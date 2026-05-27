Global_Chronicles
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
Hermeus сообщила об успешном сверхзвуковом полете своего самолета Quarterhorse Mk 2.1 Самолет достиг скорости 1,21 Маха и впервые в истории частной авиации преодолел звуковой барьер в беспилотном режиме.
Испытания самолетов обычно идут поэтапно и долго. В американской компании Hermeus выбрали другую схему работы – опережающую многих конкурентов. Hermeus объявила об успешном первом сверхзвуковом полете Quarterhorse Mk 2.1. Самолет достиг скорости 1,21 Маха и выполнил этот полет в рамках высокоскоростных испытаний над полигоном Уайт-Сэндс после старта с космодрома Spaceport America.

Для самолета это был только третий тестовый вылет. Менее чем через три месяца после первого полета он вышел на сверхзвуковую скорость, а с момента дебюта первого самолета Hermeus, Mk 1, прошло 364 дня. Quarterhorse Mk 2.1 стал первым из трех сверхзвуковых самолетов, которые Hermeus заложила в программу разработки. Он использует двигатель Pratt & Whitney F100, а сама компания строит самолеты сериями и проверяет каждую следующую версию на основе данных предыдущих полетов.

Сейчас компания уже работает над Quarterhorse Mk 2.2 и готовит Mk 2.3. В Hermeus говорят, что каждая новая модификация должна улучшать летные характеристики и приближать компанию к устойчивому полёту на высоких скоростях.

#сверхзвуковой полет #беспилотный самолет #hermeus #21 маха #quarterhorse mk 2.1
Источник: hermeus.com
