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О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров

Некоторые игры создаются, чтобы остаться в памяти. Другие — чтобы стать жертвой. Иные — чтобы изменить правила рынка.
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У меня двоякое отношение к The Outer Worlds и студии Obsidian. Крепкий середнячок второго эшелона с хорошей историей. Это единственная студия, где на ведущих ролях засветилось огромное число известных личностей в игровом мире. В подавляющем большинстве случаев мы знаем только одного ведущего специалиста, вроде Хидео Кодзимы, а тут Крис Авеллон, Леонид Боярский, Фергюс Уркхарт, Тим Кейн и куча других экспертов. Но у середнячка никогда не было финансово успешных проектов для массового геймера.

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В 2018 году анонсируют The Outer Worlds и представляют как «Fallout в космосе», или как «Mass Effect плюс Fallout», или «духовный наследник New Vegas». Громкие эпитеты, но мир увидел посредственное приключение с кучей багов от третьесортной студии за пару бубликов. Расхождение в оценках между критиками и лояльной аудиторией переходит все разумные рамки. Чтобы не быть голословным, напомню, что у Fallout: New Vegas и The Outer Worlds одинаковые оценки на Metacritic. При одинаковых оценках и одинаковой популярности обе игры должны вспоминаться в равной степени, но никто не пишет в маркетинговых материалах «это духовный наследник The Outer Worlds».

Немножко про Borderlands 4

Может показаться, что релиз данной игры никак не связан с проектом от Microsoft и упоминание притянуто за уши. Надену шапочку из фольги и выдам теорию, что мне не кажется случайной и напрямую касается The Outer Worlds 2.

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В апреле 2025 года Nintendo анонсировала Switch 2, а вместе с тем открыла эру игр за $80. На начало июня 2025 года было известно о существовании только трёх игр, что могут продаваться по данному прайсу:

  • Mario Kart World — у большой N своя атмосфера и свой загончик. У серии огромное комьюнити, и они слопают игру за указанную цену. Это крупный эксклюзив и системселлер, где треть продаж придётся на бандлы с игрой.
  • The Outer Worlds 2 — оставлю прецедент без комментариев в данном разделе.
  • Borderlands 4 — игра, что выходит рядом с The Outer Worlds 2 и попадает в близкую целевую аудиторию.

За месяц насчитал 5 негативных информационных выпадов в адрес Borderlands 4, но ни одного в адрес проекта от Xbox, что очень странно. Суть проблемы состоит в том, что серия Borderlands никогда не продавалась за базовую стоимость. Это одна из первых игр, что популяризировала понятие DLC и Season Pass. Третья часть Borderlands содержала 2 (два) отдельных сезонных абонемента и кучу дополнительной косметики. Это одна из самых дорогих популярных игр современности. От того, стоит она $70 или $80, ничего не поменяется. Число дополнений, сезонных абонементов и прочего будет столько, что легко преодолеет планку в $500, а поклонники будут требовать добавки.

Более чем уверен, что это спланированные выпады в адрес Рэнди Питчфорда, чтобы перевести гнев толпы из-за повышения базовой стоимости игры с The Outer Worlds 2 на другой проект.

The Outer Worlds 2 будет первой игрой в истории с базовой стоимостью $80

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Половина копий Mario Kart World придётся на бандлы, где стоимость не ощущается. Ещё треть — с картриджей, что можно перепродать. Часть возьмут на распродаже. За полную цену крупный проект от Nintendo возьмут давние поклонники бренда и серии. Рэнди Питчфорд не стал учитывать мнение большинства и установил цену в 70 долларов, а далее — множество контента за отдельную стоимость. Но с The Outer Worlds 2 дела обстоят очень странно.

Сегодня мало игр, что можно назвать «дорого-богато». Не много в мире студий, что способны создавать игры с таким ярлыком. Стоит понимать, что обмазать всё маслом и лучами — это не «дорого-богато», а безвкусица. Два года назад вышла Diablo IV с изометрией и фиксированной камерой, но детализация и разнообразие мира удивляют. Blizzard создавала проект, чтобы продавать в нём шкурки. Антураж и проработка положительно влияют на продажу косметики. А теперь возьмите Indiana Jones, Avowed или South of Midnight — купили бы вы для этих игр косметику?

