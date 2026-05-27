В тестах использовался процессор Ryzen 9 7900X3D.

Современные ПК поддерживают стандарт PCIe пятого поколения (PCIe 5.0), но не все геймеры спешат обновлять свои сборки, которые зачастую ограничены более старыми версиями данного интерфейса с меньшей пропускной способностью, что может негативно влиять на производительность видеокарт. Именно поэтому энтузиаст YouTube-канала Ancient Gameplays решил сравнить быстродействие пяти поколений PCIe на ПК с видеокартами Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070, которые работали совместно с процессором Ryzen 9 7900X3D.

Общие результаты тестов, проведённых в 8 играх, показывают, что разница в быстродействии между PCIe версий 3.0 и 5.0 для RTX 5070 в разрешении 1440p и 4K практически не заметна, составляя всего 2-3 %, тогда как для RX 9070 различия более существенны, особенно относительно показателя 1% low, достигая 12 % в пользу современного варианта интерфейса.

Что касается более старой версии стандарта, PCI Express 2.0, то в 4K на ПК с RX 9070 версии PCIe 3.0 и 2.0 обеспечили практически равную производительность, а в 1440p более новая версия стандарта позволила повысить fps на 3-7 %, тогда как в случае с RTX 5070 разница оказалась более существенна, причём это особо заметно по значению 1% low — до 6 % в 4K и 11 % в 1440p.

Наконец, версия PCIe 1.1, хоть и позволит играть даже в современные игры, обеспечит значительное падение fps по сравнению с PCIe 3.0 – до 20-21 % в 1440p и 12-21 % в 4K. При этом не во всех играх наблюдалась одинаковая картина — например, в Battlefield 6 разница в fps между различными версиями PCIe была более выражена, особенно в разрешении 1440p, тогда как в ARC Raiders стандарт PCIe 5.0 даже чуть уступил PCIe 4.0.

