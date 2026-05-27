Global_Chronicles
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
Климатические изменения могут расширить ареал вируса чикунгунья и усилить риск его распространения в Европе.
Рост температур в Европе меняет условия для насекомых-переносчиков вирусов. На этом фоне исследователи оценивают, как далеко может расшириться зона риска для ряда инфекций. 

Изображение - ChatGPT

По данным научного прогноза вирус чикунгунья может значительно расширить географию распространения к 2100 году. Новое исследование учитывает изменения климата и условия, влияющие на выживание и активность комаров-переносчиков, прежде всего об азиатском тигровом комаре (Aedes albopictus). Он лучше адаптируется к более прохладным условиям по сравнению с другими видами, что уже позволило ему закрепиться в ряде регионов Европы.

Для справки: иикунгунья — это вирусная инфекция, которую передают комары. Она вызывает лихорадку, сильную боль в суставах, головную боль, мышечную боль, отек суставов и сыпь.

По оценкам исследования, повышение температуры и изменение сезонности создают условия, при которых периоды передачи вируса могут увеличиваться. Это касается не только традиционно теплых регионов, но и зон с умеренным климатом.

Материал Euronews, ссылаясь на научные данные и экспертные оценки, отмечает, что расширение ареала комаров повышает вероятность локальных вспышек заболеваний, ранее характерных лишь для тропических и субтропических регионов.

#европа #климатические изменения #aedes albopictus #вирус чикунгунья #переносчики инфекций
Источник: euronews.com
