Газовозы простаивают в Панамском канале. За проход без очереди приходится платить. Маршрут вокруг Африки значительно длиннее и дороже.

Некоторые покупатели сжиженного природного газа (СПГ) из США отменили поставки, которые обычно направлялись в Азию, из-за резкого роста стоимости фрахта, вызванного продолжающейся напряжённостью на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Судно-газовоз. Фото: Jon Shapley / Houston Chronicle via Getty Images

Заявлено, что отгрузка по меньшей мере двух партий газа с экспортных терминалов на побережье Мексиканского залива в следующем месяце была отменена. Некоторые покупатели топлива также ведут переговоры об отмене других поставок.

Покупателям СПГ из Азии пришлось срочно искать другие источники поставок после того, как эскалация на Ближнем Востоке привела к практически полному перекрытию Ормузского пролива. В результате ключевой показатель прибыли от экспорта американского газа в Восточную Азию, известный как разница между индексом Дальнего Востока и ценой на газ на месторождении Мон-Бельвье, сузился, а ставки фрахта судов резко выросли, что свело на нет значительную прибыль трейдеров.

Индия ранее получала 90% всего СПГ именно с Ближнего Востока. После начала эскалации страна обратилась к США за дополнительными поставками. Однако завышенные тарифы и высокая стоимость транспортировки создали трудности для государственных предприятий. Аналогичная ситуация и у других азиатских покупателей.

Bloomberg отмечает, груз СПГ, отправляемый из Штатов через Панамский канал, может простаивать в очереди значительно дольше, чем до эскалации на Ближнем Востоке. Либо грузополучателям приходится платить баснословные суммы за проход газовозов без очереди. Альтернативным маршрутом поставок является путь вокруг Африки, мимо мыса Доброй Надежды, однако он значительно длиннее, и транспортировка СПГ занимает много времени. Соответственно, это усугубляет нехватку судов-газовозов и повышает стоимость их фрахта.