Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года

Когда рынок дрожит от слухов, а блогеры раздувают пожар, паника превращается в двигатель прогресса, толкая индустрию в неизведанную тьму
[ ] для раздела Блоги
+
+

Новогодние праздники и сюрпризы от производителей железа и ритейла — именно этим запомнится окончание 2025 года. Но впереди открытий чудных готовит просвещённый дух. Нас ждут интересные и любопытные события для всех геймеров планеты вообще и россиян в особенности. Пандемия искусственного интеллекта — лишь вершина айсберга, но за ней стоят куда более серьёзные перемены.

Предисловие

реклама



Собралось сразу несколько разноплановых новостей. Писать о каждой из них не интересно, но все они объединены единым финалом и общим нарративом. Мы на пороге огромных перемен во всей IT-индустрии, и события ближайшего будущего затронут все сферы жизнедеятельности. Но мы специализируемся на играх и железе и сосредоточимся только на этом направлении.

Блогеры раздувают хайп и взвинчивают цены на память

Я уже говорил, что мы живём в мире, где у подавляющего числа видеоблогеров в лучшем случае одна извилина, в худшем — они повторяют слова толпы. Всё бы ничего, но именно они раздувают пламя хайпа и взвинчивают цены на комплектующие. Некоторым может показаться, что «говорящие головы» лишь отражают реалии происходящего, но это не так. В погоне за трендами и вниманием они создают панику среди обывателей и разгоняют ажиотажный спрос.

Цена на память и прочие комплектующие растёт уже год, и общий тренд составляет 20–25%. Об этом я писал за месяц до начала истерии. С тех пор ничего не изменилось, кроме рынка оперативной памяти.

реклама



Вместо банальных колебаний на 20–25% скачок составил от 150 до 250%. Это никак не возможно связать с дефицитом компонентов. Ни одни рыночные отношения, кроме паники, не способны вызвать подобный обвал. Паника — не рыночный механизм, а искусственно вызванное действие. Это истерия, спровоцированная профильными медиа.

Магазины, ритейл, частники одномоментно бросились выкупать абсолютно всё впрок с солидным запасом и обрушили рынок. Для тех, кто в танке, подчеркну — цена на память растёт больше года, но кризис случился внезапно и в крайне короткий промежуток времени.

Космическая гонка как пример изменения сознания

В конце 50-х годов началась борьба за освоение космоса. Это были не просто соревнования крупных держав — вопрос престижа. Космическая гонка пронизывала все сферы жизни. Может показаться, что это давние истории, но с 1972 года на Луне до сих пор не было ни одного человека. Прогресс идёт, но ситуация не меняется.

реклама



Космическая гонка — яркий пример соперничества двух сверхдержав. Властители Земли готовы были пойти на всё, лишь бы оказаться на вершине.

Пузырь искусственного интеллекта

В некоторых СМИ мудрые деятели культуры выдвинули новое понятие — «пузырь искусственного интеллекта». К своему образу они прикрутили умные слова и красивые диаграммы. Правда, забыли упомянуть маленький нюанс. Погоня за ИИ — не частная инициатива пары человек, а борьба за власть и технологии главных IT-гигантов. Никого не волнует, какую прибыль принесут новые разработки.

Для примера напомню о существовании Amazon, Tencent, Microsoft, Google, Netflix, Oracle, Spotify, Steam — это не просто корпорации, а монополисты в своих нишах. Их гегемонию невозможно сместить или создать новый огромный рынок.


реклама



ИИ сегодня — новое место под солнцем. Кто сейчас займёт больше пространства, тот через 5–10–20 лет сформирует новый глобальный порядок. Сегодня деньги вкладываются не в ИИ, а в откусывание доли нового глобального рынка. Корпорации стремятся застолбить территорию и переманить максимальное число пользователей.

Представьте, что будет с поисковиком Google, когда ИИ начнёт выдавать более точные и релевантные ответы. На чём он будет зарабатывать, если обыватель уйдёт в более функциональные чаты?

Сейчас идёт гонка со временем, а не за прибылью. Кто первый, того и тапочки.

