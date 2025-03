Консоли Xbox снова побеждают. У них готов план на ближайшие десять лет и они его придерживаются. Четкая стратегия и неукоснительное исполнение дают свои результаты. Новостные заголовки не дадут соврать. Только рост, только вперед и победа над всем, что движется, во всех направлениях. Фил Спенсер всех переиграл и готов к новым подвигам.

Xbox все чаще играет в наперстки

реклама





Предисловие

Наблюдая за игровыми веяниями больших корпораций, мой взгляд чаще всего концентрируется не на мелочах и играх, а на фундаментальных вопросах. Что даст то или иное действие, почему совершается определенный шаг или появляется новость в средствах массовой информации? Простое понимание: "А в чем здесь выгода?" — дает однозначные и понятные ответы.

Как пример приведу простую историю с ларечком Steam. До появления Epic Games Store нельзя было опубликовать любую игру в вотчине Гейба Ньюэлла — был фильтр, отсеивающий низкопробный мусор. Но со временем фильтр сняли. Появились игры с содержанием 18+. Потом добавились проекты порнографического содержания. Потом добавились игры со скамом и прочими атрибутами серого бизнеса.

реклама





Летом 2024 года произошла настоящая феерия разложения Steam. Выходит игра Banana — уже полгода она находится в топе самых популярных игр.

Steam совсем заплесневел

Это кликер, заточенный под использование бот-ферм. То есть, дядюшка Габен дозволяет выпускать в своей системе игры для бот-ферм и добывать в них вещи для перепродажи на торговой площадке. Это не какая-то маленькая игра, а махина, постоянно занимающая топ-10 самых востребованных проектов. А сколько подобных игр, что не отсвечивают? Valve и ее владельцу плевать с высокой колокольни на геймеров, если поток денег превышает негатив и репутационные потери.

Подобный шаг и столь сильное падение "нравов" могли произойти исключительно из-за серьезных проблем с поступлением финансов, когда начинаешь шариться по самым темным уголкам игрового мира, только бы соскрести пару лишних монет.

реклама





Это простое наблюдение, где выход конкурента серьезнейшим образом поменял привычки и жизненные приоритеты игрового монополиста. Подобных закономерностей великое множество, нужно лишь раскрыть глаза и посмотреть по сторонам. И вот, последние маневры Microsoft — одни из тех самых, о которых сегодня и будем говорить.

Точка невозврата — 15 февраля 2024 года

В этот день разлили много мусора для общественности, дабы потушить разгорающийся пожар в стане поклонников консолей Xbox и им сочувствующих. Само интервью в контексте сегодняшнего материала мы не будем обсуждать.

Нас интересует следующее выступление Фила Спенсера в марте 2024 года. Глава Xbox расширил и уточнил тезисы из предыдущего выступления и высказался о портативных устройствах. Это интервью также стало знаковым, так как в нем впервые заговорили о появлении альтернативных магазинов на консолях Xbox.

реклама





Xbox шантажирует конкурентов

Именно в этом интервью промелькнули первые намеки на портативную консоль и некоторые другие нюансы. А знаете, чего не было в этом интервью? Упоминаний ларечка Гейба Ньюэлла и консолей Steam Deck. Упоминалось много различных магазинов, но Steam среди них не было.

В декабре 2024 года появилось несколько странных телодвижений с непонятными целями. Гейб Ньюэлл активно начал нахваливать Microsoft и положительно высказываться про внутренние игровые студии Xbox. В этом нет ничего странного, так как с этих игр капает много денег. Но давняя история двух компаний не располагает к приятному и любвеобильному общению.

Xbox покупает Steam - миф или четкий план

В середине марта, как гром среди ясного неба, появляется скриншот будущего интерфейса консолей Xbox. Красной яркой стрелочкой, чтобы вы знали куда надо смотреть, указали на кнопку Steam.

Xbox и постоянные фейки

Это вырезанный фрагмент более крупного полотна. Его я так же приложу, так как новостники его не публиковали, сосредоточившись на одной-единственной кнопочке и стрелочке к ней. А еще проведу стрелочки, так как в средствах массовой информации не принято выделять некоторые моменты.

