Эксперимент призван выяснить, как невесомость и космическая радиация влияют на ранние стадии развития.

Образцы созданы из стволовых клеток человека. Они имитируют реальные эмбрионы на начальной стадии, но не способны развиться в полноценный плод. Руководитель проекта Юй Лэцянь из Института зоологии Китайской академии наук пояснил, что это не настоящий эмбрион, а модель для изучения раннего развития.

Изображение: Nano Banana

Эмбрионы прибыли на станцию 11 мая с грузовым кораблём «Тяньчжоу-10». Их разместили в экспериментальном модуле в двух группах. Первая культивируется на клетках матки, имитируя стадию имплантации. Вторая находится в микрофлюидном чипе, где клетки начинают формировать ткани и органы. Предустановленная автоматическая система ежедневно меняет питательную среду. Через пять дней образцы заморозят и вернут на Землю для сравнения с контрольной группой.

Предыдущие опыты дали обнадёживающие результаты. В 2016 году китайские исследователи вырастили мышиные эмбрионы в космосе до стадии бластоцисты (готовность к имплантации в матку). В 2023 году японские учёные повторили этот успех, но процент достижения бластоцисты в невесомости оказался вдвое ниже, чем на Земле (24% против 50). Синтетические человеческие эмбрионы — следующий шаг. Юй Лэцянь надеется, что ответ на вопрос о выживании и размножении человека в космосе будет положительным.

Китай последовательно идёт к пониманию того, как космическая среда влияет на репродукцию млекопитающих — от мышей к синтетическим человеческим эмбрионам. Невесомость и радиация остаются главными препятствиями для долгосрочных космических миссий и колонизации других планет. Даже если эмбрионы не выживут, это не приговор: искусственная гравитация центрифугами может исправить ситуацию. Вопрос не в том, произойдёт ли зачатие в космосе, а в том, сможет ли оно привести к рождению здорового потомства.