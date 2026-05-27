Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
В тестах использовался процессор Ryzen 9 7900X3D.
реклама

Современные ПК поддерживают стандарт PCIe пятого поколения (PCIe 5.0), но не все геймеры спешат обновлять свои сборки, которые зачастую ограничены более старыми версиями данного интерфейса с меньшей пропускной способностью, что может негативно влиять на производительность видеокарт. Именно поэтому энтузиаст YouTube-канала Ancient Gameplays решил сравнить быстродействие пяти поколений PCIe на ПК с видеокартами Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070, которые работали совместно с процессором Ryzen 9 7900X3D.

Источник фото: Asus

Общие результаты тестов, проведённых в 8 играх, показывают, что разница в быстродействии между PCIe версий 3.0 и 5.0 для RTX 5070 в разрешении 1440p и 4K практически не заметна, составляя всего 2-3 %, тогда как для RX 9070 различия более существенны, особенно относительно показателя 1% low, достигая 12 % в пользу современного варианта интерфейса.

Источник фото: Ancient Gameplays/YouTube

Источник фото: Ancient Gameplays/YouTube

реклама

Что касается более старой версии стандарта, PCI Express 2.0, то в 4K на ПК с RX 9070 версии PCIe 3.0 и 2.0 обеспечили практически равную производительность, а в 1440p более новая версия стандарта позволила повысить fps на 3-7 %, тогда как в случае с RTX 5070 разница оказалась более существенна, причём это особо заметно по значению 1% low — до 6 % в 4K и 11 % в 1440p.

Источник фото: Ancient Gameplays/YouTube

Источник фото: Ancient Gameplays/YouTube

Наконец, версия PCIe 1.1, хоть и позволит играть даже в современные игры, обеспечит значительное падение fps по сравнению с PCIe 3.0 – до 20-21 % в 1440p и 12-21 % в 4K. При этом не во всех играх наблюдалась одинаковая картина — например, в Battlefield 6 разница в fps между различными версиями PCIe была более выражена, особенно в разрешении 1440p, тогда как в ARC Raiders стандарт PCIe 5.0 даже чуть уступил PCIe 4.0.


#pcie #radeon rx 9070 #geforce rtx 5070
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter