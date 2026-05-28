Nacvark
Инженер Google заработал $1,2 млн на инсайдерской торговле в США
Однако теперь ему грозит уголовное дело
Министерство юстиции США предъявило обвинение действующему инженеру-программисту Google Мишелю Спаньоло, который проработал в компании более 12 лет. Основной зарплаты ему, видимо, не хватало, поэтому он зарегистрировал аккаунт на Polymarket под ником AlphaRaccoon («АльфаЕнот») и начал заниматься инсайдерской торговлей, пользуясь конфиденциальной информацией Google.Источник изображения: ChatGPTПрограммист получал информацию о рейтинге поисковых запросов Google, после чего использовал её, делая соответствующие ставки на Polymarket. Теперь же уже, судя по всему, бывшему сотруднику Google придётся отвечать перед судом, поскольку в США запрещена инсайдерская торговля на законодательном уровне в виду негативного её влияния на рынки.

Polymarket придерживается законодательству США в отношении инсайдерской торговли, поэтому тесно сотрудничало с Министерством юстиции и передавало всю информацию о ставках «АльфаЕнота». Представители Polymarket отметили, что они являются первой биржей рынков прогнозов, которая содействовала уголовному преследованию своих пользователей из-за нарушения законов США.

#сша #google #polymarket
Источник: techcrunch.com