Крупнейшее ограбление в истории человечества

Долгое время в интернете существовал баланс. Создатели контента давали доступ к своим материалам, а взамен получали деньги за рекламу или прямую поддержку. Сегодня ИИ-системы берут созданный контент и не отдают ничего взамен. Более того, они используют чужие материалы и монетизируют их. Абсолютно все ИИ-модели обучены на общедоступных данных. Чем больше чужой информации они поглощают, тем выше их доходность.

Говоря проще — их прибыль растёт за счёт падения доходов уникальных авторов.

Рынок искусственного интеллекта как родео на Диком Западе

Сегодня ни в одной стране мира нет законодательства, регулирующего IT-компании в сфере ИИ.

Думаю, все слышали про забастовки в Голливуде против использования алгоритмов для замены голоса, изображения актёров, написания сценариев и прочего. Профсоюзы восстали, потому что не смогли воспользоваться нормами права.

Но подобное происходит во всех сферах. Нет ни одной правовой нормы, позволяющей создателю контента подать в суд на ИИ-корпорацию за использование своего труда.

Добросовестное использование контента

Это законодательная норма, позволяющая применять чужой лицензированный контент без ограничений, но в определённых рамках.


Проблема в том, что новые технологии используют одномоментно сотни и тысячи материалов, где доля каждого отдельного лота ничтожно мала. Машина оперирует тоннами информации, и привлечь её за нарушение конкретного произведения невозможно. Если кто-то пытается уличить чаты в «заимствованиях», закон стоит на стороне ИИ, даже если это несправедливо.

Китай против США и работа лоббистов

Чуть раньше я рассказывал о космической эре и том, как страны соперничали. История с ИИ находится в схожей ситуации — на кону престиж государства и лидерство в передовой области. Гонка за технологиями — не только денежный вопрос корпораций, но и национальный интерес. Это не прихоть, а целенаправленная политика государства на годы вперёд.


Многие, кто рассуждает о «пузыре ИИ» и скором крахе отрасли, просто не понимают масштаб происходящего. Он на три-четыре порядка больше, чем кажется. Вокруг индустрии вращаются такие суммы, что даже не прогибающийся Трамп вводит под них законы своими указами.

Пандемия искусственного интеллекта

Это прогрессирующая болезнь современного общества. Заразная и отравляющая всё вокруг. Без регулирования и законов корпорации делают всё, что пожелают, в ущерб остальным. Из баловства и игрушки она превращается во всепожирающего монстра. Развитие технологии — прямая угроза существованию человечества. Вопрос не в выгоде, а в корысти отдельных представителей рода человеческого. Некоторые готовы пойти на всё ради достижения личных амбиций.

Microsoft Copilot — это реальное название Skynet

Весь пул моделей ИИ можно разделить на две большие группы:

  • Помощники в определённых задачах.
  • Самостоятельные агенты, способные выполнять автономные действия.

Подавляющее большинство современных систем не имеют функций самостоятельной активности — они лишь помогают в виде ответной реакции. Но не детищем от Microsoft.

Дяди в дорогих костюмах решили, что их прибыль важнее всего, и наделили свой ИИ новыми полномочиями. Программа самостоятельно выполняет ряд действий с полными правами доступа.

Стоит ли напоминать, что Windows — крупнейшая цифровая платформа, и любой сбой может привести к катастрофе мирового масштаба? Банальный вирус на DDoS-атаку любой инфраструктуры — и сеть будет выполнять его приказы без лишних телодвижений.

Когда цена на DDR-память устаканиться и закончится пандемия искусственного интеллекта

Если отвечать простым языком — никогда. Это новая реальность, в которой мы вынуждены существовать. Послабления будут только тогда, когда примут законодательные меры по ограничению применения технологии. Но такие ограничения напрямую конфликтуют с лоббистами IT-корпораций и решениями правительств ведущих стран. То есть Китай и США должны договориться о моратории и принять ряд нормативных актов. Это не предвидится в обозримом будущем

С памятью ситуация мягче. Как только производители решат построить новые производственные линии, ценник упадёт. Чтобы иллюзий не возникало, строительство завода — это 2–3 года от котлована до первой партии.

Комментарии Правила

