариант. А за тенденциями железа потянутся и создатели контента. Никто не будет выпускать игры для трех с половиной элитарных геймеров – она попросту не окупится.