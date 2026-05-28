Европейцы начинают больше думать о цифровом суверенитете

Американский провайдер корпоративных сервисов Kyndryl сделал попытку приобрести облачного провайдера Solvinity из Нидерландов, но правительство страны не позволило этой сделке состояться. В качестве причины запрета был назван риск общественной безопасности.

В плане технологий США и Европа в последнее время начинают идти разными дорогами. Евросоюз работает над цифровым суверенитетом, и входящие в его состав государства не стремятся продавать свои компании зарубежным покупателям.

Kyndryl впервые объявила о намерении провести сделку в ноябре 2025 года, надеясь за счёт Solvinity расширить пакет критически важных корпоративных облачных услуг. Solvinity занимается управлением безопасными облачными платформами, поддерживая ключевые для Нидерландов цифровые системы. В число этих систем входит платформа аутентификации DigiD, которую граждане страны часто используют. Она применяется при взаимодействии с государственными сервисами и службами жизнеобеспечения. С помощью этой платформы можно осуществить запись к врачу, совершать связанные с жильём сделки и тому подобные действия.

В Бюро по проверке инвестиций (BTI) посчитали, что продажа компании ослабит контроль страны над внутренней облачной экосистемой. Там утверждают, что решение основано на оценке рисков и не связано с тем, что речь идёт именно об американской компании. В Kyndryl в это не поверили и раскритиковали решение, обвинив власти Нидерландов в политических мотивах.

От регуляторов Евросоюза скоро ждут выпуска нового «Пакета мер по обеспечению технологического суверенитета». Эта инициатива должна быть направлена на усиление позиций местных провайдеров облачных услуг и сокращение зависимости от иностранных технологических компаний. Этот пакет может существенно повлиять на бизнес в Европе таких гигантов, как Microsoft и Google.