Новости про Xbox все чаще похожи на вбросы

На желтой стрелочке висят две одинаковые кнопки "action-adventure", а на красной две одинаковые кнопки "owned", что очень странно для презентационного скришота, где изображен вымышленный интерфейс.

Steam на консолях Xbox

Я не программист и плохо разбираюсь в технологиях, но при виде данного скриншота возник вопрос: а что будет при нажатии на данную кнопку? Откроется библиотека Steam или запустится отдельное приложение? Это принципиальный вопрос.

Для того чтобы открылась библиотека Valve, у Microsoft должны быть исходники клиента, ключи шифрования и прочее. Меня терзают смутные сомнения, что дядюшка Габен добровольно отдаст подобное конкурирующей платформе и ляжет под Microsoft. Если запускается отдельный клиент, то зачем нужна прослойка Xbox? Steam на ПК ГОРАЗДО больше, чем Xbox, и 99% библиотеки в нем дублируется. Big Picture опережает творение мелкомягких на десятилетия и развивается заметно быстрее.

Самое забавное — рассматривать данный вопрос в свете скорого выхода портативного устройства. Попробуйте на маленьком экране разглядеть данные кнопки. Этот интерфейс явно не предназначен для мобильных гаджетов. Самое интересное — наличие данной кнопки на мобильных телефонах. Не знал, что Windows снова устанавливают на мобилки, ибо кнопка Steam на Android выглядит странно...

Фейковые новости для широких масс

Очень странное изображение, и подобных аномалий я ранее не замечал. Но меня заинтересовало другое — это реальный скриншот с презентации или фейковый вброс для широкого резонанса? Решил проанализировать картинку через нейронные сети. Вы не поверите, но современный ИИ способен не только генерировать изображения, но и искать аномалии. И я их нашел. В одном-единственном месте.

Чтобы эксперимент был прозрачным, я зашел в другой ИИ и создал новый запрос с анализом изображения, но не указывал место, где есть аномалия (рукотворное изменение). Вы можете иго повторить самостоятельно.

Я спросил у Ясеня, где моя любимаяИ вот какой итоговый ответ мне дала нейронная сеть:

Фейковая новость от The Verge



Робот четко определяет, что кнопка Steam — это аномалия и изображение отредактировано. Случайное совпадение. Ручками отредактировали фрагмент именно в том месте, что вызвало широкий общественный резонанс.

Мы тут ни при чем — это все Том Уоррен и The Verge

Уже миллион раз говорил и повторю снова — руководство Microsoft не может обманывать и указывать недостоверную информацию в официальных источниках. Акционеры могут не понять подобные инсинуации и подать в суд на много-много денег. А вот сторонние источники могут нести любые сказки и им за это ничего не будет. Microsoft регулярно пользуется подобным финтом и делает многочисленные вбросы в информационное поле.

За последние пять лет на новостную повестку и отбеливание имиджа консолей Xbox уходит денег больше, чем на разработку игр. Возможно, ранее был менее внимательным и не обращал пристального внимания.

Информационная поддержка консолей Xbox

Существуют три всадника Xbox-апокалипсиса. Это люди, которые называют себя независимыми журналистами, но занимают четкую позицию в вопросе Sony и Xbox. Любые новости на консольную тематику от этих людей всегда рассматривают под тройной дозой скептицизма и недоверия:

Том Уоррен из The Verge;

Джейсон Шрайер из Bloomberg;

Весь редакционный коллектив из Kotaku.

Особняком стоит Джез Корден из Windows Central, но он не скрывает своих увлечений и не притворяется "независимым".

Через этих людей регулярно появляются резонансные новости с далеко идущими последствиями. Например, вы же помните скандал с харассментом в Activision Blizzard? Абсолютно случайно его начал Джейсон Шрайер. После публикации последовал обвал акций на 40% и совершенно случайно у Microsoft нашлись $70 млрд. Простое совпадение. А шум вокруг The Last of Us Part II? Он также стартовал с публикации Джейсона Шрайера. Проблемы с Ubisoft и смена руководства? Вы угадали — это снова начал Джейсон Шрайер.

