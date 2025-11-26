Сайт Конференция
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony

История Cell и Xenos — урок о том, как разные взгляды на аппаратное решение формируют опыт миллионов игроков
+
+

Оборачиваясь назад и копаясь в архивных документах, можно найти множество любопытных вещей, но самое яркое — понимание философии двух корпораций. Архитектура Xbox 360 и PlayStation 3 — чистое воплощение двух идей. Microsoft — софтверная корпорация и создавала устройство с точки зрения программистов. Sony — хардверная компания и своё детище строила с позиции инженерии. Два подхода к одному и тому же вопросу.

Спустя двадцать лет принцип не изменился: оба устройства всё так же рождаются специалистами с разным взглядом на одну и ту же задачу.

PowerPC — лучшая архитектура процессоров для узкого спектра задач

В начале нулевых IBM и её процессоры находились на вершине рейтингов по производительности. Но был существенный нюанс: это не универсальные решения, и при получении нескольких разнородных инструкций производительность резко падала.

Microsoft выбрала простой путь грубой силы: три ядра и шесть потоков прорубят окно в любой ситуации.

Sony остановилась на хитром плане, где мощное ядро требовалось исключительно для распараллеливания кода. Основная нагрузка ложилась на специализированные универсальные модули. Более того, графика также частично обрабатывалась на этих ядрах. Существовала концепция установки двух процессоров Cell и передачи им всех вычислений.

Прогресс технологий и отставание Sony в разработке

Пока японцы создавали один чип на все случаи жизни, мир пошёл другим путём — специализированные решения под отдельные задачи. К 2005 году набор из двух оптимальных компонентов превосходил одно универсальное. Чем проще устройство, тем быстрее оно эволюционирует и подстраивается под требования рынка.

Но главное в истории Cell — он был значительно дороже альтернатив. Связка из двух процессоров сама по себе выглядела сомнительной, а ценник улетал в космос. По оценкам экспертов, кристалл Cell обходился в $230, а RSX — в $101. Базовая производительность полного кристалла Cell составляла около 211 попугаев, но 51 резервировался под нужды системы и отбраковку, против 192 чистых у обычной видеокарты.

Суета и поспешные решения PlayStation

Это важно для понимания происходящего. Без осознания проблем Cell невозможно понять сути произошедшего. Максимальная производительность японской разработки в идеальных условиях при частоте 5,1 ГГц достигала астрономических 335 попугаев, но её урезали для удешевления до 160. Самураям не удавалось довести задуманное до приемлемой стоимости в разумные сроки.

Нет достоверных данных о том, что произошло между августом 2004 года, когда Sony узнала о технических характеристиках будущей Xbox 360, и декабрём 2004-го, когда подписали соглашение с Nvidia. Поспешность принятия решения говорит о панике в рядах японцев.

RSX против Xenos — битва титанов

Xenos — видеокарта, созданная совместными усилиями ATI и Microsoft. Первый массовый чип нового поколения с универсальными шейдерами. Переходный вариант от Radeon X1900 к Radeon HD 2900 XT. Многие современные обозреватели ретро-железа забывают, что видеокарта Xbox 360 была самым передовым устройством своего времени. Это всё равно что сегодня вышла бы PS6, а внутри уже стояла RTX 6090. Но на этом магия не заканчивалась: для устранения узких мест в пропускной способности шины добавили eDRAM. И без того передовое устройство превращалось из обычной RTX 6090 в RTX 6090 Super Ultra OS.

RSX — заказная видеокарта от Nvidia. Небольшая модификация GTX 7800 GTX. Если переводить на современные реалии — RTX 4070. Мощно, красиво, вполне приемлемо. Но в ней отсутствовали универсальные шейдеры и множество технологий. Видеокарта создавалась по остаточному принципу, как дополнение к Cell. В открытых источниках нет мемуаров о тех временах, но, скорее всего, графический процессор должен был сглаживать недостатки основного ядра, а не быть опорой платформы.

Вы нас не так поняли, мы не это хотели сказать

Номинально, при сравнении лоб в лоб, Xenos был на 35% быстрее, поддерживал новейшие технологии, имел помощника в виде eDRAM, общий пул памяти на 512 мегабайт. Если рассматривать компоненты по отдельности, между устройствами пролегала пропасть сразу по нескольким пунктам.

Но стоит взглянуть на гаджеты целиком — и расстановка сил менялась. PS3 шла с 192 попугаями в видеокарте и 160 попугаями в процессоре. Чаша весов мгновенно смещалась. Универсальные модули Cell брали на себя львиную долю графических расчётов: физика, тени, частицы, анимация. Многие помнят эффектные ролики с уточками в ванной.

Аналогов нет против сырой мощности

На наших глазах развивается настоящая драма в среде разработки видеоигр. Многим проектам не хватает производительности RTX 5090 и передовых улучшайзеров картинки DLLS. Помните истории о том, какой сложной для разработки была PS3 и как создатели контента плевались от её архитектуры? Сейчас всё максимально упростили, предоставили море удобных инструментов, всё давно изучено и полно инструкций. И снова хорошему танцору что-то мешает.

Инженеры PlayStation 3 создавали платформу для кропотливых и продвинутых авторов. Они учли множество аспектов в своём детище, но забыли главное: культура производства в разных компаниях сильно отличается. Одни головы вылизывают продукт до блеска, другие спешат выпустить его «как есть». Подобное недоразумение наблюдается сегодня с Unreal Engine 5. Одни игры на данном движке выходят идеальными с технической точки зрения, а на другие без слёз не взглянешь.

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают

Гильермо
13:59
Он этот свой глупый пост уже пятый раз постит под разными новостями. Ума то не хватает, на что-то новое.
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
swr5
13:56
Самолет ВМФ России.
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Гильермо
13:55
Хороший ты мужик Фельдмаршал, вкусную свинину любишь.
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Dimon1996
13:51
Где-то я уже что-то похожее слышал.... Что-то такое, типа сервера Гугла устарели, не тянут нагрузку, поэтому Ютуб плохо работать стал, и всё вот это вот.... А тут похоже просто заранее решили "соломк...
Nature Aging: гранат помогает омолодить иммунную систему
Терминатор
13:43
Москва и Петербург тоже самое для тебя.
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
Сергей Анатолич
13:40
Финляндия с нами ни каких договоров не заключала. А украина в 1991 году заключила, что будет внеблоковой, безъядерной и не враждебной России страной, про русский язык я вообще молчу. Она нарушила их ...
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
ФельдшеR
13:39
Ахаха. Перед свиньями!
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Гильермо
13:37
Да там ещё большой вопрос. Может это была тюрьма, где Шешонок на шконке чалился. Там же и сдох. А эти фигурки, которые при нём нашли, наверно скрашивали его тюремное заключение. Игрался он в них, от г...
Археологи раскрыли тайну захоронения фараона Шешонка III в чужой гробнице
Waramagedon
13:37
Почему некрофил? эти карты ещё ходят у тех, кто хочет что то толковее встройки, у меня у самого лежит 6750 на всякие случаи. пару раз в год достаётся для нужд, временных замен.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
ФельдшеR
13:35
согласен - полное, но по сравнению с ними АЕ5+ и прочие креативы = гавно жидкое и унылое
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter