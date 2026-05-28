Это первый подобный проект, связанный с подземным хранением CO₂

В Калифорнии впервые начали постоянное подземное хранение углекислого газа (CO₂). Компания California Resources Corporation сообщила о первой закачке CO₂ в рамках проекта Carbon TerraVault I в округе Керн. Объект расположен на месторождении Elk Hills и стал первым действующим проектом улавливания и хранения углерода в штате. Источник изображения: California Resources CorporationСистема получает углекислый газ с криогенного газового завода CRC и направляет его в истощённые нефтегазовые пласты на глубину более двух километров. По замыслу разработчиков, такие геологические структуры могут удерживать CO₂ в течение длительного времени.

Проект включает два подземных резервуара – 26R и A1-A2. Первый из них после выхода на полную мощность сможет принимать до 1,46 миллионов тонн CO₂ в год. В компании сравнивают этот объём с удалением с дорог почти 350 тысяч автомобилей ежегодно. Общий потенциал хранения резервуара 26R оценивается в 38 миллионов тонн.

Запуск Carbon TerraVault I является частью экологической стратегией Калифорнии., связанной с климатическими целями. Губернатор штата Гэвин Ньюсом назвал проект первым в истории штата примером постоянного хранения углеродного загрязнения под землёй.