Из его работ вышло много скандальных материалов, которые наделали шума. А знаете, чего не было? Расследования об увольнении 10 тысяч сотрудников в Microsoft в 2023. Об увольнении 5000 сотрудников Activision после слияния. О проблемах в разработке Redfall. О закрытии Tango Gameworks. Ни одного резонансного материала о Xbox. Про Sony, Activision Blizzard и Ubisoft суммарно более 20.

Секретный план Microsoft

Баламутить воду и пускать пыль в глаза. Работает безотказно. Чем больше разрозненной информации запускать из различных источников, тем больше плюшек корпорация получит на выходе. Если проследить историю публикаций и новостного фона с 2019 года, то можно заметить четкие паттерны.

Поговаривают, что интернет "все помнит", но в последние годы творится странная дичь. Google и другие поисковики не могут найти многие новости и заявления старше пяти лет. Например, после приобретения Bethesda Фил Спенсер тонко намекал, что новые игры не будут выходить на платформе конкурента. Но это не точно.

Фил Спенсер вешает лапшу своим поклонникам

Абсолютно все высказывания выглядели как "Покупайте Xbox, так как мы не знаем, выйдут ли старые бренды на платформе конкурента". До старта гонки за Activision Blizzard, в сети только и разговоров, что о море и о закате.

Весь 2022 и 2023 годы разговоры были о том, как новые студии будут делать продолжения культовых серий, которые закопал Бобби Котик и как они станут частью портфолио Xbox. Поклонники синего лагеря не смогут прикоснуться к святому, но конечное решение будет стоять за студиями о выпуске игры на конкурирующей платформе.

За последние пять лет Фил Спенсер и компания ни разу не дали четкого и однозначного ответа ни по одному критически важному вопросу. Может быть. Наверное. Возможно. Студии самостоятельно принимают решения. Мы еще думаем над этим. И так далее.

Параллельно с деятельностью самой Microsoft в мутной воде плавали и другие рыбки. На профильных ресурсах чуть ли не через день появлялись различные слухи и информация от инсайдеров. Практически достоверная и максимально точная из самых надежных и проверенных источников. Тут надо сделать некоторое уточнение, ибо не всем понятна линия партии про слухи. Если слух был негативным, то в течение суток появлялись опровержения. Слухи, выставляющие Xbox в положительном свете, никак не комментировались, даже при прямых вопросах — смотрим на новость про интерфейс выше.

Игровая консоль Xbox снова станет великой

В ноябре 2024 года стартовала новая рекламная кампания "Это все Xbox". Сама инициатива мне не интересна, но события вокруг нее вызывают удивление. Внезапно все издатели изменили свои приоритеты и решили, что без персональных компьютеров больше нет жизни. Только ПК спасет этот мир от забвения. Ошеломляющий релиз Black Myth: Wukong и Monster Hunter Wilds показал, что пользователи персональных компьютеров имеют деньги и их намного больше, чем консольщиков.

Новый план Xbox — за ПК будущее

Это идеальная аудитория для Xbox Game Pass. Новинки не нужны. Демпинговать и разрабатывать игровые устройства не нужно. Только и делай, что раздавай подписку всем и каждому. Непаханное поле и бесконечный рост.

Тут стоит напомнить, что два года назад велась аналогичная дискуссия про мобильные игры.

Послесловие

Xbox все чаще "играет в наперстки" — уличное развлечение из прошлого века. Есть разводящий, который завлекает новых пользователей. Есть подставные игроки, которые нахваливают платформу без видимых причин. Есть отвлекающие внимание от проблем профессиональные средства массовой информации.

Слишком много недостоверной информации в вопросе, где важна репутация. Steam на Xbox? Все возможно, только без покупки доверия дядюшки Габена — это путь в никуда. Но что скажет сам Гейб Ньюэлл? Или его мнение никого не волнует?