Я не знаю, какой будет The Outer Worlds 2, но уже сегодня вижу, что это будет середнячок по цене выше многих AAA-проектов от крупных студий. Microsoft позиционирует проект от Obsidian выше, чем Ghost of Tsushima, Death Stranding 2 или Silent Hill f.

Единственная причина, на мой личный взгляд, продажи The Outer Worlds 2 за $80 — это пробить планку и перевести индустрию на новый порядок ценообразования. Маленькая жертва ради больших целей. Либо игра выдающаяся (во что я не верю), либо её сливают ради новой цели.

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The Outer Worlds 2 — это первая крупная игра от Xbox, что не будет выходить на дисках

Технически у Microsoft уже выходили игры в цифровом формате. Но это первая крупная игра, у которой не будет физического носителя. Пользователи боярской платформы не до конца понимают важность данного шага от ПЛАТФОРМОЖЕРЖАТЕЛЯ. Диски с играми — это не только способ экономить, но и часть культурного наследия. Война консолей — это не только словесные перепалки, но и отстаивание определённой философии, принадлежности к чему-то элитарному. Физические диски были одним из элементов — реальным воплощением идеологии и связи с обществом. Обмен дисками — это не просто выгодная сделка, а живое общение с единомышленниками. Диски помогают единению общности.

Microsoft считает, что понятие «поклонники бренда» — это что-то виртуальное и не требующее физического воплощения. Пришёл, оставил денежку и ушёл. Xbox не заинтересован, чтобы человек пришёл повторно. Он убирает все «якори» и отвязывает людей от своего бренда. Стоит ли упоминать, что одиночные игры на прохождение народ предпочитает брать на дисках. Хорошие оставляет в коллекцию, плохие несёт на барахолку.

Если The Outer Worlds 2 — это большая одиночная игра, то Фил Спенсер и Ко отрезают огромную часть своих поклонников от своей игры. Я это вижу как слив игры.

Релиз The Outer Worlds 2 назначен на 29 октября 2025

Конец октября — это две золотые недели в году с самыми перспективными продажами. Именно в эти две недели выпускают самые крупные и самые продаваемые тайтлы. Бешеная конкуренция за кошельки геймеров.

Полгода большинство студий не понимало, что происходит и когда будет релиз Grand Theft Auto VI. Многие полагали, что осень 2025 года будет забита одним единственным релизом и сбежали подальше от октябрьского релиза. Но даже в такой ситуации осенью ожидаются Call of Duty 2025, Battlefield 6, линейка EA Sports, вышеупомянутый Borderlands 4, Judas, Where Winds Meet.

Либо Microsoft уверена в своём творении на 117%, либо это слив игры в пучине жесточайшей конкуренции. Никогда ранее небольшие проекты, выходившие в этот период, не выживали.

Отсутствие рекламной кампании The Outer Worlds 2

Microsoft меняет свою политику в продвижении своих цифровых товаров и отказывается от длительной информационной поддержки. Видимо, занести пару чемоданов инсайдерам и стримерам будет дешевле и эффективнее, чем расклейка баннеров и выкуп таймслотов на телевидении. Эксперимент, где первыми играми станут Call of Duty 2025 и The Outer Worlds 2. Если про первую многие слышали, так как игра регулярно мелькает в новостных заголовках, то со второй не всё так однозначно. Фанатское сообщество у Obsidian — это два землекопа, оторванные от мира. Ещё один момент слива игры.

Послесловие

У The Outer Worlds 2 нет рекламной поддержки, ее выставляют по завышенной стоимости, не предлагают дисковые версии для фанатов, кидают под нож в самый адский период. Это не амбициозный проект для сотрясения устоев мироздания, а контролируемый слив. Microsoft не нужны продажи и знаковые события, ей нужен прецедент для определенных целей. Есть стойкое ощущение, что это агнец на заклание.

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