На кладбище East Lawn в городе Итака (штат Нью-Йорк) ученые нашли 5,5 миллиона земляных пчел.

Обычное на вид кладбище в американском городе Итака стало местом, где нашли невероятно огромную популяцию пчел. Ученые Корнеллского университета изучили кладбище Ист-Лоун в Итаке, штат Нью-Йорк (США) и выяснили, что там обитают около 5,5 миллиона пчел вида Andrena regularis. Это одиночный вид диких пчел, который гнездится под землей и помогает опылять сельскохозяйственные культуры и дикие растения.

Рейчел Фордайс каждое утро шла через кладбище на работу в энтомологическую лабораторию. Весной 2022 года она заметила необычно много пчел, поймала несколько штук в банку и показала своему научному руководителю Брайану Дэнфорту. Позже ученые установили, что на участке площадью около 6070 м² обитают примерно 5,5 миллиона пчел. Авторы исследования считают, что это одно из самых больших и известных скоплений земляных пчел в мире. По мнению специалистов, такая популяция сопоставима более чем с 200 ульями медоносных пчел.

Исследователи также отметили, что кладбища подходят таким пчелам. Там редко перекапывают почву, а пестициды почти не используют. Ученые считают, что такие места гнездования важно сохранять, потому что их можно потерять очень быстро. «Эти популяции огромны, и им нужна защита», — сказал Дэнфорт. — «Если мы не сохраним места гнездования, и кто-то их заасфальтирует, мы можем в одно мгновение потерять 5,5 миллионов пчел, которые являются важными опылителями».