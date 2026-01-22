Предполагается, что эта мера станет стимулом для повышения ответственности будущих водителей и послужит дополнительным источником дохода для бюджета

Представитель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам безопасности и взаимодействия с общественными наблюдательными комиссиями, а также заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак выступил с инициативой о введении дополнительного сбора за каждую попытку сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.

Как утверждает автор инициативы, эта мера будет способствовать повышению уровня ответственности кандидатов и стимулировать их к более тщательной подготовке к экзаменам.

Кандидат, который не смог сдать экзамен с первой попытки и вынужден был повторить попытку три-четыре раза, обязан будет оплатить дополнительные пошлины. Это позволит государству получить дополнительные финансовые выгоды и будет мотивировать обучающихся относиться к обучению вождению более ответственно.

Владимир Коробчак подчеркнул, что его инициатива станет частью комплекса предложений, которые будут направлены в компетентные органы для дальнейшего анализа.

Необходимо отметить, что с июня прошлого года стоимость государственной пошлины за выдачу национального водительского удостоверения составляет 4000 рублей. В случае оформления удостоверения на электронном носителе сумма увеличивается до 6000 рублей. За оформление международного водительского удостоверения нужно заплатить 3200 рублей.